Disparition de Jean-Michel Verlaguet, ancien commandant de police à Millau et Decazeville en Aveyron, à l’âge de 64 ans

Disparition de Jean-Michel Verlaguet, ancien commandant de police à Millau et Decazeville en Aveyron

Disparition, Jean-Michel Verlaguet, commandant de police, Millau, Decazeville, Aveyron, police, ans, ancien commandant, en quête d’enquêtes: tels sont les fils rouges qui traversent ce décès et les obsèques annoncées. Je me souviens avoir échangé avec des collègues qui décrivaient un homme posé, rigoureux et humain, capable de fédérer autour d’un même objectif: assurer la sécurité et mener les recherches avec rigueur et élégance professionnelle. Aujourd’hui, cette disparition résonne comme un chapitre qui s’écrit sur fond de mémoire collective dans les villes où il a laissé son empreinte, de Millau à Decazeville, et au-delà. Ce n’est pas qu’une marche funèbre, c’est aussi une évaluation de ce que signifie diriger une brigade dans des territoires où les enjeux de sécurité se mêlent à des réalités humaines simples et parfois douloureuses.

Période Lieu / Poste Rôle Remarque 1994-2002 Paris (19e arrondissement) et brigade des mineurs Début de carrière et premier contact avec la formation Engagement sur le terrain et premières responsabilités 2002-2014 Nîmes, école de police Responsable de la formation initiale Préparation des générations futures de policiers 2014-2019 Decazeville (Aveyron) Commandant du commissariat Chef d’équipe et pilier du territoire 2019-2025 Ols-et-Rinhodes (retour partiel) Retraite et lien avec la vie locale Maintien d’un regard sur les questions de sécurité

Pour moi, ce qui ressort de ce parcours, c’est l’équilibre entre une carrière dense et une personnalité accessible. Dans les témoignages, on retrouve l’idée d’un homme humble, toujours à l’écoute, qui savait conjuguer exigence professionnelle et humanité. Sa trajectoire illustre aussi une évolution typique des corps de police, où le passage d’un quartier à l’autre révèle les défis spécifiques des territoires ruraux et semi-urbains, avec leurs propres dynamiques en matière de coexistence entre police et population. Plus qu’un simple récit biographique, c’est une étude de cas sur le leadership au sein d’un service qui compte sur la confiance locale pour fonctionner efficacement. Dans mon esprit, cette disparition souligne la nécessité de préserver la mémoire des cadres qui ont façonné des pratiques professionnelles tout en restant ancrés dans les réalités du quotidien.

En ce moment, la question qui revient en boucle est celle de l’enquête et de la manière dont les services de sécurité vont perpétuer les engagements qui avaient été ceux de Jean-Michel Verlaguet. Pour éclairer le lecteur, voici quelques éléments et repères qui permettront de mieux comprendre les enjeux autour de la disparition actuelle et des suites éventuelles: comment les institutions locales préparèrent-elles les transitions, quelles valeurs ont été transmises aux équipes, et comment les obsèques et les hommages résonnent dans le tissu communautaire de l’Aveyron et des alentours. Une référence générale sur les enquêtes liées à des disparitions peut servir de cadre pour apprécier les défis propres à ce type de disparition et à l’impact sur les familles, les collègues et les sentiers de l’enquête.

Disparition et contexte: une carrière marquante du Millau à Decazeville

Pour comprendre la disparition de Jean-Michel Verlaguet dans sa globalité, je m’attache à la manière dont sa carrière a façonné les dynamiques locales et les perceptions publiques de la police. Dans les quartiers de Millau et de Decazeville, il est devenu une figure de référence, non seulement pour ses décisions stratégiques mais aussi pour sa manière d’approcher les hommes et les femmes de terrain avec une présence rassurante. Cette section explore les grandes étapes qui ont définie son leadership et comment ces choix ont influencé les pratiques quotidiennes des équipes de police dans des zones où les défis restent palpablement humains: délinquance mineure, sécurité routière, accompagnement des jeunes et gestion des crises collectives.

Leadership et management – un modèle d’écoute active et de transparence envers les partenaires locaux.

– un modèle d’écoute active et de transparence envers les partenaires locaux. Formation et transmission – un accent fort sur la montée en compétence des agents et sur la continuité des savoir-faire.

– un accent fort sur la montée en compétence des agents et sur la continuité des savoir-faire. Souci de cohésion – l’importance d’un esprit d’équipe et d’un esprit fédérateur dans des territoires périphériques.

– l’importance d’un esprit d’équipe et d’un esprit fédérateur dans des territoires périphériques. Compétences relationnelles – l’art de dialoguer avec les habitants, les associations et les élus pour construire des réponses adaptées.

– l’art de dialoguer avec les habitants, les associations et les élus pour construire des réponses adaptées. Héritage et mémoire – comment les expériences de terrain alimentent aujourd’hui les pratiques humaines et professionnelles.

Aspect Description Impact Gestion d’équipes Capacité à fédérer des brigades autour d’objectifs communs Renforcement du sentiment d’appartenance Projets locaux Initiatives de sécurité communautaire et de prévention Réponses adaptées aux réalités locales Partenariats Collaboration avec mairies, associations et acteurs de la sécurité Approche coordonnée et efficace

Dans mes observations, chaque étape de sa carrière reflète une approche pragmatique et humaine de la direction policière. J’ai entendu parler de la façon dont il a soutenu la formation des jeunes recrues, favorisant le transfert des connaissances et la culture du métier. Il incarnait aussi ce que les habitants attendent d’un chef de police: une présence rassurante, une parole mesurée et une capacité à transformer les défis en opportunités collectives. La disparition résonne ici comme le témoin d’un héritage vivant et d’un appel à poursuivre les projets qui ont été mis en place sous son égide. Pour ceux qui s’interrogent sur ce que signifie réellement être commandant de police dans des territoires comme Millau et Decazeville, les témoignages des années passées éclairent encore le présent et l’avenir possible des actions de sécurité publique.

Ainsi, l’enquête qui jalonne la disparition ne se réduit pas à une simple procédure technique. Elle interroge aussi le comportement collectif autour des figures qui dirigent, protègent et forment. Je me suis demandé comment les équipes réagissent lorsque leur repère n’est plus là et comment elles réorganisent les routines pour continuer à répondre aux besoins d’un public parfois inquiet. Ce questionnement trouve des échos dans d’autres affaires publiques où l’élément humain demeure le pivot du processus d’enquête et de gestion des ressources humaines dans le secteur police. Pour compléter ce cadre, certaines ressources proposent d’analyser des cas similaires et d’identifier les dynamiques qui se produisent lorsque des figures centrales disparaissent et que les institutions doivent réinventer leur mode d’action.

Éléments clés Ressources et pistes Référence temporelle Transition de leadership Examen des mécanismes de délégation et de continuité Postérieure à la disparition Relation communauté-police Initiatives de dialogue et de transparence Continu Processus d’enquête Inspection des procédures et des ressources mobilisées Immédiat et à suivre

Pour aller plus loin dans cette réflexion, on peut consulter des articles qui explorent les mécanismes d’enquête et les dynamiques sociales autour des disparitions dans des contextes similaires, tout en évitant toute généralisation simpliste. Par exemple, tensions et mobilisations autour d’une disparition complexe offrent des pistes sur la mobilisation communautaire et les défis d’une traque moderne. Par ailleurs, des analyses sur des cas de disparition et d’enquête dans des contextes policiers différents permettent d’éclairer les choix stratégiques et les contraintes opérationnelles auxquels les équipes doivent faire face. Dans ce cadre, la disparition de Jean-Michel Verlaguet s’inscrit dans un continuum d’expériences et de pratiques qui façonnent la police actuelle et sa relation avec la population.

Je crois qu’il est important de souligner que, même si les circonstances entourant la disparition restent à élucider, le travail des forces de l’ordre dans le cadre de l’Aveyron et des régions voisines demeure fondamental pour maintenir la confiance publique et la sécurité des citoyens. Cette confiance ne se fabrique pas en un jour; elle se construit par des années d’engagement, de formation et de contact humain, comme celles que Jean-Michel Verlaguet a vécues et transmises autour de lui. La mémoire de son parcours peut devenir un repère utile pour les nouvelles générations des forces de police, qui devront continuer à porter un message clair: travailler avec et pour les habitants, sans oublier les enseignements du passé.

La suite de l’enquête et les hommages qui suivront demeurent à suivre de près, car chaque détail compte pour comprendre ce qui s’est passé et pour renforcer les mécanismes de prévention et d’intervention dans les territoires ruraux et semi-urbains.

Parcours et jalons: du 19e arrondissement à Millau et Decazeville, en Aveyron

Dans cette partie, je retrace les grandes étapes de la carrière de Jean-Michel Verlaguet, en mettant en lumière les choix qui ont façonné son itinéraire professionnel et son impact local. Mon objectif est d’offrir une vue d’ensemble qui permet de comprendre les transitions entre les postes et les responsabilités, tout en restant vivant et concret pour le lecteur. On retrouve, dans son parcours, des ruptures intelligentes et des continuités solides qui illustrent le métier de policier de longue date, sur des territoires où les enjeux humains et institutionnels se croisent jour après jour. Cette approche permet aussi d’éclairer pourquoi l’annonce de sa disparition produit un effet si fort dans les communautés de Millau et Decazeville, territoires reliés par une histoire commune de service public et d’échanges humains.

Origines et formation – issu de Rodez, il a évolué dans un cadre sportif et scolaire qui a probablement forgé son esprit de compétiteur et son sens du collectif.

– issu de Rodez, il a évolué dans un cadre sportif et scolaire qui a probablement forgé son esprit de compétiteur et son sens du collectif. Premiers pas – son arrivée à Paris, puis à la brigade des mineurs, marque le début d’un apprentissage intensif des réalités urbaines et sensibles.

– son arrivée à Paris, puis à la brigade des mineurs, marque le début d’un apprentissage intensif des réalités urbaines et sensibles. Évolution – la progression vers des postes de responsabilité et l’implication dans la formation des nouvelles recrues démontrent une orientation vers le partage du savoir-faire.

– la progression vers des postes de responsabilité et l’implication dans la formation des nouvelles recrues démontrent une orientation vers le partage du savoir-faire. Transferts régionaux – le passage à Millau et son rôle ultérieur à Decazeville constituent des éléments centraux de son héritage professionnel.

– le passage à Millau et son rôle ultérieur à Decazeville constituent des éléments centraux de son héritage professionnel. Héritage personnel – en dehors du service, l’homme restera dans les mémoires comme un sportif et un ami, dont l’influence perdure dans les échanges quotidiens avec les collègues et la communauté.

Éléments-clés Détails Conséquences Origine Rodez; pratique du rugby au lycée sport-études à Nîmes Esprit d’équipe et discipline Carrière Paris (19e) puis brigade des mineurs; Millau; Decazeville Vision globale du fonctionnement policier Formation Responsable de la formation initiale à Nîmes Transmission des savoir-faire et culture du métier

Mon sentiment, en regardant ce parcours, est que chaque étape a été une pièce essentielle d’un puzzle qui montre comment une carrière peut nourrir une communauté tout en restant au service de l’intérêt général. Les lieux, Millau et Decazeville, ne sont pas de simples décors: ce sont des territoires vivants où les décisions d’un commandant peuvent influencer durablement les pratiques et les repères des agents, des partenaires et des habitants. En ce sens, la disparition de Jean-Michel Verlaguet n’est pas seulement celle d’un homme; c’est une perte pour une école de leadership et de dévouement qui a formé des professionnels conscients de leurs responsabilités et ancrés dans la réalité du terrain.

Pour ceux qui veulent approfondir la dimension sportive et humaine de sa vie, certains récits évoquent son passé de sportif de haut niveau et les moments où il revenait saluer des amis et collègues après des compétitions ou des cérémonies, rappelant que l’exigence et la convivialité ne s’opposent pas dans le cadre d’un engagement public. Cette continuité entre vie privée et vie professionnelle nourrit l’idée d’un leadership qui demeure pertinent, même après le départ à la retraite.

En complément, des ressources publiques et médiatiques offrent des regards variés sur les dynamiques de ce métier et sur les contextes où la disparition peut déclencher des enquêtes complexes et des mobilisations citoyennes. Par exemple, des analyses récentes sur les disparitions et les enquêtes associées montrent que l’implication communautaire et la transparence des procédures restent des axes centraux pour restaurer la confiance lorsque des événements marquants ébranlent l’ordre public. Pour explorer ce sujet sous d’autres angles, vous pouvez consulter des discussions sur les enquêtes relatives à des disparitions qui ont mobilisé des territoires similaires et suscité des réactions locales et nationales. Des cas analogues dans d’autres villes donnent des pistes sur les mécanismes de mobilisation et de suivi des affaires sensibles.

La mémoire de Jean-Michel Verlaguet demeure vivante dans le quotidien des habitants et des agents, et son nom restera associé à une période où leadership et engagement public ont marqué les rues de Millau et de Decazeville. La suite des événements et les hommages qui suivront continueront de nourrir ces échanges et de rappeler que le travail de police ne s’arrête jamais vraiment, même lorsque les protagonistes les plus emblématiques prennent une retraite cérébrale et humaine bien méritée.

Le commandant en action: leadership, formations, et gestion de crises

On ne peut comprendre l’impact de sa disparition sans revenir sur le leadership qui a façonné son action quotidienne. En tant que journaliste et témoin des débats autour de la sécurité publique, j’observe que le commandant Verlaguet, durant ses années à Millau et Decazeville, a incarné un style de management fondé sur l’écoute, la proximité et la clarté des exigences professionnelles. Son approche du pilotage des brigades, également marquée par une forte attention à la formation des recrues, a laissé une trace durable dans les méthodes employées par les équipes actuelles. Dans un contexte où les enjeux sécuritaires évoluent rapidement, la capacité à transmettre des compétences et à maintenir une culture professionnelle forte est devenue un atout majeur pour les services de police, en particulier dans des territoires où les ressources peuvent être plus limitées.

Écoute et inclusion – l’importance d’impliquer les agents dans les décisions et les priorités locales.

– l’importance d’impliquer les agents dans les décisions et les priorités locales. Formation continue – assurer une montée en compétence constante pour répondre aux défis contemporains.

– assurer une montée en compétence constante pour répondre aux défis contemporains. Réactivité opérationnelle – adapter les méthodes au fil des crises sans perdre de vue les fondamentaux du métier.

– adapter les méthodes au fil des crises sans perdre de vue les fondamentaux du métier. Transparence avec le public – communiquer clairement les objectifs et les résultats des actions menées.

Aspect Observations Impact sur l’équipe Gestion de crise Approche méthodique et calme en situation délicate Renforcement de la résilience des équipes Formation Responsable de la formation initiale, rôle pédagogique Passation efficace des savoir-faire Relation avec les partenaires Dialogue constant avec élus et associations Coopération renforcée et actions coordonnées

À titre personnel, je me rappelle des conversations informelles où il insistait sur l’importance de l’exemple donné par ceux qui portent des responsabilités: “Ce que l’on fait, les autres le feront aussi, alors faisons-le correctement.” Cette phrase résonne encore quand je pense à son impact sur les jeunes officiers en formation et sur les collègues qui ont travaillé à ses côtés. Dans l’Aveyron, les quartiers et hameaux qui ont connu sa présence en tant que chef du commissariat savent que les méthodes qu’il privilégiait — clarté, écoute et exemplarité — restent des repères précieux, même lorsque les dynamiques changent et que les contraintes budgétaires pèsent sur les pratiques. Sa disparition met aussi en lumière l’enjeu d’assurer une continuité dans les pratiques professionnelles et la transmission des savoir-faire qui permettent à la police de demeurer une institution fiable et respectée.

Cette section souligne ainsi non seulement les qualités professionnelles de Verlaguet, mais aussi l’importance d’un leadership qui apprend et transmet. Les équipes qui ont travaillé sous sa tutelle ont été marquées par une culture de dialogue et d’efficacité, une philosophie qui mérite d’être préservée et valorisée dans les années à venir. En explorant ce cadre, on comprend mieux pourquoi son départ laisse un vide et pourquoi les obseques et les hommages seront aussi des moments de réflexion sur le sens d’un engagement public durable.

Pour les lecteurs qui veulent prolonger la réflexion, des ressources sur la gestion des équipes de police et la continuité du leadership en période de transition offrent des perspectives utiles. Vous pouvez, par exemple, lire des analyses qui portent sur des expériences similaires et sur les façons dont les administrations locales soutiennent le renouvellement des cadres sans perdre le fil des priorités. Une approche comparative peut aider à mieux saisir les mécanismes de continuité et de redéploiement des compétences dans les services de sécurité publique.

Éléments de leadership Comment cela se traduit Leçon pour l’avenir Exemplarité Montrer l’exigence dans l’action quotidienne Inspirer confiance et rigueur Transmission Former et guider les recrues Préparer les prochaines générations Proximité Rester à l’écoute des territoires Maintenir le lien avec les habitants

Les témoignages partagés par les professionnels et les habitants confirment que ce leadership a laissé une empreinte durable. Dans les échanges avec les forces locales, on perçoit encore cette idée simple: quand un commandant sait écouter, déléguer et soutenir ses équipes, la sécurité publique devient plus efficace et plus humaine. Cette logique, applicable bien au-delà des frontières de l’Aveyron, éclaire les raisons pour lesquelles la disparition de Verlaguet est vécue comme une perte collective, mais aussi comme un appel à renouveler les pratiques de formation, d’encadrement et de collaboration interinstitutionnelle.

Pour approfondir les enjeux autour du lien entre leadership policier et efficacité opérationnelle, voici une ressource qui explore les dynamiques de coopération et les résultats observables dans des situations similaires: Réflexions sur le leadership et les enquêtes après disparitions. Ces analyses aident à situer les choix concrets que les équipes peuvent faire lorsque l’incertitude prévaut et que l’incertitude est forte sur les résultats d’une enquête.

Impact local et mémoire: obsèques, héritage et témoignages dans l’Aveyron

Dans cette dimension, la disparition de Jean-Michel Verlaguet résonne comme un moment de mémoire collective et de reconnaissance publique, notamment au fil des obsèques et des hommages. J’entends encore les retours des amis et partenaires provinciaux qui évoquent un homme qui s’est toujours engagé avec simplicité et qui a su transmettre l’importance d’un service public efficace et humain. L’écho de sa vie professionnelle se mêle à celui de sa vie privée, où l’homme sportif et sociable se révélait aussi dans les rencontres intimes autour d’un café ou d’un match de rugby local. Le récit que nous partageons ici met en lumière ce double aspect: d’un côté, l’exigence et la discipline propres à la fonction; de l’autre, la chaleur humaine qui rend le métier plus supportable et plus porteur d’espoir pour les communautés.

Obsèques et cérémonies – annonce et déroulement prévus à Ols-et-Rinhodes, avec inhumation à Marvejols.

– annonce et déroulement prévus à Ols-et-Rinhodes, avec inhumation à Marvejols. Héritage – influence durable sur les pratiques des commissariats locaux et sur les valeurs de service public.

– influence durable sur les pratiques des commissariats locaux et sur les valeurs de service public. Témoignages – hommages de collègues, amis et habitants qui soulignent sa disponibilité et sa bonne humeur.

Événement Date Lieu Obsèques 21 novembre 2025 Église d’Ols-et-Rinhodes Inhumation Après les obsèques Cimetière de Marvejols, Lozère Hommages publics Suite à l’annonce du décès Milieu associatif et institutionnel

À titre personnel, je mesure combien ces gestes collectifs — obsèques, hommages, mémoires — jouent un rôle unique dans la consolidation du lien entre police et population. Dans l’Aveyron, la disparition d’un homme qui a dédié cinq décennies de sa vie au service public résonne comme une épreuve commune, mais aussi comme un moment pour rappeler la valeur de la mémoire et l’importance de préserver des pratiques qui permettent à chacun de se sentir en sécurité et écouté. En ce sens, les témoignages et les cérémonies ne sont pas de simples formalités, mais des actes de reconnaissance qui renforcent le tissu social autour des forces de l’ordre et les attentes de transparence et d’humanité qui les accompagnent.

Dans les prochains jours, les médias et les proches suivront les étapes des obsèques et les retours sur l’héritage du commandant Verlaguet. J’observe que ce qui compte, c’est la manière dont les communautés, les élus et les policiers eux-mêmes s’empareront de ces discussions pour construire des pratiques encore plus claires et plus proches des réalités du terrain. Car au fond, c’est la crédibilité des institutions et la cohésion sociale qui sont en jeu lorsque disparaissent des figures emblématiques et que l’on se retrouve face à l’inconnu de l’enquête.

Pour ceux qui veulent aller plus loin, plusieurs ressources et actualités restent disponibles et peuvent éclairer ce moment de mémoire et d’enquête. Par exemple, des reportages sur des disparitions et des enquêtes qui ont mobilisé d’autres territoires offrent des angles complémentaires pour comprendre les dynamiques en jeu, sans tomber dans les clichés. Des analyses sur des aspects procéduraux et investigatifs permettent de mieux saisir les mécanismes mis en œuvre lorsque des affaires complexes émergent. La lecture de ces éléments peut aider à apprécier la diversité des parcours possibles dans une carrière policière et la variété des défis qui accompagnent la disparition et l’enquête qui s’en suit.

Les obsèques et les témoignages qui accompagneront ce moment résonnent aussi comme un appel à la société civile: soutenir les forces de sécurité par la compréhension, le dialogue et l’empathie, afin de préserver la sécurité publique et de renforcer la confiance dans les institutions. C’est dans cette logique que, malgré la tristesse, on peut envisager l’avenir avec une certaine sérénité et la conviction que l’exigence professionnelle et le sens humain du travail restent les vertus qui guideront les années à venir.

Enquête et actualité: comment la disparition résonne dans le secteur police et sécurité

La disparition d’un chef de police tel que Jean-Michel Verlaguet soulève inévitablement des questions sur les mécanismes d’enquête, les rôles des différents acteurs et les enjeux de sécurité au niveau local et régional. Je vous propose d’explorer les tensions et les questionnements qui entourent ce genre d’événement, en privilégiant une approche factuelle et respectueuse. Même si les détails opérationnels restent confidentiels, on peut aborder les thématiques générales qui guident les investigations et les réponses institutionnelles, notamment en matière de gestion des ressources, de coordination interinstitutionnelle et de communication avec le public. Cette section vise à donner des clés de lecture sur la manière dont les enquêtes évoluent et sur les attentes des citoyens face à des disparitions qui touchent des personnalités du monde policier et leur entourage.

Procédures et cadre légal – les lignes directrices qui encadrent les enquêtes et les mesures de protection des proches.

– les lignes directrices qui encadrent les enquêtes et les mesures de protection des proches. Réseau d’appui – le rôle des partenaires locaux et des institutions pour soutenir les enquêteurs.

– le rôle des partenaires locaux et des institutions pour soutenir les enquêteurs. Transparence et communication – l’équilibre entre information publique et préservation de l’enquête.

– l’équilibre entre information publique et préservation de l’enquête. Impact sur les territoires – la perception de sécurité et les débats locaux autour du rôle de la police.

Aspect Éléments observables Enjeux Mobilisation Appels à témoins, recherches et coordination Résilience communautaire et efficacité opérationnelle Ressources Personnel et moyens dédiés Maintien des capacités de réponse Message public Informations accessibles et contrôlées Confiance citoyenne et compréhension des limites de l’enquête

J’observe que les dynamiques autour de la disparition et de l’enquête évoluent en permanence, et que les leçons tirées des affaires passées peuvent nourrir la pratique actuelle. Pour enrichir ce regard, je renvoie vers des analyses et des cas récents qui illustrent les différents scénarios possibles lorsque des disparitions provoquent des mobilisations et des réflexions publiques sur la sécurité et la justice. Par exemple, des reportages sur des disparitions et des enquêtes dans des contextes variés apportent des enseignements sur la manière dont les services réagissent à la pression médiatique et sociale tout en rendant des comptes. Enquêtes et mobilisation citoyenne et Cas similaires et leçons pratiques offrent des cadres utiles pour situer le contexte de ce type d’événement et les réponses adaptées par les autorités. Enfin, les familles et les proches qui vivent ces périodes délicates ont besoin d’un soutien continu et d’un accès clair à l’information sur l’évolution des investigations, afin de traverser ces moments avec dignité et compréhension.

La disparition et l’enquête qui s’ensuivent rappellent aussi que chaque territoire est unique et que les solutions efficaces dépendent d’un équilibre entre sécurité, droits et devoirs. À Millau, Decazeville et dans l’ensemble de l’Aveyron, les années à venir s’annoncent comme une période où les services publics devront continuer à écouter, apprendre et s’adapter, tout en honorant les engagements pris par ceux qui les ont précédés. Je termine cette section avec une réflexion: dans un monde où les défis sécuritaires se multiplient, la mémoire et l’expérience des anciens commandants restent des ressources précieuses pour guider les nouvelles générations vers une police plus juste, plus efficace et plus proche des citoyens.

Pour suivre l’évolution de l’enquête et les informations officielles, vous pouvez consulter des reportages et analyses sur des affaires de disparition qui ont mobilisé des territoires similaires et ont suscité des réactions publiques. Par exemple, des ressources en ligne sur des disparitions et des enquêtes récentes proposent des cadres de compréhension utiles pour appréhender les mécanismes d’enquête et les réponses institutionnelles. Disparition et réaction publique dans d’autres villes.

Comment se sont déroulées les obsèques de Jean-Michel Verlaguet ?

Les obsèques ont été annoncées pour le vendredi 21 novembre 2025, à 11 heures, à l’église d’Ols-et-Rinhodes, suivies de l’inhumation au cimetière de Marvejols (Lozère).

Quel rôle a joué Verlaguet à Millau et Decazeville ?

Il a dirigé le commissariat de Millau de 1994 à 2020 et le commissariat de Decazeville de 2014 à 2019, laissant un héritage fondé sur l’écoute, la formation et le leadership humain.

Quels enseignements pour les jeunes policiers ?

Le témoignage répété parle d’un leadership fondé sur l’exemplarité, la transmission et la proximité, des qualités qui restent utiles pour les recrues et les personnels en poste.

Où trouver des informations sur les disparitions et les enquêtes ?)

Des ressources qui analysent les dynamiques d’enquête et les mobilisations communautaires dans des cas similaires.

