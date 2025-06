La disparition d’Agathe Hilairet : la joggeuse officiellement victime d’un meurtre

Quand une jeune femme disparaît en pleine journée, en pleine nature, et qu’on retrouve son corps un mois plus tard dans un bois… on se pose tous la même question : que s’est-il vraiment passé ? Agathe Hilairet, joggeuse passionnée, n’est pas morte de causes naturelles. Sa disparition est désormais considérée comme un meurtre, selon les dernières révélations judiciaires.

Tableau récapitulatif de l’affaire Agathe Hilairet

Événement Date Détail significatif Disparition 10 avril 2025 En plein jogging à Vivonne (Vienne) Lancement des recherches 11 avril 2025 Signalement par son père, mobilisation des gendarmes Ouverture d’une enquête 14 avril 2025 Pour « enlèvement et séquestration » Découverte du corps 5 mai 2025 Retrouvé dans un sous-bois, à distance de son parcours habituel Résultats d’expertises Juin 2025 Confirment une intervention humaine, corps déplacé

Une passion devenue drame

Je me souviens encore de cette alerte sur mon téléphone en avril : une joggeuse portée disparue près de chez moi. Comme beaucoup, j’ai suivi l’affaire Agathe Hilairet avec inquiétude. Elle avait 28 ans, sportive et déterminée. Sur son compte Strava, elle partageait fièrement ses courses de 15 à 20 kilomètres. Ce jour-là, le 10 avril, elle est partie comme à son habitude… sans jamais revenir.

Son père, ne la voyant pas rentrer, a donné l’alerte. S’en sont suivis des jours de battues, d’espoir, de silence angoissé.

Des indices qui changent tout

Aujourd’hui, ce qui me bouleverse, ce sont les détails révélés par les experts de l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN). Leur travail, pointilleux, révèle trois éléments troublants :

Son rythme cardiaque a explosé peu avant sa mort , selon les données de sa montre connectée. Un signe clair d’un effort brutal et inhabituel . Une attaque ? Une tentative de fuite ?

, selon les données de sa montre connectée. Un signe clair d’un . Une attaque ? Une tentative de fuite ? Le lieu de décès et celui de la découverte du corps ne correspondent pas . Le GPS indique qu’elle est morte ailleurs. On l’a déplacée. Mais pourquoi ?

. Le GPS indique qu’elle est morte ailleurs. On l’a déplacée. Mais pourquoi ? La position du corps ne cadre pas avec une chute accidentelle. Elle n’est pas tombée. Elle n’a pas été victime d’un simple malaise.

Ce sont des faits, pas des suppositions.

Un basculement vers la piste criminelle

En discutant avec des amis autour d’un café, je ressens souvent ce même frisson : si cela était arrivé près de chez nous, à l’une d’entre nous ? Le parquet et les gendarmes ne parlent plus de disparition, ni même d’accident. On évoque désormais très clairement une intervention humaine. Et ça change tout.

Ce n’est plus un fait divers… c’est potentiellement un meurtre.

Ce qu’il faut retenir

Avec le recul, cette affaire soulève des interrogations sur notre sécurité, même dans nos activités les plus banales. Courir en forêt, seule, à la lumière du jour… est-ce devenu un risque ? Personnellement, ça m’a fait réfléchir à deux fois avant de reprendre mes sorties solitaires.

Ce que je retiens d’Agathe, c’est sa liberté, sa passion. Et ce que je retiens de cette enquête, c’est qu’on ne doit jamais banaliser une disparition.

Elle n’est pas morte seule

La disparition d’Agathe Hilairet est considérée comme un meurtre. Les données GPS, l’analyse de sa montre, la position de son corps : tout indique qu’elle n’est pas morte seule, ni de causes naturelles. L’enquête se poursuit, mais déjà, la justice et l’opinion publique basculent vers une vérité glaçante.