Joggeuse disparue à Vivonne : 100 gendarmes mobilisés, l’inquiétude grandit

Une joggeuse de 28 ans portée disparue à Vivonne dans la Vienne. Plus de 100 gendarmes, des hélicoptères, des drones et une équipe cynophile sont mobilisés. Mais que s’est-il passé ?

Tableau récapitulatif du dispositif de recherche

Éléments mobilisés Détails Gendarmes Environ 110 mobilisés en 2 jours Hélicoptères 2 Drones 2 Équipe cynophile 1 unité avec chiens de recherche Plongeurs Présents pour fouiller les abords du Clain Armée de Terre 30 soldats mobilisés Poste de commandement Mis en place à Vivonne

Une disparition qui glace le sang

Jeudi matin, comme beaucoup d’entre nous, Agathe, 28 ans, avait simplement chaussé ses baskets pour un petit footing à Vivonne. Une routine. Un moment à elle. Mais elle n’est jamais rentrée. À 10h30, sa famille, inquiète, donne l’alerte. Depuis, je ne cesse de me demander : comment peut-on disparaître ainsi, en plein jour, sans laisser de trace ?

Un dispositif impressionnant, mais toujours pas de trace

Ce qui m’a marqué, c’est l’ampleur des recherches. On ne parle pas seulement de quelques patrouilles. On parle de 110 gendarmes, deux hélicoptères qui tournent au-dessus des bois, de drones qui quadrillent les zones, d’un chien pisteur, et même de plongeurs fouillant les berges du Clain. Un véritable branle-bas de combat.

La maire de Vivonne, Rose-Marie Bertaud, le dit elle-même : « Le dispositif monte en puissance ». Un poste de commandement a été installé, comme dans les grosses enquêtes. Pourtant, aucune piste ne se détache, aucune hypothèse n’est privilégiée. Et ça, ça fait froid dans le dos.

Quand courir devient un risque

En discutant avec des amies, j’ai réalisé une chose troublante : plus d’une joggeuse sur deux a déjà vécu une situation angoissante en courant seule. Des regards lourds, des voitures qui ralentissent… On pense toujours que ça n’arrive qu’aux autres. Jusqu’au jour où le prénom qu’on entend dans les infos, c’est celui d’une voisine, d’une amie, ou peut-être un jour… le vôtre ?

Que peut-on faire face à ces disparitions ?

Sans céder à la peur, voici quelques idées simples que je retiens de cette affaire, à partager autour de vous :

Prévenir un proche avant de partir courir

avant de partir courir Varier les horaires et les parcours

Porter une montre connectée ou activer la géolocalisation

Éviter les lieux trop isolés seul(e)

Je le sais, la liberté de courir ne devrait pas être conditionnée. Mais tant qu’on n’a pas de réponses, on se protège comme on peut.

Une attente insoutenable

Depuis jeudi, toute la commune de Vivonne retient son souffle. Des familles croisent les doigts, des bénévoles proposent leur aide. On se sent impuissant. Moi aussi, je ressens cette boule au ventre à chaque nouveau bulletin d’info. Et si c’était ma sœur, ma cousine, mon amie ?

L’enquête est en cours, et tous espèrent que ce cauchemar prendra fin rapidement, que la joggeuse de 28 ans portée disparue à Vivonne dans la Vienne sera retrouvée saine et sauve.