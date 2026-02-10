La police métropolitaine des transports : les maires de Talant et Chevigny-Saint-Sauveur saisissent l’État

En 2026, la sécurité dans les transports publics reste une préoccupation majeure pour les citoyens, les élus locaux et les autorités. La question de l’efficacité des moyens de maintien de l’ordre face à la montée des violences et des incivilités dans ces espaces collectifs, notamment à Dijon, suscite l’indignation. Alors que la promesse de la création d’une police métropolitaine des transports avait été formulée par Gérald Darmanin en 2022, cette unité spécifique n’a toujours pas vu le jour, laissant un vide que les maires de Talant et Chevigny-Saint-Sauveur tentent de combler à leur façon. La sécurité dans les transports en commun devient une priorité non négociable pour les élus, mais leur lutte pour saisir l’État et obtenir des moyens supplémentaires paraît parfois vaine face aux lenteurs administratives et à l’indifférence quasi générale. La frustration grandit, alimentée par des agressions qui tombent comme des marteaux sur la crédibilité des politiques locales et nationales. Avec cette crise qui ne faiblit pas, il devient évident que la collaboration intercommunale ne suffit pas à endiguer les violences, et que l’État doit reprendre ses responsabilités. Décortiquons l’état des lieux et les démarches en cours pour faire face à cette crise de la sécurité dans les transports publics à Dijon et ses environs.

Pourquoi la sécurité dans les transports publics est devenue une urgence pour les élus locaux

Dans une ville comme Dijon, où la métropole couvre une zone dense et active, la sécurité dans les transports publics est plus qu’un simple souci d’ordre public. C’est une problématique qui touche directement la qualité de vie des usagers, la confiance dans la politique locale, et même la réputation de la région. Deux semaines seulement après une agression particulièrement violente sur une conductrice de bus Divia, le sujet a tout simplement explosé. Les maires de Talant, Fabian Ruinet, et de Chevigny-Saint-Sauveur, Guillaume Ruet, ont décidé de prendre leur destin en main en écrivant directement aux ministres concernés. Leur objectif : obtenir une police dédiée, une police métropolitaine des transports, pour que l’imbroglio administratif ne soit plus une excuse et que la sécurité dans les transports ne soit plus un eldorado pour les délinquants. Leur démarche s’inscrit dans un contexte où la violence et l’insécurité se répandent, mettant à rude épreuve la patience des usagers et la crédibilité des élus. Pourquoi cette absence de police spécialisée devient-elle un tel problème ? Parce que face à la recrudescence des agressions, la seule réponse viable aujourd’hui, c’est une présence renforcée, visible et régulière.

Une réaction d’élus face à la frustration et à l’inaction

Les élus locaux n’ont pas tardé à exprimer leur ras-le-bol. Fabian Ruinet souligne que face à la hausse des violences, une intervention rapide n’est plus une option, mais une nécessité absolue. La sécurité dans les transports doit passer par une police régulière, capable d’intervenir efficacement dans toutes les situations. La promesse non tenue de 2022 n’a pas été oubliée, et la frustration monte quand on voit que l’État tarde à concrétiser ses engagements. Guillaume Ruet ne mâche pas ses mots : il parle de patience, mais surtout de nécessité de secouer le cocotier, de réveiller une administration souvent trop lente ou trop peu motivée. La question qui revient comme un refrain : pourquoi attendre si longtemps ? La réponse réside souvent dans des contraintes budgétaires ou des priorités politiques changeantes. Pourtant, la sécurité dans les transports publics est une valeur fondamentale, qui ne devrait pas rester en suspens. La mobilisation active du maire de Chevigny-Saint-Sauveur illustre cette volonté d’unification face à la menace grandissante.

Les limites de la collaboration intercommunale face à la violence

Il faut bien le reconnaître, la coopération entre différentes autorités locales n'est pas une solution magique. La police municipale, même renforcée, dispose de moyens limités. Lorsqu'on demande au syndicat Unsa Divia, celui-ci dénonce un manque de moyens et d'implication concrète. La police nationale, avec ses prérogatives élargies — soit la capacité de faire des fouilles ou de vérifier des identités — reste la pièce maîtresse pour lutter efficacement contre la délinquance dans les transports. Pourtant, la collaboration avec la police municipale est régulièrement évoquée, notamment dans le cadre d'un partenariat plus étroit avec le gestionnaire de Divia. Se pose donc la question : la gouvernance locale seule peut-elle faire face aux défis ou faut-il une intervention claire de l'État ? La réponse semble, pour le moment, aller vers une nécessité d'action conjointe, combinant responsabilité locale et ressources nationales.

Les inquiétudes des usagers face à l’absence de mesures efficaces

Les passagers, comme Oriane que j’ai croisée lors d’un déjeuner dans un parcin Talant, confient leur crainte de prendre les transports, malgré leur nécessaire utilité. « On a toujours peur de se faire agresser. Je prends mes dispositions, j’essaye de bien choisir ma place. Et j’ai ma bombe au poivre », confie-t-elle. Les agressions répétées, notamment contre les conducteurs, alimentent un climat de peur et de méfiance, qui ne cesse de se renforcer. Le sentiment d’impuissance face à ces violences est partagé par beaucoup, qui constatent que malgré les interventions, la sécurité à bord reste fragile. Certes, la police ne peut être partout, mais qu’attendent réellement les usagers pour voir leur quotidien se transformer ? La justice, souvent critiquée pour sa lenteur, n’assure pas toujours un suivi efficace des délinquants. Il s’agit alors d’un cercle vicieux : les agressions se répètent, la peur grandit, et la confiance dans le système s’effrite. La mise en place concrète d’une police dédiée pourrait certainement changer la donne, mais il faut, pour cela, que l’État tienne ses promesses et donne enfin les moyens nécessaires.

Les propositions pour renforcer la sécurité dans les transports à Dijon

Pour améliorer la situation, plusieurs solutions concrètes existent, ou devraient en tout cas faire l’objet d’un réel débat. Parmi elles :

Création effective de la police métropolitaine des transports , comme promis, avec une présence régulière et visible dans les bus et stations.

, comme promis, avec une présence régulière et visible dans les bus et stations. Renforcement des patrouilles de police municipale en partenariat avec la police nationale, pour couvrir plus efficacement les secteurs sensibles.

en partenariat avec la police nationale, pour couvrir plus efficacement les secteurs sensibles. Amélioration de la gouvernance locale , en instaurant un plan de sécurité qui associe tous les acteurs concernés, notamment les gestionnaires comme Divia.

, en instaurant un plan de sécurité qui associe tous les acteurs concernés, notamment les gestionnaires comme Divia. Installation de caméras de surveillance dans les points stratégiques et à bord des véhicules pour dissuader les agresseurs.

dans les points stratégiques et à bord des véhicules pour dissuader les agresseurs. Campagnes de sensibilisation pour encourager les passagers à signaler rapidement toute incivilité ou violence.

Dernière étape, mais non la moindre, une réelle collaboration intercommunale entre toutes les forces doit faire partie intégrante de la stratégie pour garantir une sécurité durable dans nos transports publics. La voix des citoyens doit également s’exprimer plus régulièrement, notamment via dénonciations officielles, pour que l’État comprenne enfin l’urgence de la situation.

