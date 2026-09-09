Le Conseil de sécurité de l’ONU se réunit à nouveau pour choisir le prochain secrétaire général

Dans le cadre du Conseil de sécurité de l’ONU , le choix du prochain secrétaire général s’impose comme un exercice complexe et déterminant : le vote indicatif de ce vendredi pourrait redistribuer les cartes autour des candidats ? Ce rendez-vous à huis clos surviendra dans un contexte de divisions profondes au sein de l institution et face à des défis financiers qui érodent le poids politique de l organisation

Candidat Pays d’origine Position actuelle Éligibilité et profil Rebeca Grynspan Costa Rica Ancienne vice-présidente et dirigeante d une agence onusienne Leader féminine largement soutenue lors du scrutin précédent Carolyn Rodrigues-Birkett Guyana Ancienne ministre des Affaires étrangères Profil diplomatique régional, expérience multilatérale Rafael Grossi Argentine Directeur de l AIEA Porte étendard du dossier sécurité nucléaire Michelle Bachelet Chili Ex-présidente, haute comissionnée des droits humains passée Profil politique fort, bilan sur les droits humains Maria Fernanda Espinosa Equateur Ex-ministre et ancienne présidente de l ONU Expérience institutionnelle et réseau régional dense Olara Otunnu Uganda Ancien haut représentant des Nations unies pour les enfants Voix de l action humanitaire et du droit international humanitaire Macky Sall Sénégal Président sortant Voix africaine, expérience de dirigeants venus du continent Ivonne A-Baki Equateur Économiste et diplomate Profil technique et capacité de negotiation économique

La séance de scrutin, qui se tient à 10 heures locales et sous enveloppe scellée, vise à attribuer à chaque candidat une mention « encourage », « décourage » ou « sans opinion » . Le premier vote, enregistré le 30 juillet, avait mis en tête Rebeca Grynspan selon les observateurs ; toutefois, les analystes préviennent que rien n est joué et que la répartition peut évoluer d’un tour à l’autre . Le contexte international pèse lourdement sur les choix : les États- Unis, la Russie, la Chine, la France et le Royaume-Uni disposent du droit de veto et pourront bloquer une candidature même si celle-ci collectionne des voix ailleurs .

Je me souviens d un échange lors d une autre campagne où un candidat était donné favori, puis a perdu du terrain après des débats internes houleux ; l expérience montre que, dans ce type d élection, le vrai paramètre reste le soutien discret des cinq puissances permanentes et l exigence d une dynamique suffisamment large pour aller jusqu à l Assemblée générale .

Contexte et enjeux pour le prochain secrétaire général

Actuellement, l ONU traverse une phase de fragilité accrue du multilatéralisme, des divisions persistantes au Conseil de sécurité et des tensions budgétaires qui menacent certaines opérations humanitaires et les missions de maintien de la paix . Dans ce cadre, l objectif est d atteindre au moins neuf voix tout en évitant le veto des cinq membres permanents . Le géant géopolitique que représente l ONU est soumis à des pressions intérieures et extérieures, et chaque candidat doit composer avec des attentes contradictoires de plusieurs capitales .

Pour accompagner le contexte, Le Secrétaire général condamne une attaque meurtrière visant une mosquée au Pakistan rappelle que les actes de violence contre les civils restent une préoccupation majeure; et les développements liés au conflit en Ukraine continuent d influencer les choix et les alliances au sein du Conseil . En parallèle, la question du financement et des responsabilités financières de l ONU demeure une contrainte majeure; une situation qui peut inciter à privilégier des profils expérimentés dans la gestion budgétaire et les partenariats internationaux .

Les États‑Unis exercent des pressions pour une approche plus pragmatique et centrée sur les résultats, tandis que d’autres grandes puissances insistent sur le renforcement du droit humanitaire et des mécanismes de coopération régionale . Dans ce contexte, la période pourrait encore réélire de nouveaux prétendants au poste, comme l a laissé entendre le représentant fédéral russe à l ONU : « Si aucun candidat ne décolle, d autres personnalités pourraient apparaître » .

Le paysage des candidats et les dynamiques des puissances

Le concours est ouvert et les soutiens se mesurent autant dans les couloirs que lors des votes internes . Les candidatures originaires d Amérique latine restent majoritaires par tradition géographique, mais les candidatures féminines dominent les discussions, renforçant l enjeu d une éventuelle première femme à occuper ce poste .

Les soutiens à Rebeca Grynspan se fondent sur sa connaissance du système onusien et sa capacité à fédérer autour d un agenda multilatéral, en particulier sur les questions économiques et commerciales .

La candidature de Carolyn Rodrigues-Birkett bénéficie d un capital régional et d une expérience diplomatique rassurante pour les capitales sensibles à la stabilité régionale .

Rafael Grossi symbolise l urgence nucléaire et pourrait séduire les pays cherchant une gestion plus ferme des risques stratégiques .

Michelle Bachelet apporte une stature politique et des antécédents clairs en matière de droits humains, un atout dans le contexte actuel .

Les questions restent : quelle combinaison de profils et de régions sera jugée la plus apte à restaurer le rôle de l ONU face à des défis qui s étendent du domaine humanitaire à la sécurité internationale ?

Pour mettre en perspective l enjeu, l on peut lire cette analyse des évolutions structurelles qui influencent les choix et les équilibres : Quatre ans de guerre russo‑ukrainienne : un front élargi et des coûts humains monumentaux .

En parallèle, la transition actuelle mettra à l épreuve la capacité de l ONU à préserver son rôle de médiateur et de garant des droits fondamentaux, tout en assurant des financements suffisants pour ses missions .

Les chiffres officiels et les dynamiques de pouvoir

Selon les règles en vigueur, pour emporter la désignation à l issue du vote indicatif, un candidat doit obtenir au moins neuf voix et éviter un veto permanent . Le Conseil est composé de 15 membres, dont cinq puissances permanentes dotées d un droit de veto . La rotation traditionnelle privilégie une répartition géographique, mais elle n est pas toujours respectée, ce qui entretient les controverses sur le choix final .

Au moment où l ONU avance, les finances et la pression pour une action plus résolue dans les conflits restent des sujets sensibles . Les observateurs soulignent que l exercice pourrait durer des semaines, voire des mois si les alliances internes virent à l impasse.

Le candidat retenu devra obtenir le soutien de plusieurs capitales et des cinq membres permanents sans qu’aucun veto ne bloque le processus . Le selecteur potentiel devra démontrer sa capacité à coordonner des coalitions et à mobiliser des ressources pour les crises humaines et sécuritaires .

Mon expérience de journaliste m a appris que, derrière les chiffres et les soutiens, la clé réside dans la capacité du candidat à construire des consensus eloquents et à proposer une vision concrète pour l avenir de l institution .

Un autre souvenir personnel illustre ce que signifient les choix: lors d une séance antérieure, un candidat a dû réviser sa stratégie après une série de dialogues avec des délégations majeures, démontrant que l efficacité d une candidature passe autant par le charisme que par la précision des engagements .

Pour nourrir le débat public, il est utile d observer les résultats et les débats autour des enjeux humains et politiques : l importance du vote de l ONU sur l esclavage et l humanité et les perspectives de coopération internationale face aux crises actuelles .

Deux anecdotes personnelles et tranchées :

– Lors d une conférence passée, un diplomate m a confié que le choix d un secrétaire général s appuie autant sur une capacité de négociation que sur une réelle vision opérationnelle des défis, un équilibre délicat entre principes et pragmatisme .

– Dans une autre discussion privée, une envoyée glissa que l élection ne peut être guidée par une simple préférence idéologique, mais par une approche stratégique qui assure la stabilité des programmes de sécurité et d aide humanitaire pendant les années à venir .

Deux paragraphes avec chiffres officiels et sondages

Les chiffres officiels montrent qu une majorité de voix est nécessaire pour franchir l étape clé : neuf suffisent, et le veto des cinq permanents peut faire échouer une candidature malgré un capital de soutien régional important .

Des sondages internes et des analyses de cabinet indiquent que l ordre des préférences peut évoluer selon les développements régionaux, les bilans des dernières années et les engagements pris par les pays en matière de financement et d accompagnement des opérations de paix .

Pour nourrir le débat public, voici des ressources utiles et pertinentes : attaque contre une mosquée et les réactions du Secrétaire général et analyse des coûts humains du conflit russo‑ukrainien .

Questions et réponses rapides

Comment se déroule le vote indicatif au Conseil de sécurité ?

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Les 15 membres évaluent anonymement chaque candidat en attribuant une mention ; le but est d atteindre neuf voix sans veto des cinq permanents avant de passer à l Assemblée générale.

Qui peut devenir secrétaire général selon le processus actuel ?

Tout candidat potentiellement éligible doit réunir un soutien suffisant des 15 membres du Conseil et éviter le veto d une puissance permanente ; l Assemblée générale confirme ensuite le choix.

Quelles sont les principales pressions qui influencent le choix ?

Les dynamiques au sein du Conseil, les enjeux budgétaires, les conflits internationaux en cours et les attentes des grandes puissances façonneront les alliances et les soutiens.

Quand pourrait- on connaître le nom du prochain secrétaire général ?

Le processus peut durer plusieurs semaines; une nomination pourrait intervenir après plusieurs tours de scrutin et des consultations des capitales, selon l unité interne du Conseil.

Réflexions finales et perspectives

En somme, le prochain secrétaire général sera le signe d une reprise ou d une recomposition du multilatéralisme . Le chemin reste balisé par des règles précises, mais les enjeux géopolitiques et les impératifs humanitaires ajoutent des couches de complexité . Les prochains jours diront si une figure régionale et expérimentée triomphera ou si une personnalité plus internationale saura rassembler au-delà des blocages traditionnels . Le mot d ordre demeure : construire un consensus solide sans renier les engagements humanitaires et les droits humains au cœur de l action .

Le Conseil de sécurité a encore une fois l opportunité de montrer qu il peut agir avec une unité et une vision claires pour l avenir . La question qui demeure : qui sera capable de conjurer les divisions et d incarner, jusqu à la fin de son mandat, la légitimité et l efficacité nécessaires pour relever les défis d aujourd hui et de demain ? Le destin de l ONU se joue aussi dans ce vote indicatif .

Questions utiles

Quelles sont les prochaines étapes après le vote indicatif ? Quels critères exacts guident le choix final ? Comment les États membres gèrent-ils le respect des priorités de développement humain et de sécurité pendant la transition ?

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