Le glacier de Blatten s’effondre : un village suisse rayé de la carte

Quand un glacier devient une menace

Je me pose encore cette question : comment un si petit village peut disparaître sous les yeux impuissants de tout un pays ? Ce mercredi 28 mai, Blatten, perché dans le Valais suisse, a été englouti par l’éboulement du glacier de Birch. Ce n’est pas un film catastrophe, c’est bien réel.

Je t’en parle comme si tu étais en face de moi, un café à la main. Parce que j’ai eu cette même boule au ventre en découvrant les images, ce nuage de glace et de roches dévalant la montagne, fauchant tout sur son passage.

Tableau des faits marquants

Événement Date/Heure Détails Évacuation préventive du village Il y a 8 jours 300 habitants évacués 1er effondrement Mardi, 18h Activité accrue du glacier 2e effondrement Mercredi, 4h Glace et gravats retenus à 400 m Effondrement principal Mercredi, 15h30 Glacier du Birch s’effondre, village enseveli Dégâts 28 mai 2025 Blatten presque entièrement détruit

Une tragédie annoncée mais inévitable

Les géologues l’avaient anticipé. Depuis plusieurs jours, les signes étaient là : activité glaciaire accrue, premières fissures, effondrements partiels… Alors, la décision a été prise d’évacuer Blatten. Huit jours plus tard, l’impensable s’est produit. Une masse gigantesque de glace a cédé à 15h30, emportant maisons, souvenirs et le quotidien d’environ 300 personnes.

Ce qui me frappe, c’est cette scène glaçante : le barrage pare-avalanches, censé retenir les débris, a fini par céder. Les gravats, trop nombreux, ont bouché la rivière Lonza et poursuivi leur course destructrice jusqu’à la vallée opposée.

Ce que l’on sait sur les dégâts

Le village, autrefois si paisible, est aujourd’hui méconnaissable. Il ne reste que quelques bâtiments épargnés, et encore… Les images satellites sont sans appel : Blatten n’est plus qu’un champ de ruines blanches et grises.

Heureusement, grâce à l’évacuation préventive, aucune victime n’est à déplorer. Un miracle au vu de l’ampleur du désastre. Mais cela n’efface pas le choc.

Et maintenant, que faire ?

Je me suis demandé ce que je ferais à leur place. Quitter son foyer en urgence, n’emporter que l’essentiel, et puis… ne jamais revenir. Comment se reconstruire quand son village n’existe plus ?

Les autorités suisses ont réagi rapidement, mobilisant la protection civile et l’armée. Mais au-delà des secours, il faudra penser à l’après, à reloger les habitants, à rebâtir une vie, peut-être ailleurs.

Un signal d’alerte climatique

Ce drame, c’est aussi le reflet direct du dérèglement climatique. Les glaciers des Alpes fondent plus vite que jamais. Leur instabilité grandit, et avec elle, le risque pour les populations en contrebas. Ce qui s’est passé à Blatten pourrait malheureusement se reproduire ailleurs.

Ce qu’il faut retenir

Blatten a été évacué à temps , évitant le pire sur le plan humain.

, évitant le pire sur le plan humain. Le glacier du Birch a connu trois effondrements successifs, le dernier étant dévastateur.

a connu trois effondrements successifs, le dernier étant dévastateur. Le changement climatique rend ces phénomènes plus fréquents et plus violents.

Une nature impitoyable

Le village suisse de Blatten a été totalement dévasté par l’éboulement du glacier de Birch, nous rappelant à quel point la nature peut être à la fois belle et impitoyable. Ce n’est pas seulement une histoire d’actualité, c’est une alerte pour notre avenir, un cri silencieux que nous devons écouter.