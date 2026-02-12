Louis Laugier, directeur général de la police nationale : « Pour une police agile et réactive face aux défis actuels »

En 2026, la police nationale doit faire face à des défis de plus en plus complexes et imprévisibles. Entre montée de la délinquance, nouvelles formes de criminalité notamment liées au numérique, et attentes croissantes de la population pour une sécurité efficace et accessible, il devient incontournable de repenser en profondeur la gestion de crise et la modernisation policière. Louis Laugier, directeur général de la police nationale, insiste depuis plusieurs années sur la nécessité d’instaurer une police à la fois agile et réactive. La modernisation policière ne se résume pas à renouveler quelques équipements, mais engage une véritable révolution dans la façon dont la police interagit avec la société et s’adapte aux enjeux du siècle. La réussite de cette transition repose sur une meilleur intégration des innovations numériques, une formation adaptée des agents, et une communication en temps réel avec le citoyen. La mise en place de services numériques tels que Ma Sécurité a permis de transformer la relation entre la police et la population, en offrant un accès 24/7 à des conseils, signalements et prises de rendez-vous en ligne. Pourtant, la question demeure : cette stratégie est-elle suffisante face à l’intensification des défis sécuritaires ?»

Année Connexions Ma Sécurité Augmentation 2022 230 000 – 2025 7,3 millions +3 000%

Une police nationale innovante : la clé pour faire face aux nouveaux défis

Le lancement de Ma Sécurité en 2022 constitue une étape majeure dans la gestion de crise et la modernisation policière. Plus de 7 millions de connexions en 2025 témoignent de l’intérêt et de la confiance que la population accorde à cette plateforme. Qu’il s’agisse de signaler un rodéo à moto, des suspicions de trafic ou de simplement demander des conseils de prévention, le citoyen dispose désormais d’un outil à toute heure, capable d’interagir rapidement avec les forces de l’ordre. La plateforme ne se limite pas à l’échange numérique : elle permet aussi l’intervention immédiate si la situation le requiert, avec des équipes dépêchées sur le terrain ou même la participation du RAID en cas d’urgence grave.

Louis Laugier insiste sur le fait que la police doit être « agile et rapide » pour répondre aux défis actuels. La réactivité ne doit pas s’arrêter à la simple réponse numérique : elle doit s’étendre à toutes les actions policières, qu’il s’agisse de lutte contre la délinquance de proximité ou contre la criminalité organisée. La formation de 6 000 agents spécialisés dans l’accueil des victimes, notamment en matière de violences intrafamiliales, est un exemple concret de cette volonté de renforcer la proximité et l’efficacité du service public face aux enjeux sociaux. La modernisation policière ne doit pas seulement s’appuyer sur la technologie, mais aussi sur une meilleure gestion des ressources humaines et matérielles, comme en témoignent les investissements de 110 millions d’euros consacrés à la flotte de véhicules en 2025.

Les différentes facettes d’une police vraiment réactive

Plus qu’un simple accès aux services, Ma Sécurité favorise une approche proactive pour la prévention. L’outil permet de porter plainte en ligne dans certains cas, facilitant ainsi la procédure pour les victimes ou témoins. Par ailleurs, la plateforme sert également à coordonner des opérations de contrôle ou de lutte contre la délinquance, en recueillant en temps réel des informations pouvant orienter les forces sur le terrain. La gestion de crise s’enrichit donc de cette capacité à mobiliser rapidement en recueillant des données actualisées, facilitant une réponse policière à la hauteur des enjeux. N’oublions pas que la communication numérique est devenue une arme de dissuasion très efficace, notamment pour lutter contre la recrudescence de trafics ou déjouer les plans de commando. La police doit donc évoluer en permanence, avec des outils adaptés et des agents formés pour maîtriser ces nouveaux modes opératoires. La modernisation policière implique également une mise à niveau constante des infrastructures et des moyens techniques, répondant ainsi aux attentes d’une société de plus en plus numérique et exigeante.

Les tensions actuelles et la mobilisation des forces

Pourtant, tout n’est pas rose dans le tableau. La mobilisation récente des policiers dans plusieurs villes françaises, au cri de « manque de moyens » et « effectifs insuffisants », souligne l’écart persistant entre les ambitions et la réalité. Si le budget de la police nationale a augmenté ces dernières années, avec le recrutement de plus de 10 000 agents depuis 2016, cela ne suffit pas à endiguer toutes les situations dégradées. La vétusté de certains locaux, le sous-effectif dans plusieurs départements, et les difficultés dans la gestion quotidienne rendent la tâche plus compliquée. Louis Laugier rappelle que des investissements importants ont été réalisés, notamment 110 millions d’euros pour renouveler le parc véhicules en 2025 ; cependant, la dynamique doit continuer si l’on souhaite préserver l’efficacité et la crédibilité de la police nationale face à une criminalité en constante évolution. La clé pour répondre à ces défis actuels réside peut-être dans une meilleure gestion de la crise et dans la capacité à mobiliser rapidement des ressources, tout en conservant une proximité humaine essentielle à la relation police-population.

Les initiatives pour renforcer l’effectif et la cohésion

Pour faire face à ces difficultés, de plus en plus de campagnes de recrutement ciblent notamment les jeunes, en proposant des contrats de trois ans renouvelables, comme l’illustre une campagne récente dans l’Aveyron. La mobilisation de nouveaux agents, issus de divers horizons, doit permettre de renforcer celui de la police de proximité tout en modernisant ses méthodes. La diversification des profils et la formation continue sont essentielles pour que la police reste à la hauteur des défis actuels, notamment contre la cybercriminalité ou les trafics toujours plus sophistiqués. La police doit aussi poursuivre sa rupture digitale, en intégrant de nouvelles technologies pour améliorer ses opérations et ses relations avec la population.

Conclusion : la police de demain, entre innovation et tradition

Face aux défis actuels, la police nationale mise autant sur l’innovation policière que sur la proximité humaine. Louis Laugier défend l’idée que la sécurité publique doit conjuguer modernité et tradition pour garantir la confiance citoyenne. La volonté politique et la planification stratégique sont essentielles pour continuer à faire de la police une force moderne, réactive et à l’écoute. La croissance impressionnante de l’utilisation de Ma Sécurité atteste que la société évolue dans un sens où la technologie devient une alliée précieuse, à condition d’être maîtrisée et intégrée intelligemment. La police doit donc continuer à s’adapter, en optimisant ses ressources, en formant ses agents, et en restant fidèle à ses valeurs fondamentales. La modernisation policière ne doit pas se faire au détriment de la relation de proximité que la police doit entretenir avec chaque citoyen – c’est cela aussi, la police du futur.

