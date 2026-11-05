Des hackers liés à la Russie auraient infecté des smartphones Android et iOS

Les hackers russes ont-ils réellement pu infecter des smartphones Android et iOS sans que leurs propriétaires s’en aperçoivent ? C’est la question soulevée par une campagne de cyberattaque attribuée avec un niveau de confiance modéré à élevé à un groupe lié au renseignement russe. Selon les éléments rendus publics, des sites web compromis auraient servi de pièges : leur visite pouvait déclencher une chaîne d’exploitation et installer un logiciel malveillant destiné à l’espionnage. L’affaire rappelle une réalité parfois inconfortable : un téléphone à jour reste exposé si une faille inconnue ou nouvellement exploitée entre en jeu.

Je préfère toutefois distinguer les faits des formules alarmistes. Les informations disponibles décrivent des attaques visant les deux grands systèmes mobiles, mais ne donnent pas de décompte fiable des appareils infectés ni de l’ensemble des victimes. Et « zero-click » ne signifie pas nécessairement qu’aucune action n’est requise : dans ce cas, la visite d’une page web piégée semble avoir joué un rôle. Pour comprendre le risque, il faut donc regarder à la fois le mode opératoire, les limites de l’attribution et les gestes de sécurité mobile qui restent utiles au quotidien.

Comment cette cyberattaque pouvait viser Android et iOS

Le procédé décrit s’apparente à une attaque dite « watering hole » : au lieu de contacter directement une victime, les assaillants compromettent des pages web susceptibles d’être consultées par leur cible. Une personne qui ouvre l’un de ces sites peut alors être redirigée vers une chaîne d’exploitation conçue pour tirer parti de failles du navigateur ou du système mobile.

Les vulnérabilités concernées auraient déjà été corrigées au moment de leur signalement. Cela ne signifie pas que chaque téléphone était vulnérable au même moment : le risque dépend notamment de la version installée et du délai d’application des correctifs. Pour les appareils Android, je recommande de vérifier aussi les mises à jour du fabricant, car leur calendrier peut différer selon le modèle. Les utilisateurs peuvent consulter ces conseils sur les risques qui persistent après une mise à jour Android.

Élément observé Ce que cela signifie Ce qu’on ne peut pas en déduire Deux systèmes visés : Android et iOS La campagne ne se limitait pas à une seule plateforme mobile. Que tous les téléphones ou toutes les versions étaient vulnérables. Des pages web compromises La visite d’un site piégé pouvait amorcer l’attaque. Que toute page inconnue entraîne une infection. Des failles corrigées Installer rapidement les mises à jour réduit le risque connu. Qu’un appareil à jour est invulnérable à toute nouvelle faille. Attribution à un groupe lié à la Russie Les chercheurs évaluent le lien avec un niveau de confiance modéré à élevé. Une preuve publique de l’identité de chaque opérateur.

Une visite de site n’est pas tout à fait une attaque sans clic

Le terme « zero-click » est souvent utilisé pour désigner une attaque qui ne demande pas à la victime d’installer une application ni d’ouvrir une pièce jointe. Mais il peut prêter à confusion : ici, la consultation d’une page web semble constituer le déclencheur. La nuance compte, car elle évite de faire croire qu’un téléphone peut être compromis à distance dans n’importe quelles circonstances.

J’imagine le cas de Nadia, qui consulte sur son téléphone un site d’actualité parfaitement familier, sans savoir qu’une page a été modifiée. Elle ne télécharge rien et ne voit pas d’alerte ; pourtant, si son appareil présente une faille exploitable, le simple chargement peut suffire à lancer l’attaque. C’est précisément pourquoi la prudence ne doit pas se limiter aux liens reçus par message.

Espionnage mobile : ce que l’on sait et ce qui reste inconnu

Les éléments rapportés évoquent une opération d’espionnage ciblant des visiteurs de plusieurs sites web. Le groupe est associé à APT29, une appellation utilisée dans le secteur pour suivre des activités attribuées à des acteurs liés à la Russie. Cette attribution repose sur des indices techniques et opérationnels ; elle ne constitue pas, à elle seule, une preuve publique permettant d’identifier les personnes derrière chaque attaque.

Le nombre de victimes et l’étendue précise de l’infection ne sont pas établis dans les informations disponibles. Je considère cette absence de chiffre comme importante : annoncer un volume d’appareils touchés sans données vérifiables transformerait une alerte de cybersécurité en spéculation. Le constat solide est plus circonscrit, mais sérieux : des failles sur deux écosystèmes mobiles auraient été exploitées par l’intermédiaire de sites web.

Dans un second scénario, un conseiller diplomatique ouvre un lien depuis son téléphone personnel pendant un déplacement. Il ne remarque rien d’anormal, mais des données présentes sur l’appareil pourraient intéresser un opérateur d’espionnage. Cette hypothèse illustre pourquoi les campagnes de ce type préoccupent surtout les personnes ayant accès à des informations sensibles, sans exclure pour autant les autres internautes.

Les chiffres à retenir sans exagérer la menace

Les données publiques permettent d’identifier deux plateformes mobiles visées, Android et iOS. Elles signalent aussi l’exploitation de failles déjà corrigées, mais ne fournissent pas de total confirmé des téléphones infectés ni un décompte complet des sites impliqués. Autrement dit, le périmètre technique est décrit plus clairement que le bilan humain.

Sur l’attribution, le niveau de confiance est présenté comme modéré à élevé pour le lien avec le renseignement extérieur russe. Il s’agit d’une évaluation, pas d’un pourcentage publié ni d’une certitude judiciaire. En cybersécurité, cette distinction est essentielle : les indicateurs techniques peuvent orienter l’analyse, tandis que l’identité des commanditaires demeure parfois difficile à démontrer publiquement.

Les gestes utiles pour renforcer la sécurité mobile

Une campagne sophistiquée ne rend pas les précautions ordinaires inutiles. Les mises à jour corrigent des failles connues, tandis que quelques habitudes réduisent les occasions d’exposition. Je privilégie des mesures simples, appliquées régulièrement, plutôt qu’une promesse de protection absolue : aucun réglage ne transforme un smartphone en forteresse.

Installez les mises à jour d’Android ou d’iOS dès qu’elles sont disponibles, ainsi que celles du navigateur.

d’Android ou d’iOS dès qu’elles sont disponibles, ainsi que celles du navigateur. Redémarrez régulièrement l’appareil si les recommandations de sécurité de votre système ou de votre organisation le prévoient.

si les recommandations de sécurité de votre système ou de votre organisation le prévoient. Limitez les applications à celles dont vous avez réellement besoin et vérifiez leurs autorisations, notamment l’accès aux photos, au microphone et à la localisation.

à celles dont vous avez réellement besoin et vérifiez leurs autorisations, notamment l’accès aux photos, au microphone et à la localisation. Évitez les liens inattendus , y compris lorsqu’ils semblent provenir d’un service connu ; en cas de doute, ouvrez directement le site officiel.

, y compris lorsqu’ils semblent provenir d’un service connu ; en cas de doute, ouvrez directement le site officiel. Utilisez un appareil distinct pour les activités particulièrement sensibles lorsque votre employeur ou votre organisation le recommande.

Pour les échanges professionnels ou institutionnels, le choix de la messagerie compte aussi, sans remplacer les mises à jour et les règles de prudence. J’explique les enjeux d’une messagerie conçue pour des communications sensibles dans un autre article consacré à la protection des échanges.

Pourquoi les mises à jour restent nécessaires, sans être une garantie absolue

Un correctif réduit le risque lié à une faille identifiée, mais il ne peut pas bloquer à l’avance toutes les vulnérabilités futures. C’est pourquoi la sécurité mobile repose sur plusieurs couches : logiciel récent, applications contrôlées, sauvegardes et vigilance face aux pages ou messages suspects. La règle est moins spectaculaire qu’un outil miracle, mais nettement plus crédible.

Je défends aussi une approche proportionnée : inutile de paniquer après chaque alerte, mais il serait imprudent de croire qu’un téléphone récent se protège seul. Une infection peut rester discrète ; à l’inverse, une page web étrange ne signifie pas automatiquement que l’appareil a été compromis. En cas de doute sérieux, il vaut mieux demander conseil à un professionnel ou au service informatique concerné plutôt que d’installer à la hâte une application de « nettoyage » inconnue.

Ce que cette affaire change pour les utilisateurs

Cette opération rappelle que les smartphones sont devenus des cibles de choix : ils concentrent messages, photos, comptes et parfois documents professionnels. Le risque ne se résume donc pas au vol d’un mot de passe. Une campagne d’espionnage peut chercher à observer une personne dans la durée, ce qui rend la discrétion de l’attaque aussi importante que sa sophistication.

Pour autant, les informations disponibles ne permettent pas d’affirmer que les utilisateurs ordinaires sont tous visés ni que leurs données ont été consultées. Je retiens surtout une leçon pratique : maintenir son système à jour, limiter les risques évitables et prendre au sérieux les alertes fiables. C’est une réponse plus utile que la peur, et plus réaliste que la promesse d’une sécurité parfaite.

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