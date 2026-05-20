Pierre Fritznel : « La population haïtienne est à bout face à la crise sécuritaire »

Pierre Fritznel attire une fois encore l’attention sur une réalité qui fait sursauter: la population haïtienne est à bout face à la crise sécuritaire qui s’étend et s’impose comme une urgence sociale majeure. Dans un contexte où l’insécurité et la violence gangrènent les rues, où les services publics s’effondrent et où les déplacés s’accumulent sans voir de solution à court terme, la voix des habitants devient le seul repère de vérité. Je suis convaincu que comprendre ce qui se joue, c’est aussi comprendre ce que nos gestes collectifs peuvent changer, même s’il faut parfois regarder les choses en face avec une certaine dose de réalisme et, pourquoi pas, une pincée d’ironie distanciée. Dans ce cadre, le mot-clé principal est clair: crise sécuritaire. Il recouvre des faits, des chiffres, mais aussi des vécus et des promesses non tenues. La situation est telle qu’elle repousse les limites de l’endurance individuelle et transforme la moindre sortie en acte de bravoure. J’irai droit au fait sans enjolurer les chiffres, mais sans sombrer dans le catastrophisme non plus, car chaque jour apporte son lot d’histoires qui montrent que l’espoir n’est pas mort, même si la route reste longue et semée d’obstacles.

Élément Situation 2026 (estimations) Notes et observations Population déplacée Entre 1,0 et 2,0 millions Des familles fuient les zones les plus touchées; les camps improvisés s’accroissent et les ressources manquent cruellement Zones les plus affectées Port-au-Prince et périphéries, Cité Soleil, Delmas, Artibonite Territoires contestés, violence quotidienne et déplacements transfrontaliers internes Capacité des forces de sécurité Budget et effectifs insuffisants; déploiement partiel 400 soldats tchadiens récemment arrivés; projection d’un effectif plus élevé mais sans stratégie durable Violence et droits humains Haïti et les quartiers sensibles confrontés à des abus Des morts civiles, des destructions et un manque criant de mécanismes de réparation État et institutions Établissements publics gravement endommagés ou absents Commissariats, tribunaux et services civils touchés; perte de confiance durable

En bref

Crise sécuritaire croissante en Haïti, affectant directement la population haïtienne et son quotidien

croissante en Haïti, affectant directement la population haïtienne et son quotidien Violence et criminalité qui s’étendent au-delà des zones centrales

et qui s’étendent au-delà des zones centrales Urgence sociale liée aux déplacements, à l’accès à l’eau et à la nourriture

liée aux déplacements, à l’accès à l’eau et à la nourriture Institutions fragiles et État qui peine à assurer une présence régalienne durable

et qui peine à assurer une présence régalienne durable Droits humains et dette de réparation face à des opérations sécuritaires qui suscitent des inquiétudes

Pierre Fritznel : diagnostic et leviers d’action face à la crise sécuritaire

Quand je lis les analyses et que j’écoute les témoignages, une chose me paraît claire: la situation n’est pas seulement une question de chiffres, mais bien d’un système qui a perdu la maîtrise du territoire et du temps. Selon Pierre Fritznel lui-même, le calme est loin d’être revenu et la population vit dans une peur permanente. Les mots « milliers de personnes déplacées », « maisons incendiées » et « victimes nombreuses » reviennent comme un refrain qui ne se veut pas sophistique mais avertissement réel. En me plaçant dans la peau d’un journaliste spécialisé, je vois surtout une dynamique: les gangs ne cessent d’élargir leur emprise et l’État n’a pas les instruments pour rétablir durablement l’ordre. Une partie des défis tient à l’effondrement structurel des services publics, qui ne peut être comblé par des interventions ponctuelles ou par des déploiements tactiques isolés. Pour que les choses changent, il faut des solutions qui s’inscrivent dans la durée, avec des budgets prévisibles et une coordination claire entre les forces de sécurité et les autorités civiles.

Dans ce contexte, la question n’est pas seulement « qui frappe » mais « qui protège durablement ». Le point saillant, c’est la capacité de l’État à sécuriser durablement les territoires reconquis et à rétablir une présence publique rassurante. Cette exigence se heurte à la réalité du terrain: le manque de ressources, l’usure des institutions et l’ampleur du problème. J’observe aussi que la nouvelle force de répression des gangs est perçue par une part de la population comme une lueur d’espoir, mais son efficacité dépendra de moyens concrets et d’un cadre politique qui lui confère des objectifs mesurables et une supervision fiable. Le mot clé demeure l’équilibre entre sécurité et respect des droits humains; sans ce que l’on appelle le cadre républicain, les bénéfices potentiels risquent d’être éphémères et la frustration publique de longue durée. Dans ce cadre, j’ai tendance à croire que l’approche doit mêler actions concrètes et mécanismes de contrôle citoyen, afin d’éviter que les gains initiaux ne se transforment en nouveaux scénarios d’injustice et d’impunité. Pour comprendre les résonances locales, il faut aussi s’attarder sur les vécus des habitants et leurs voix, souvent tendues entre résilience et désespoir.

Pour étayer ce diagnostic, voici quelques exemples concrets tirés du terrain. À Cité Soleil, l’État a partiellement perdu la bataille: les commissariats et les bureaux d’état civil ont été atteints ou abandonnés, et les habitants s’adaptent tant bien que mal à ces ruptures institutionnelles. En parallèle, la police nationale peut reprendre temporairement certaines zones, mais la réédition des attaques par les gangs est quasi certaine une fois les forces partielles éloignées. Cette dynamique explique pourquoi la question n’est pas seulement celle des effectifs mais surtout celle de la capacité à maintenir une présence et de créer des corridors sécurisés pour la vie civile, le commerce et l’éducation. Dans mes échanges avec des acteurs locaux, la critique porte aussi sur l’utilisation des drones et des frappes qui, bien que parfois utiles pour freiner l’expansion des gangs, causent des victimes civiles et alimentent un sentiment d’injustice. Des points de vigilance apparaissent: opacités des opérations, absence de mécanismes de réparation et risques d’abus. Lire les analyses complémentaires, comme celles proposées dans les articles spécialisés, peut aider à comprendre les dilemmes moraux et stratégiques qui se posent aujourd’hui.

En parallèle, la population est forcée d’organiser sa vie autour de la sécurité au quotidien. Des voisins qui gardent le seuil, des familles qui organisent des systèmes de surveillance et des réseaux d’entraide se tissent dans un contexte où chaque déplacement est une décision lourde. L’expérience personnelle est ici précieuse: elle met en lumière les compromis, les solidarités et les pertes. J’ai entendu des témoignages qui décrivent les rues autrefois fréquentées comme des couloirs de peur, où les marches nocturnes deviennent une gymnastique de prudence et de patience. L’élément central reste la crédibilité: sans confiance dans les institutions publiques, la sécurité ne peut pas s’inscrire dans une dynamique durable et équitable. À ce titre, l’approche proposée doit être multiple et graduée; elle doit faire appel à des partenaires locaux, à des mécanismes de dialogue et à une communication transparente sur les objectifs et les résultats attendus. Pour aller plus loin, l’analyse ci-dessous propose des leviers concrets et des repères pour évaluer leur efficacité à mesure que nous avançons dans 2026 et au-delà.

Les leviers pragmatiques pour sortir de l’impasse

À l’échelle opérationnelle, voici des axes qui me paraissent les plus pertinents aujourd’hui. D’abord, la coordination interinstitutionnelle: il faut un cadre clair qui rassemble police, justice et autorités locales, afin d’éviter les interventions se contredisant et de favoriser une présence publique stable. Ensuite, le renforcement des services civils essentiels: hôpitaux, écoles et services sociaux doivent être protégés et soutenus par des budgets dédiés, même dans les zones les plus sensibles. Puis, le renforcement des mécanismes de responsabilité: tout abus ou violation doit être suivi d’enquêtes transparentes et de réparations adaptées, faute de quoi la confiance ne reviendra pas et la sécurité restera superficielle. Enfin, l’implication communautaire doit être centrale: les habitants doivent participer à l’évaluation des politiques de sécurité, à la définition des priorités et à la surveillance des actions entreprises. Ces mesures peuvent sembler simples sur le papier, mais elles exigent une volonté politique tenace et des ressources suffisantes pour survivre à la fatigue des crises répétées. Pour compléter, je vous propose deux lectures qui éclairent les contours de ces dilemmes et qui montrent les défis de mise en œuvre: clarifications et responsabilités dans la sécurité publique et débat sur l’armée et le désarmement.

La réponse de l’État et les défis structurels

La réalité factuelle qui s’impose est que les moyens actuels peinent à faire face à l’ampleur des défis. Le paysage sécuritaire haïtien est marqué par une segmentation des zones, par l’érosion de l’autorité publique et par une dépendance de plus en plus forte à des interventions militaires ponctuelles. Dans ce cadre, l’arrivée de 400 soldats tchadiens est un pas symbolique, mais certainement insuffisant face à une puissance des gangs en expansion. Les projections évoquent une montée en puissance avec peut-être entre 800 et 1 200 hommes dans les mois qui viennent, mais cela ne suffit pas sans une stratégie claire et un vrai engagement politique. Je crois que les Haïtiens attendent plus que des renforts; ils réclament une vision qui associe sécurité et justice, qui certifie que les effets ne seront pas temporaires et que les populations pourront retrouver une vie normale sans craindre chaque sortie ou chaque trajet à l’école. La coordination entre les forces locales et les renforts internationaux est essentielle, mais elle n’est pas une fin en soi: elle doit s’accompagner d’un cadre de responsabilités et de mécanismes de contrôle publics qui renforcent la légitimité de l’action.

Sur le terrain, les défis logistiques et les coûts humains des interventions sont criants. Les solutions rapides ne suffisent pas. Il faut une approche pluriannuelle qui intègre le renforcement des capacités réelles des forces de sécurité, la modernisation des cadres opérationnels et l’amélioration des services civils pour prévenir les contaminations et le repli des populations vers les ghettos de la peur. J’éprouve une certaine réserve face à toute hypothèse qui privilégierait l’aspect répressif au détriment des droits humains. Une sécurité durable ne peut pas être obtenue au détriment des libertés fondamentales ou par des procédés qui multiplient les victimes civiles. La transparence des mécanismes d’action et la possibilité pour les victimes d’obtenir réparation constituent des éléments non négociables pour que la confiance revienne. Pour illustrer, les statistiques et les rapports récents montrent une tendance inquiétante: des centaines de cas d’exécutions et de disparitions signalés dans des opérations récentes, ce qui met en évidence le besoin d’une supervision et d’un cadre légal robustes.À lire et à considérer, des éléments de contexte et des analyses techniques permettent d’alimenter le débat et d’éclairer les choix stratégiques, sans masquer les risques et les coûts humains de ces choix.

Si l’objectif est une stabilisation durable, il faut aller au-delà du simple maintien de l’ordre et viser la construction d’un État capable de sécuriser les vies et les biens. Cela implique des réformes institutionnelles, un financement stable et une coordination internationale sincère et durable. Pour les citoyens haïtiens, cela signifie l’espoir de générations qui peuvent se projeter vers l’éducation, l’emploi et une vie sociale qui ne se résume pas à survivre jour après jour. Cette vision peut sembler ambitieuse, mais elle est nécessaire pour sortir de la logique de l’urgence et entrer dans celle de la prévention et du droit. Pour nourrir cette perspective, je vous propose encore une fois deux ressources qui éclairent les contours des choix sécuritaires et des limites des interventions actuelles, sans détour et sans embellissement: avis d’experts et contrôle démocratique et débat sur le rôle des corps de police.

Exemples concrets et trajectoires possibles

Pour passer du diagnostic à l’action, il faut transformer les analyses en programmes opérationnels. Parmi les pistes qui me paraissent les plus prometteuses, on peut évoquer:

Renforcement des capitaux humains des forces de sécurité: formation, supervision, conditions de travail et mécanismes d’évaluation des performances

des forces de sécurité: formation, supervision, conditions de travail et mécanismes d’évaluation des performances Déploiement coordonné entre police locale et institutions judiciaires pour éviter les zones grises et les vides juridiques

entre police locale et institutions judiciaires pour éviter les zones grises et les vides juridiques Accès citoyen à la sécurité par des solutions mobiles et communautaires qui protègent les écoles, les marchés et les lieux de soin

par des solutions mobiles et communautaires qui protègent les écoles, les marchés et les lieux de soin Réparations et justice pour les victimes d’abus et de violences, afin de restaurer la confiance dans l’État

pour les victimes d’abus et de violences, afin de restaurer la confiance dans l’État Transparence et responsabilité avec des rapports publics et des mécanismes de plainte accessibles

Vers une solution durable: perspectives et recommandations

En fin de parcours, la question demeure: comment transformer l’élan actuel en une stabilisation durable et équitable? Je propose une combinaison de mesures pragmatiques et structurelles qui peuvent, à condition d’être soutenues politiquement, aider Haïti à reprendre le contrôle de son destin. Tout d’abord, un plan national de sécurité qui définit des priorités claires, des objectifs mesurables et un calendrier réaliste. Ensuite, un renforcement soutenu des services publics, afin que l’État ne soit plus perçu comme une force d’appoint mais comme un garant de droits et de services pour tous les citoyens. Enfin, une coopération internationale rééquilibrée, qui apporte l’assistance nécessaire tout en exigeant des résultats concrets et une reddition de comptes régulière. Pour les lecteurs qui veulent aller plus loin, je recommande de suivre les analyses et les débats autour de la sécurité en Haïti et autour des questions de gouvernance, qui restent centrales dans ce dossier. La clé, pour moi, est de ne jamais oublier que chaque victoire partielle sur la violence doit être accompagnée d’un progrès réel en matière de droits et de justice. Dans ce cadre, le chemin est long mais pas impossible. Le travail commence maintenant, avec la population haïtienne au cœur de la démarche et les institutions — judiciaires, policières et civiles — en ordre de bataille pour réparer ce qui a été brisé et pour protéger ce qui doit l’être.

Et pour ceux qui veulent approfondir avec des analyses complémentaires, voici encore deux ressources utiles: réflexions sur les dynamiques politiques et sécuritaires et débats régionaux et sécurité.

Autres articles qui pourraient vous intéresser