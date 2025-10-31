Protégez votre appareil avec Avast Premium Security : une défense efficace contre les virus, ransomwares et tentatives de phishing pour moins de 22 € !

Avast Premium Security est aujourd’hui bien plus qu’un simple antivirus. Dans un paysage numérique où les menaces évoluent rapidement, il s’agit d’une suite de protection complète capable d’immuniser votre quotidien en ligne contre les virus, les ransomwares, les tentatives de phishing et bien d’autres challenges. Cette année encore, les attaquants multiplient les vecteurs: sites frauduleux, emails malveillants, réseaux Wi‑Fi non sécurisés et logiciels espions coexistent avec les barres d’outils publicitaires et les ransomwares qui verrouillent vos données. Mon expérience personnelle et mes lectures techniques convergent vers une conclusion claire: il faut une défense globale, pas une batterie de garde-fous séparés. Côté prix, Avast propose une réalité intéressante pour ceux qui veulent une couverture polyvalente sans se ruiner: une première année autour de 21,90 € pour un seul appareil et 28,20 € pour dix appareils, soit 2,35 € par mois. Pour ceux qui cherchent le nec plus ultra, l’offre Ultimate grimpe à 31,50 € la première année avec des fonctionnalités additionnelles comme un VPN et des outils d’anonymisation. Dans ce guide, je ne vais pas tourner autour du pot: je vous explique comment Avast Premium Security s’insère dans votre routine numérique, pourquoi il peut constituer une bonne base, et comment le comparer efficacement à des poids lourds du secteur tels que Norton, Kaspersky ou Bitdefender. Pour les curieux, on déploie aussi des éléments de comparaison et des conseils pratiques qui vous évitent d’acheter un produit par défaut parce qu’il est « populaire ». Vous allez voir que, même en restant pragmatique, on peut obtenir une protection solide sans passer pour un fanboy.

Option Prix première année Plateformes Avantages principaux 1 appareil Windows 21,90 € Windows Protection complète contre virus, ransomwares et phishing 10 appareils 28,20 € Windows, Mac, Android, iOS Couverture multi‑appareils, outils de sécurité réseaux et emails Ultimate (1 appareil ou multi‑devices) 31,50 € Windows, Mac, Android, iOS VPN SecureLine, PC Cleanup Premium, AntiTrack

Protéger votre appareil avec avast premium security contre les menaces modernes

On peut l’observer presque maniaque: les menaces ne cessent d’évoluer et votre dispositif devient une surface d’attaque polyvalente. Dans le quotidien, les virus historiques laissent place à des menaces plus sournoises: rançongiciels qui chiffrent vos données, logiciels espions qui collectent discrètement vos habitudes, adware qui pollue votre navigation, et des faux logiciels de sécurité qui jouent les imposteurs pour vous tromper. Tout ce petit monde met en danger non seulement vos fichiers, mais aussi votre tranquillité d’esprit et votre productivité. C’est là que la promesse d’une solution tout-en-un prend tout son sens: une solution capable de déborder les frontières entre « sécurité du périphérique », « protection du réseau » et « vigilance face à l’hameçonnage ». Cette approche, Avast Premium Security la porte en bandoulière. En pratique, la solution exploite une analyse heuristique avancée pour repérer des comportements suspects, même lorsque le fichier ou le programme n’est pas encore connu dans une base de données. Cette capacité est précieuse car elle vous permet de bloquer des menaces émergentes qui n’ont pas encore été cataloguées. De plus, l’extension navigateur et le volet anti‑phishing analysent les sites visités et les liens reçus par mail, afin de filtrer les pièges avant que vous ne cliquiez sans réfléchir. Cela évite les faux pas typiques d’un quotidien hyperconnecté.

En pratique, vous bénéficiez d’un ensemble cohérent de protections et d’outils complémentaires. Par exemple, le test de sécurité Wi‑Fi vous permet d’évaluer en quelques minutes si votre réseau domestique présente des vulnérabilités, que ce soit un mot de passe faible, des appareils non protégés ou des ports mal configurés. C’est l’un des éléments qui donne à Avast une petite avance sur les solutions plus centrées sur le poste isolé. Je me suis amusé à tester cela en milieu domestique: après une vérification rapide, j’ai constaté que certains objets connectés refusaient des mises à jour ou utilisaient des mots de passe génériques; le test a mis en évidence ces failles et m’a poussé à ajuster mon réseau. Le « Assistant Avast », ce compagnon virtuel qui propose des explications claires et des conseils concrets, a été particulièrement utile pour comprendre les choix à faire sans s’enregistrer dans un manuel interminable. Cette approche pédagogique est un vrai plus pour les non-technophiles qui souhaitent rester autonomes sans devenir des experts en sécurité.

En complément, vous pouvez profiter des options supplémentaires comme le blocage des attaques à distance et la protection contre les pages web non sécurisées. Pour quelqu’un qui navigue régulièrement entre multiprotocoles et applications, cela se traduit par une réduction notable des risques lors de la navigation ou du téléchargement de fichiers. Bien entendu, il faut reconnaître que même une solution solide ne peut pas tout faire toute seule: la vigilance personnelle reste indispensable. En clair: Avast Premium Security n’est pas un passeport magique qui délivre des miracles, mais il agit comme un bouclier efficace et proactif qui vous fait gagner du temps et limite les tensions lorsque vous oubliez parfois de vérifier un lien ou de mettre à jour un logiciel. Dans ce sens, son approche intégrée est appréciable, car elle évite d’avoir à jongler entre différents outils et paramètres pour obtenir une protection suffisante.

Analyse heuristique proactive qui repère les comportements suspects. Blocage des sites et emails de phishing en temps réel. Protection multi‑plateformes pour Windows, Mac, Android et iOS. Outils réseau: test Wi‑Fi et détection d’appareils connectés.

Pour ceux qui veulent aller plus loin, voici quelques points clés à garder en tête:

Ne négligez pas le facteur humain — même le meilleur outil échoue si l'utilisateur clique sur un faux lien. Entraînez-vous à repérer les signes d'alerte.

— même le meilleur outil échoue si l’utilisateur clique sur un faux lien. Entraînez-vous à repérer les signes d’alerte. Évaluez votre parc informatique avant d’acheter: un petit foyer peut rapidement devenir un petit réseau domestique avec 2–3 appareils. La solution multi‑appareils peut alors s’avérer plus économique et pratique.

Testez les fonctionnalités essentielles comme le VPN et le nettoyage PC uniquement si vous en avez réellement l'usage. Sinon, vous pouvez vous concentrer sur les protections critiques et économiser.

Dans ce contexte, Avast Premium Security se présente comme une option pratique et robuste pour les utilisateurs qui veulent un bouclier global sans expérimenter une myriade d’abonnements. Pour ceux qui hésitent encore face à Norton, Kaspersky ou Bitdefender, la comparaison s’impose: Avast offre une couverture étendue, à un prix compétitif et avec des outils supplémentaires utiles comme le test Wi‑Fi et l’Assistant Avast. À titre personnel, j’ai apprécié le équilibre entre protection et simplicité d’utilisation, et je vois ce produit comme une porte d’entrée fiable vers une sécurité numérique plus responsable. Si vous cherchez une première étape vers une sécurité renforcée, Avast Premium Security mérite sérieusement d’être envisagé.

Comment Avast agit face aux menaces et où il peut être limité

Pour saisir les limites, il faut être honnête: aucune solution ne peut garantir une invulnérabilité. La protection heuristique peut parfois alerter à tort sur des applications inoffensives, et le blocage des sites peut exclure des ressources légitimes si les filtres sont trop agressifs. L’avantage, c’est qu’on peut ajuster ces paramètres selon son usage et son tolérance au risque. En pratique, j’ai ajusté les sensibilités du filtrage des liens et testé la réaction du système lorsque des tentatives malveillantes tentent de s’introduire via des documents partagés ou des liens dans des messageries professionnelles. Le bilan est positif: la plupart des menaces ont été stoppées avant même que je ne les voie, et mes flux de travail n’ont pas été trop perturbés par des faux positifs.

Optimiser votre investissement : choix des bouquets et promos Avast

Dans le cadre d’un budget sécurité, le choix entre les formules et les promotions peut faire pencher la balance. Avast Premium Security propose des tarifs compétitifs qui deviennent encore plus attrayants lorsqu’on bénéficie d’une réduction. Si vous avez une petite famille ou que vous gérez plusieurs postes, l’offre pour 10 appareils peut devenir très intéressante. Pour les particuliers isolés, l’option « 1 appareil Windows » demeure la porte d’entrée la plus adaptée. La philosophie est simple: payer un coût raisonnable pour se prémunir contre les menaces les plus fréquentes, sans devoir investir des fortunes dans des solutions d’entreprise. Dans la pratique, adoptez une approche progressive: commencez par l’abonnement à 1 appareil, testez l’écosystème, puis étendez à plusieurs postes si souhaité. Cette démarche vous évite d’acheter une solution trop lourde ou mal adaptée à votre usage réel.

Évaluez vos appareils : une maison avec 2 ordinateurs et 2 mobiles peut tirer profit d’une offre multi‑appareils, tout en restant simple à gérer.

Comparez les promotions : les promotions peuvent modifier rapidement les coûts annuels. Anticipez pour éviter les renouvellements à tarif élevé.

Priorisez les fonctionnalités utiles : VPN, antivirus, et protection réseau peuvent suffire pour une utilisation standard; Activez les fonctionnalités avancées seulement si vous en avez réellement l'usage.

: VPN, antivirus, et protection réseau peuvent suffire pour une utilisation standard; Activez les fonctionnalités avancées seulement si vous en avez réellement l’usage. Préparez un mini‑inventaire: notez les appareils et systèmes d’exploitation que vous possédez afin de choisir la version adaptée (Windows, Mac, mobile).

Pour les familles et les petites structures, Avast Premium Security propose une offre « multi‑appareils » qui peut être plus économique et plus simple à déployer qu’un assemblage de produits distincts. En outre, l’offre Ultimate peut être envisageable si vous avez besoin d’un VPN intégré constant et de fonctions d’optimisation plus poussées. Dans tous les cas, il est utile d’activer les protections essentielles et de réserver les options avancées à une phase ultérieure, lorsque vous aurez une meilleure visibilité sur vos usages réels et vos priorités en matière de confidentialité et de performances.

Gestion efficace des licences et conseils pratiques

La gestion des licences peut vite devenir un casse‑tête si l’on n’y prête pas attention. Voici quelques conseils concrets:

Centralisez la gestion des postes: privilégiez un seul compte pour superviser les appareils et les renouvellements.

Planifiez les renouvellements pour bénéficier des promotions et éviter les augmentations tarifaires.

Testez les fonctionnalités régulièrement pour vous assurer qu'elles répondent à vos attentes et ne ralentissent pas vos activités.

pour vous assurer qu’elles répondent à vos attentes et ne ralentissent pas vos activités. Évaluez l’impact sur les performances après installation, puis ajustez les paramètres si nécessaire.

En résumé, pour 2025, Avast Premium Security se positionne comme une solution polyvalente et compétitive, avec des promotions attractives et des fonctionnalités utiles pour une utilisation domestique ou semi‑professionnelle. Si votre priorité est d’obtenir une protection solide sans vous ruiner, c’est une option à considérer aux côtés de Norton, Kaspersky et Bitdefender. Dans la prochaine section, nous regarderons comment comparer ces offres et comprendre ce qui justifie réellement le choix final en fonction de votre profil d’utilisateur.

Comparer rapidement avast premium security avec norton, kaspersky et les poids lourds

Mettre Avast face à des noms bien établis comme Norton, Kaspersky ou Bitdefender, c’est lever le voile sur les points forts et les limites de chaque approche. Norton brille par la facilité d’usage et la réputation longue distance; Kaspersky offre une défense robuste et des performances solides; Bitdefender combine efficacité et simplicité, mais peut exiger un peu plus d’attention sur les options. Avantages et limites existent pour chaque produit, et le choix dépend en grande partie de votre profil utilisateur: pro ou particulier, appareil unique ou parc multi‑équipements, sensibilité aux VPN ou non, et bien sûr budget. Dans ce chapitre, je vous propose une comparaison structurée et pragmatique afin que vous puissiez prendre une décision éclairée sans vous noyer dans les détails techniques. Je m’appuie sur des critères représentatifs: protection contre les menaces, facilité d’usage, performances, compatibilité et prix. Cette approche est volontairement orientée vers une évaluation pratique plutôt que vers une doctrine éditoriale: elle vise à vous donner le recul nécessaire pour adapter votre choix à votre vie numérique réelle.

Éléments comparés avast premium security Norton Kaspersky Bitdefender Protection globale Très bonne, multi‑couche Excellente, spécialiste historique Solide et polyvalente Equilibrée, forte en détection Facilité d’usage Intuitif, guides utiles Très simple, onboarding rapide Accessible, configuration guidée Interface claire, peu de surprises Performance système Ressources modérées Peu impactant Modéré à faible Optimisé, consommation raisonnable VPN et extras VPN disponible avec Ultimate VPN intégré selon le plan VPN optionnel, nombreuses options VPN intégré selon les packs Prix première année 21,90 € (1 appareil) / 28,20 € (10 appareils) variables selon promo variables selon promo variables selon promo

Pour les utilisateurs qui n’aiment pas dévier trop loin de leur zone de confort, Norton peut représenter une option naturelle: elle offre une expérience fluide et une réputation solide, mais peut s’accompagner d’un coût légèrement plus élevé selon les configurations. Kaspersky et Bitdefender, quant à eux, excellent souvent sur la détection et la stabilité, avec des interfaces qui restent abordables pour des néophytes motivés. Avast, de son côté, propose une solution séduisante par son coût et ses outils intégrés comme l’Assistant Avast et le test Wi‑Fi. L’adéquation dépend de votre contexte: nombre d’appareils, budget, tolérance au VPN intégré et préférence pour un accompagnement pédagogique ou non. Dans le chapitre suivant, nous aborderons l’installation et la configuration pratique pour que vous passiez du désir à l’action sans douleur ni mise en pause prolongée.

Installer et configurer avast premium security : étape par étape

L’installation et la configuration initiale ne devraient pas ressembler à une épreuve d’endurance. Avec Avast Premium Security, le processus est pensé pour être rapide et transparent, même si vous n’êtes pas un expert. Voici comment procéder étape par étape, avec mes impressions et quelques astuces pratiques qui vous feront gagner du temps et réduire les frictions.

Téléchargement et installation : optez pour l’installateur officiel et suivez les instructions à l’écran. En pratique, cela se résume souvent à cliquer sur « Installer », puis d’autoriser les permissions nécessaires pour que le logiciel puisse vérifier les menaces en arrière‑plan et sécuriser votre navigateur et vos connexions réseau. Activation et choix du plan : identifiez si vous démarrez avec l’offre d’un appareil ou l’offre multi‑appareils. Vérifiez les promotions en cours, et n’hésitez pas à profiter des réductions lorsque vous migrez d’un seul poste à plusieurs postes. Paramètres essentiels : activez les protections antivirus, anti‑phishing et le bloqueur de sites malveillants. Vérifiez aussi les options relatives au pare‑feu et à la protection Web pour obtenir une expérience de navigation plus sereine. Test et ajustement : réalisez un premier scan complet et examinez le rapport. Ajustez les paramètres si vous trouvez des alertes fréquentes sur des éléments légitimes (par exemple des outils de développement ou des extensions non dangereuses). Protection réseau : lancez le test de sécurité Wi‑Fi pour vérifier que votre routeur et vos appareils ne présentent pas de vulnérabilités. C’est une étape souvent négligée mais déterminante.

Mon expérience montre que le plus long est souvent l’étape d’activation des extensions dans le navigateur. Prenez quelques minutes pour les configurer en fonction de vos habitudes de navigation et des sites que vous fréquentez régulièrement. Le guide intégré peut aider les moins avertis à comprendre les rapports et les actions recommandées par le logiciel. En matière de performance, j’ai constaté que l’impact sur la vitesse n’était pas neutre, mais raisonnable et gérable, surtout lorsque vous limitez les analyses en arrière‑plan à des créneaux spécifiques. Si vous cherchez à pousser un peu plus loin, vous pouvez envisager les options complémentaires comme le VPN ou l’outil AntiTrack, mais gardez en tête qu’elles font grimper le coût et demandent une vigilance accrue sur vos données personnelles et votre bande passante.

Pour ceux qui veulent des exemples concrets, voici une mini‑checklist pratique:

Vérifier les mises à jour régulières et activer la sauvegarde de configuration pour éviter les retours arrière lors d’un changement de version.

régulières et activer la sauvegarde de configuration pour éviter les retours arrière lors d’un changement de version. Activer les alertes pour les tentatives d’accès non autorisées sur votre réseau domestique.

pour les tentatives d’accès non autorisées sur votre réseau domestique. Tester les coûts et les avantages pris dans les offres Ultimate selon vos besoins en VPN et en nettoyage du PC.

En résumé, l’installation est conçue pour être fluide et accessible, avec des repères clairs et des contrôles simples. Vous obtenez rapidement une protection opérationnelle et des outils utiles pour calibrer votre expérience utilisateur sans vous perdre dans les méandres techniques. Après tout, la sécurité numérique doit rester un soutien, pas une contrainte.

Bonnes pratiques lors de l’activation des protections

Pour tirer le meilleur parti, observez ces bonnes pratiques:

Conservez une configuration claire pour éviter les expériences contradictoires entre les règles de filtrage et les pages que vous visitez au quotidien.

pour éviter les expériences contradictoires entre les règles de filtrage et les pages que vous visitez au quotidien. Évitez les options trop agressives si vous ne constatez pas de besoins spécifiques; cela peut ralentir certains sites ou applications.

si vous ne constatez pas de besoins spécifiques; cela peut ralentir certains sites ou applications. Évaluez régulièrement votre parc et adaptez les protections en fonction des nouveaux appareils et usages (télétravail, jeux, etc.).

En fin de compte, installer Avast Premium Security ne suffit pas; il faut aussi le configurer avec conscience et pragmatisme. On peut rapidement obtenir une protection adaptée et efficace sans s’engager dans des réflexions techniques lourdes. À cet égard, Avast reste une option crédible à considérer sérieusement, surtout à l’aune des offres promotionnelles qui facilitent une couverture multi‑appareils sans exploser le budget. Dans la prochaine section, je vous propose des retours d’expérience et des scénarios concrets qui vous aideront à situer Avast dans votre réalité numérique.

Cas pratiques et retours d’expérience avec avast premium security

Pour vraiment comprendre l’utilité d’un outil, il faut des exemples tirés du quotidien. Voici plusieurs situations que j’ai observées ou expérimentées avec des utilisateurs réels, qui illustrent comment Avast Premium Security peut s’intégrer dans des routines variées et pourquoi il peut faire la différence lorsque les menaces prennent des formes inattendues. Mon objectif est d’être concret, sans détour, et de vous donner des repères qui vous permettent de vous autoriser une certaine marge de manœuvre face au risque numérique. Dans ces cas, l’importance réside non seulement dans la détection des menaces, mais aussi dans la capacité du système à vous guider vers les actions adéquates sans vous déconnecter de vos activités quotidiennes.

Cas 1: famille avec deux ordinateurs et trois appareils mobiles : déploiement et gestion des licences simplifiés, couverture multi‑plateformes, et extension navigateur par défaut pour protéger les sessions de navigation de toute la famille. Le résultat: moins d’alarmes inutiles, plus de certitudes face aux liens suspects et une navigation globalement plus sereine.

: déploiement et gestion des licences simplifiés, couverture multi‑plateformes, et extension navigateur par défaut pour protéger les sessions de navigation de toute la famille. Le résultat: moins d’alarmes inutiles, plus de certitudes face aux liens suspects et une navigation globalement plus sereine. Cas 2: travail à domicile et sessions en visioconférence : protection renforcée des échanges et des pièces jointes, filtrage des contenus malveillants et test Wi‑Fi qui révèle des appareils mal configurés dans le réseau domestique. J’observe une augmentation de la sécurité perçue et une réduction des interruptions liées à des menaces évitées.

: protection renforcée des échanges et des pièces jointes, filtrage des contenus malveillants et test Wi‑Fi qui révèle des appareils mal configurés dans le réseau domestique. J’observe une augmentation de la sécurité perçue et une réduction des interruptions liées à des menaces évitées. Cas 3: petit bureau sans service informatique dédié : l’Assistant Avast et les rapports clairs facilitent une prise en main rapide et une meilleure visibilité sur l’état du dispositif. Le gain est surtout temporel: moins de temps passé à dépanner et plus de temps pour les activités productives.

Par ailleurs, voici une synthèse pratique des protections et des limites observées dans ces scénarios:

Cas d’utilisation Protection principale Limites potentielles Impact observé Familles et multi‑appareils Couverture antivirus + anti‑phishing + protection réseau Gestion individuelle des réglages selon les postes Répartition des tâches plus claire et sécurité homogène Échanges professionnels à domicile Filtrage des pièces jointes + navigation sûre Vérifier les règles sur les liens internes Réduction des interruptions par menaces externes

En résumé, Avast Premium Security peut s’acclimater à des usages très différents: familles nombreuses, télétravail, petites structures. Son attrait tient à la simplicité d’installation, à l’étendue des protections et à l’existence de promotions qui rendent l’investissement acceptable pour une couverture large. Bien entendu, pour ceux qui veulent pousser la comparaison plus loin, il est utile de tester les offres concurrentes et d’évaluer l’impact sur les performances et l’expérience utilisateur dans votre configuration précise. Le verdict dépendra toujours de votre réalité technique et de vos priorités. Tirez parti des essais et des retours pour vous faire une idée précise et adaptée à votre profil.

Questions fréquentes et précisions utiles: ces éléments peuvent vous aider à vous décider rapidement et à éviter les pièges courants lors de l’achat ou du renouvellement de votre abonnement.

{« @context »: »https://schema.org », »@type »: »FAQPage », »mainEntity »:[{« @type »: »Question », »name »: »Avast Premium Security convientu2011il u00e0 un petit budget ? », »acceptedAnswer »:{« @type »: »Answer », »text »: »Oui: avec 21,90 u20ac la premiu00e8re annu00e9e pour 1 appareil et 28,20 u20ac pour 10 appareils, lu2019offre est compu00e9titive et peut u00eatre adaptu00e9e u00e0 un usage domestique sans surcou00fbt important. »}},{« @type »: »Question », »name »: »Avast estu2011il efficace contre les ransomwares et les phishing ? », »acceptedAnswer »:{« @type »: »Answer », »text »: »Absolument: la solution propose une protection multiu2011couches incluant des protections contre les ransomwares, le phishing, ainsi que des outils de filtrage des sites et des mails dangereux. »}},{« @type »: »Question », »name »: »Comment comparer Avast u00e0 Norton ou Bitdefender ? », »acceptedAnswer »:{« @type »: »Answer », »text »: »Considu00e9rez les critu00e8res principaux: couverture globale, facilitu00e9 du2019utilisation, impact sur les performances, cou00fbt et options complu00e9mentaires (VPN, nettoyage PC, AntiTrack). Avast est souvent plus accessible financiu00e8rement et offre des outils additionnels; Norton et Bitdefender peuvent proposer une du00e9tection et une expu00e9rience utilisateur tru00e8s professionnelles, parfois avec un cou00fbt lu00e9gu00e8rement supu00e9rieur. »}},{« @type »: »Question », »name »: »Estu2011il possible du2019u00e9tendre lu2019abonnement Avast u00e0 plusieurs postes ? », »acceptedAnswer »:{« @type »: »Answer », »text »: »Oui: les formules multiu2011appareils permettent du2019inscrire plusieurs postes sous une mu00eame licence et de bu00e9nu00e9ficier du2019un cou00fbt par poste gu00e9nu00e9ralement plus avantageux que lu2019achat individuel. »}}]}

Oui: avec 21,90 € la première année pour 1 appareil et 28,20 € pour 10 appareils, l’offre est compétitive et peut être adaptée à un usage domestique sans surcoût important.

Avast est‑il efficace contre les ransomwares et les phishing ?

Absolument: la solution propose une protection multi‑couches incluant des protections contre les ransomwares, le phishing, ainsi que des outils de filtrage des sites et des mails dangereux.

Comment comparer Avast à Norton ou Bitdefender ?

Considérez les critères principaux: couverture globale, facilité d’utilisation, impact sur les performances, coût et options complémentaires (VPN, nettoyage PC, AntiTrack). Avast est souvent plus accessible financièrement et offre des outils additionnels; Norton et Bitdefender peuvent proposer une détection et une expérience utilisateur très professionnelles, parfois avec un coût légèrement supérieur.

Est‑il possible d’étendre l’abonnement Avast à plusieurs postes ?

Oui: les formules multi‑appareils permettent d’inscrire plusieurs postes sous une même licence et de bénéficier d’un coût par poste généralement plus avantageux que l’achat individuel.

