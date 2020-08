3 activités à découvrir dans le Verdon

Vous prévoyez de passer vos prochaines vacances dans le Verdon ? Vous avez choisi une belle destination qui offre de nombreuses activités nautiques et terrestres. Entre les randonnées pour découvrir le Verdon par les sentiers et les balades en canoë dans les gorges du Verdon, découvrez 3 activités que vous pouvez pratiquer dans le Verdon en alliant sport, moment de détente et découverte.

Balade en canoë dans les gorges du Verdon

La rivière du Verdon s’étend sur environ 170 km, au départ des Alpes du Sud jusqu’à la Durance en Provence. C’est donc un terrain de jeu immense pour les amoureux de canoë, débutants ou confirmés. Réputé pour ses magnifiques gorges qui abritent le plus grand canyon d’Europe, le parcours en canoë est une des activités à ne pas rater lors d’un séjour dans le Verdon.

Pour découvrir ces gorges du Verdon et le grand canyon, vous pouvez remonter les gorges du Verdon sur un parcours de 2 km au départ du lac Saint Croix. C’est une balade magnifique d’une durée de deux heures sur les eaux turquoise où vous serez entouré de sublimes falaises de calcaire et d’une végétation verdoyante. Ce parcours est facilement accessible même pour les débutants.

Pour les plus sportifs, des parcours sont proposés au départ de Castellane, jusqu’à l’entrée du Grand Canyon. Des rapides et des chutes d’eau se succèdent pendant ces parcours. La balade offre des paysages à couper de souffle.



Moins connues et plus calmes, les basses gorges du Verdon sont également prisées pour les balades familiales en canoë avec des enfants.

Randonnée pédestre et visite des plus beaux villages de France

En plus de ses diverses activités aquatiques, le meilleur du Verdon se découvre également à pied grâce aux beaux sentiers balisés pour les randonneurs occasionnels ou habitués.

Un des sentiers les plus faciles et accessibles à faire en famille est le sentier du Lézard. Un parcours de 5 km avec 80 m de dénivelé, les étapes permettent de découvrir la faune et la flore verdoyante du Verdon.

Si vous souhaitez découvrir les parties plus sauvages des gorges et profiter des points de vue impressionnants autour du Verdon, vous pouvez faire l’ascension du sommet du Margès, haut de 1577 mètres.

Les randonneurs les plus aguerris pourront emprunter le sentier de l’Imbut, un circuit de 13 km avec dénivelé de 600 m. Le sentier de l’Imbut fait partie des itinéraires les plus techniques des Gorges du Verdon, mais également un des plus spectaculaires avec ses vues exceptionnelles et ses paysages magnifiques.

Vol en parapente

Vous avez découvert le Verdon sur l’eau et dans les sentiers de randonnées terrestres. Pour compléter le tableau et revenir avec des souvenirs inoubliables, essayez le parapente !

Observer les splendides paysages colorés du Verdon depuis le ciel vous réservera des instants magiques pendant le survol des gorges du Verdon guidé par un moniteur. Sans nul doute, cette activité en parapente vous fera revivre vos balades en canoë dans les gorges du Verdon et vos randonnées terrestres.

Dans les airs, vous survolerez les profondes gorges, les lacs et les plages en compagnie des aigles et des vautours.