Insolite : Une séance de penalty interminable en coupe de france

Sur le terrain de football, la passion et le suspense sont souvent au rendez-vous. Mais ce troisième tour de la Coupe de France entre le FC Wingersheim et l’AS Ohlungen restera gravé dans les annales comme l’un des plus palpitants.

D’abord, un match classique… puis une séance de tirs au but hors norme

À première vue, rien ne distinguait cette confrontation de celles des autres weekends. Un score d’égalité (1-1) au coup de sifflet final, puis une décision de départager les deux équipes par tirs au but. Mais ce qui a suivi était loin d’être ordinaire. Les tirs se sont poursuivis jusqu’à ce que Wingersheim sorte vainqueur avec 17 tirs à 16. « Interminable », a commenté l’entraîneur de Wingersheim, Christophe Cornoueil.

Des rebondissements et une règle stricte

Lors de cette séance, l'arbitre a rappelé à l'ordre les gardiens des deux équipes, jugeant qu'ils n'étaient pas restés sur leurs lignes. Un moment de confusion où chaque équipe a cru l'emporter. « On pensait avoir gagné, mais on a dû revenir sur le banc. C'était épique », se souvient le président de Wingersheim, Martial Hertzog.

Wingersheim célèbre sa victoire… et son passage en boîte de nuit!

La victoire a été dignement célébrée par les joueurs de Wingersheim qui ont pris d’assaut les discothèques locales. Le lendemain, le village était en effervescence. « Tous les bénévoles avaient la banane », raconte avec enthousiasme Hertzog.

Un parcours impressionnant

Wingersheim a déjà fait sensation lors du tour précédent. Ils avaient réussi à égaliser dans les arrêts de jeu, avant de se qualifier, là encore, grâce aux tirs au but.

Les matchs comme celui-ci rappellent pourquoi tant de personnes sont passionnées par le football. Un jeu imprévisible, plein d’émotions et de surprises. Pour les joueurs et les supporters, ce sont ces moments inoubliables qui donnent du sens à leur passion. Et pour Wingersheim, cette victoire sera racontée encore et encore.

Le record des tirs au but : un phénomène mondial

Lorsque l’on évoque des séances interminables de tirs au but, l’histoire du football international recèle quelques anecdotes étonnantes. En effet, le record mondial des tirs au but les plus longs remonte à 2005, lors d’un match de la Namibian Cup. Les équipes de KK Palace et Civics s’étaient affrontées dans une séance de 48 tirs au but, un chiffre presque surréaliste, qui a vu Civics l’emporter 17-16. Cet événement a étonné les observateurs du monde entier, confirmant que tout est possible sur un terrain de football.

La France et ses propres records

Si le record namibien paraît hors d’atteinte, la France a aussi ses propres moments d’anthologie en matière de tirs au but. Lors de la saison 1988-1989 de la Coupe de France, le match entre le Stade Malherbe de Caen et l’Olympique de Marseille avait également suscité un grand intérêt. Après une série intense de tirs au but, Caen s’était imposé 11-10, marquant un des moments les plus mémorables de la compétition cette année-là. Cependant, la séance entre Wingersheim et Ohlungen, même si elle n’a pas établi de nouveau record national, a certainement gravé un souvenir indélébile dans la mémoire des participants et des spectateurs.

Conclusion

Le charme du football réside souvent dans son imprévisibilité. Qu’il s’agisse de records mondiaux ou nationaux, les séances de tirs au but ont toujours offert des moments de pure émotion, de suspense et de passion, rappelant à tous pourquoi ce sport est tant aimé à travers le monde. Pour Wingersheim, cette soirée restera à jamais comme une de leurs plus mémorables.