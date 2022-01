Pratiquer une activité physique régulière est essentiel pour le bien-être et la santé au quotidien. Mais il arrive que pour une raison ou une autre, vous ayez été amené à arrêter vos séances de musculation. Dans tous les cas, une reprise sera toujours bénéfique pour vous aider à conserver une bonne condition physique. Vous devez pour cela reprendre progressivement en suivant quelques étapes.

Pensez à véritablement vous échauffer pour la musculation

Faire de la musculation offre de multiples avantages pour le corps et l’esprit. Mais dans le cadre d’une reprise, il est important que vous puissiez faire preuve de prudence pour éviter d’éventuelles blessures. En effet, après un arrêt des activités sportives, il est évident que votre état musculaire et cardio-vasculaire n’est plus bon. L’échauffement s’avère donc une étape primordiale avant chaque séance. Vous devez y consacrer tout le temps nécessaire afin de limiter les douleurs et courbatures. Cela vous permettra également de retrouver votre souplesse et votre endurance.

Le but de l’échauffement est donc de vous permettre de gagner petit à petit en intensité. Vous devez donc prévoir une séance d’échauffement consacrée à l’activité cardio-vasculaire. Cette première étape de l’échauffement sert à faire monter la température du corps et le rythme cardiaque. Ensuite, vous devez consacrer quelques minutes à l’échauffement articulaire qui permet de mobiliser tous les muscles qui seront utilisés lors des séances de musculation. N’oubliez pas que vos muscles sont mis à rude épreuve, peu importe l’activité choisie, il faudra donc les préparer en conséquence.

Équipez-vous convenablement pour la reprise de sport

Une chose est de choisir de reprendre la musculation et une autre est d’avoir les équipements indispensables. En effet, pour une pratique dans les meilleures conditions, vous devez disposer du matériel nécessaire à commencer par un tapis de gym. Il s’agit d’un équipement de musculation utile pour les différents mouvements à réaliser au sol. Il évite les douleurs au dos, aux genoux et aux coudes et offre un bon confort. Vous pourrez également avoir besoin de choisir le meilleur élastique de musculation. Il vous permettra de vous entraîner de manière progressive et de limiter au maximum les blessures. Avec un tel accessoire, vous pourrez vous entraîner partout que ce soit à la maison ou au travail.

Un autre équipement dont vous aurez absolument besoin est le banc de musculation afin de travailler dans différentes postures. Son choix se fera essentiellement selon votre niveau et l’espace disponible. Dans tous les cas, vous trouverez des modèles avec ou sans dossier, pliables, ajustables, etc. Enfin, n’oubliez pas de vous procurer une barre de traction qui vous aidera à muscler le haut du corps. Compte tenu de vos capacités et objectifs, vous aurez le choix entre différents exercices pour une bonne musculation. Une barre de traction peut être installée sur la porte ou être vissée au mur.

Fixez des objectifs réalisables pour une reprise en douceur

Reprendre une activité sportive est loin d’être aussi simple que vous le pensiez. En effet, la difficulté réside dans le fait que vous avez certainement perdu le niveau que vous aviez avant l’arrêt. De ce fait, au moment de reprendre, vous devez définir les objectifs à atteindre sur le court, moyen et long terme. Vous devez être prêt à commencer avec de petites choses afin de parvenir à des objectifs beaucoup plus ambitieux. Il est donc conseillé d’organiser des séances de musculation avec des temps réduits que vous augmenterez progressivement. Optez par exemple pour le début pour des séances de 3 h par semaine. Mais, assurez-vous de varier les activités pour avoir une bonne progression.

Vous devez être conscient du fait que pour la musculation, les résultats ne sont obtenus que sur le long terme. Il ne faudra donc pas vous montrer trop ambitieux pour une reprise au risque de ne pas poursuivre votre ambition. Une chose est certaine, c’est qu’en vous fixant des objectifs réalisables, vous avez la possibilité de les ajuster en fonction de votre progression. Mais, le plus important est que vous devez faire preuve de patience et programmer vos séances en fonction de vos besoins. Ce n’est que de cette manière que vous pouvez reprendre la musculation en douceur et avoir de bons résultats.