5 énergisants naturels pour booster ses performances sportives

Plusieurs aliments naturels sont d’excellents compléments alimentaires pour l’homme et davantage pour les plus sportifs d’entre eux. Certains aliments sont à connaître lorsqu’on pratique une activité sportive régulière. Des énergisants naturels peuvent aider à booster les performances sportives. Voici une sélection de 5 de ces aliments.

Des fruits stimulants et des plantes vivaces et tonifiantes

Dans cette catégorie, on retrouve dans un premier temps le guarana qui est un puissant stimulant. Il s’agit d’un fruit, qui est principalement utilisé comme énergisant et qui est capable également d’améliorer la mémoire et la concentration. Il est très prisé par les sportifs de haut niveau. Le garana est riche en guaranine, en saponines et en tapins c’est pourquoi il permet au sportif d’intensifier ses efforts et de se surpasser grâce à un regain d’énergie.

En respectant les prescriptions, il n’empêche pas un sommeil profond et réparateur. Il y a ensuite le ginseng asiatique, une plante tonifiante reconnue pour ses nombreuses propriétés. En forme de racine, il donne de la force aux sportifs, mais améliore aussi la récupération après l’effort. Le ginseng est également un revitalisant qui agit à la fois sur les fonctions physiques et cérébrales.

Une autre plante est très prisée par les sportifs : la rhodiola rosea ou l’orpin rose. Cette racine est utilisée principalement pour ses propriétés adaptogènes. Elle aide le corps à bien s’adapter aux différents types de stress et ce, peu importe leurs origines. Elle permet aux sportifs de supporter le plus dur des entraînements et peut être complémentaire au ginseng.

Des huiles essentielles et des épices riches en nutriments

Le curcuma est une épice célèbre pour ses bienfaits sur la santé. Il permet de prévenir et de lutter efficacement contre les douleurs inflammatoires. Ses propriétés anti-inflammatoires sont inégalées et sont complémentaires à celles d’autres racines. C’est aussi un antioxydant naturel très puissant. Il permet à l’organisme de bien évacuer les toxines et les déchets emmagasinés.

Enfin, l’huile de poisson est très utile pour la récupération après l’effort. Elle permet de combattre efficacement les inflammations et aide les sportifs à préserver l’intégrité des articulations. Elle peut être utilisée pour augmenter sa masse musculaire, comme elle peut servir dans la perte de masse graisseuse. Elle diminue également considérablement les courbatures.