Le retour de Belmadi en Algérie est-il réellement en train de se préciser, ou s’agit-il encore d’une hypothèse nourrie par l’attachement des supporters ? Pour les Fennecs, le nom de Djamel Belmadi reste chargé de souvenirs forts, mais une rumeur ne vaut pas une décision de la FAF. Je distingue donc les faits des attentes : sans annonce officielle ni détails sur d’éventuelles discussions, le retour de Belmadi demeure une piste à surveiller, pas une nomination confirmée.

La question compte parce que le prochain sélectionneur devra répondre à des attentes élevées et préparer l’équipe nationale aux échéances qui l’attendent. Je comprends que son nom revienne dans les conversations : son passage à la tête de la sélection algérienne a laissé une empreinte durable. Mais choisir un entraîneur, ce n’est pas seulement renouer avec une époque appréciée. Il faut aussi s’accorder sur le projet sportif, le staff, les objectifs et la manière de faire évoluer le football algérien.

Élément Ce que l’on peut retenir Ce qui reste à établir La piste Belmadi Son nom circule autour des Fennecs L’existence de négociations concrètes La FAF Elle est l’instance centrale pour une décision officielle Une annonce ou un calendrier de nomination Le prochain sélectionneur Il devra porter un projet cohérent pour l’équipe nationale Le profil retenu et les objectifs fixés

Retour de Belmadi : ce qui est confirmé, et ce qui ne l’est pas

À ce stade, il faut séparer l’intérêt médiatique d’une information officielle. Une piste peut être évoquée ou discutée sans qu’un accord existe ; pour parler d’un retour acté, il faudrait au minimum une confirmation de la FAF ou une communication claire des personnes concernées.

Je trouve cette prudence indispensable, surtout quand un nom aussi connu suscite immédiatement des réactions. Dans un café, un supporter peut déjà imaginer la composition du onze et le calendrier des retrouvailles ; c’est une scène familière du football, mais elle ne constitue pas une preuve. Le bon indicateur reste simple : une décision formelle, accompagnée de précisions sur le contrat et le projet.

Une annonce de la FAF permettrait de confirmer la nomination ou l’ouverture officielle de discussions.

permettrait de confirmer la nomination ou l’ouverture officielle de discussions. Des éléments concrets sur le projet aideraient à distinguer une démarche sportive d’une simple spéculation.

aideraient à distinguer une démarche sportive d’une simple spéculation. Le choix du staff et le calendrier donneraient une idée plus précise de la préparation envisagée.

Le bilan de Djamel Belmadi explique l’attente des supporters

Le souvenir le plus marquant de son mandat reste la victoire de l’Algérie à la Coupe d’Afrique des nations 2019. Les Fennecs ont remporté la finale 1-0 contre le Sénégal : ce titre a donné à son équipe une place particulière dans la mémoire des supporters et explique pourquoi son nom garde un poids considérable.

Un autre chiffre éclaire cette période : la sélection algérienne a enchaîné 35 matches sans défaite entre 2018 et 2022, avant de perdre contre la Guinée équatoriale lors de la CAN 2022. Cette série témoigne d’une équipe alors très difficile à battre, mais elle ne garantit pas qu’un retour produirait les mêmes résultats. Le contexte, les joueurs et les objectifs auraient changé.

Je retiens aussi une leçon très concrète : un titre peut renforcer la confiance collective, mais il rend ensuite les comparaisons inévitables. C’est une force pour mobiliser un groupe, et parfois un piège si l’on attend d’un nouvel entraîneur qu’il reproduise à l’identique une période passée.

Une réussite historique, mais des attentes renouvelées

Le sacre de 2019 constitue un repère mesurable, pas un plan pour l’avenir. Pour juger le prochain sélectionneur, je regarderais plutôt la stabilité de l’équipe, la progression des jeunes joueurs et la capacité à obtenir des résultats dans les compétitions à venir.

La préparation de la Coupe du monde 2026 s’inscrit dans cette réflexion. Le suivi des convocations et des performances récentes permet de comprendre les choix sportifs, comme le montre ce point sur les joueurs mis en avant dans une sélection d’octobre. Le débat sur Belmadi ne peut donc pas être séparé des besoins actuels de l’effectif.

Les critères qui devraient guider la FAF

À mes yeux, la FAF ne devrait pas trancher sur la seule force du souvenir. Un retour peut être pertinent si les deux parties s’entendent sur les priorités et si l’entraîneur dispose des moyens nécessaires pour construire une équipe adaptée aux échéances actuelles.

Je regarderais notamment ces points avant de considérer la piste comme réellement crédible :

Le projet de jeu : la méthode proposée doit correspondre aux qualités des joueurs disponibles.

la méthode proposée doit correspondre aux qualités des joueurs disponibles. La gestion du groupe : le sélectionneur doit intégrer les cadres et faire une place aux joueurs en progression.

le sélectionneur doit intégrer les cadres et faire une place aux joueurs en progression. Les objectifs : ils doivent être précis, réalistes et liés aux compétitions à venir.

ils doivent être précis, réalistes et liés aux compétitions à venir. La relation avec la fédération : un accord clair sur les responsabilités évite les tensions qui peuvent fragiliser le travail sportif.

Pour apprécier le contexte compétitif, je suivrais aussi le parcours de l’équipe dans les qualifications et les matches de préparation. Ce point sur les enjeux de la route vers le Mondial 2026 rappelle que le calendrier sportif, et non la seule nostalgie, doit peser dans la décision.

Le bon choix dépendra davantage du projet que du nom

Le retour de Belmadi aurait une portée symbolique évidente, mais la FAF devrait aussi expliquer comment cette option répond aux besoins de l’équipe nationale. À défaut, le débat resterait centré sur le passé alors que les performances futures dépendront du collectif, de la préparation et de la cohérence des décisions.

Je ne confonds donc pas popularité et confirmation. Si les discussions deviennent officielles, les détails du projet permettront de juger leur sérieux ; si elles ne le deviennent pas, la recherche d’un prochain sélectionneur devra être évaluée avec les mêmes exigences. Pour l’Algérie, les Fennecs et le football algérien, le retour de Belmadi ne prendra un sens concret qu’avec une décision de la FAF et un projet clair pour la sélection algérienne.

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