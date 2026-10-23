Almaty Open 2026 : notre pronostic pour le duel entre Nikoloz Basilashvili et Adrian Mannarino (23 octobre

Almaty Open 2026 : pronostic pour Basilashvili contre Mannarino

Qui prendra l’avantage dans ce quart de finale du match du 23 octobre : la puissance de Nikoloz Basilashvili ou le jeu de variation d’Adrian Mannarino ? Pour ce pronostic tennis à l’Almaty Open 2026, je vois une opposition serrée sur surface dure en salle, où le premier coup après le service pourrait peser lourd. Le Géorgien semble légèrement favori dans les estimations disponibles, mais le Français possède un avantage important dans leurs confrontations directes.

Le tableau résume les éléments utiles avant ce duel du tournoi ATP. Mon analyse du match penche légèrement vers Basilashvili, sans en faire un choix évident : Mannarino a déjà montré qu’il pouvait gêner son adversaire, et les cotes de tennis devront être comparées avec prudence, faute de chiffres précis fournis ici.

Donnée Repère avant le match Rencontre Nikoloz Basilashvili contre Adrian Mannarino Date et tour 23 octobre 2026, quart de finale annoncé Lieu et surface Almaty, Kazakhstan, dur indoor Face-à-face communiqué Mannarino mène 3 victoires à 1 ; les duels recensés ont eu lieu sur dur Tendance des projections Basilashvili est donné légèrement favori, autour de 54 à 56 % selon les estimations mentionnées Pronostic Basilashvili en trois manches, avec une confiance modérée

Analyse du match : puissance contre variations

Basilashvili cherche généralement à dicter l’échange avec des frappes appuyées depuis la ligne de fond. Sur un court dur indoor, l’absence de vent et les conditions régulières peuvent l’aider à installer ce rythme, à condition de limiter les fautes directes.

Mannarino répond par une balle moins prévisible et des changements de cadence qui peuvent casser le tempo adverse. J’ai souvent constaté, en observant le tennis, qu’un joueur très puissant perd une partie de son avantage dès qu’il doit frapper une balle basse ou patienter quelques coups supplémentaires. C’est précisément le genre de scénario que le Français cherchera à provoquer.

Pour illustrer l’enjeu, imaginons un échange à 30-30 : Basilashvili prend l’initiative, mais Mannarino parvient à renvoyer une balle courte et sans grand confort. Le Géorgien doit alors choisir entre accélérer encore ou reconstruire le point. Cette petite hésitation peut décider d’un jeu, et parfois d’un set.

Face-à-face et chiffres disponibles

Les données communiquées donnent Mannarino en tête de leur face-à-face, 3 victoires à 1, avec des rencontres disputées sur dur. Ce bilan constitue un repère, pas une garantie : les conditions d’Almaty, le niveau du jour et la qualité du service peuvent modifier l’équilibre.

Les projections annoncées ne sont pas totalement identiques : l’une attribue environ 54 % de chances à Basilashvili, une autre le place autour de 56 %. Je les lis comme un léger avantage statistique pour le Géorgien, plutôt que comme une certitude. Sans cotes détaillées ni données actualisées sur leur forme immédiate, ces pourcentages restent des estimations pré-match.

Une scène familière aux spectateurs résume bien le duel : Mannarino ralentit l’échange, puis surprend son adversaire par une accélération à contretemps. À l’inverse, si Basilashvili obtient des retours courts, il peut rapidement reprendre le contrôle. Le premier à imposer son scénario aura un avantage net.

Pronostic tennis pour le match du 23 octobre

Mon choix va à Basilashvili, mais avec une réserve claire : le face-à-face favorise Mannarino et son style peut neutraliser les frappes les plus lourdes. Je mise sur la capacité du Géorgien à prendre tôt la balle et à profiter des conditions indoor pour réduire le temps de réaction de son adversaire.

Le scénario qui me paraît le plus plausible est une victoire de Basilashvili en trois manches. Ce pronostic suppose qu’il reste suffisamment régulier dans les moments importants ; si les fautes s’accumulent, Mannarino a les armes pour prolonger les échanges et renverser la rencontre.

Choix principal : victoire de Nikoloz Basilashvili.

victoire de Nikoloz Basilashvili. Score envisagé : succès en trois sets.

succès en trois sets. Facteur déterminant : la capacité de Basilashvili à maintenir sa puissance sans donner trop de points gratuits.

la capacité de Basilashvili à maintenir sa puissance sans donner trop de points gratuits. Risque à surveiller : les variations de Mannarino et son avantage dans les confrontations directes.

Avant de miser, je comparerais les cotes de tennis et vérifierais les informations de dernière minute sur les joueurs. Une légère préférence dans les projections ne justifie jamais, à elle seule, une prise de risque importante.

Les clés à suivre pendant la rencontre

Le service et le retour donneront rapidement une indication sur la dynamique. Si Basilashvili gagne des points courts derrière sa première balle, il pourra attaquer sans s’exposer à de longs échanges ; si Mannarino retourne assez souvent en jeu, le match pourrait s’étirer et devenir plus tactique.

Je surveillerais aussi les jeux serrés. Lors de ces moments, une frappe puissante peut faire la différence, mais une balle remise avec intelligence peut forcer l’adversaire à jouer un coup supplémentaire. Dans ce duel, la maîtrise émotionnelle comptera presque autant que la qualité des coups.

Pour prolonger l’analyse, je regarderais les séquences récentes de service et de retour des deux joueurs, plutôt que de m’en tenir au seul classement ou au face-à-face. C’est souvent dans ces détails que se dessine le meilleur choix.

Au terme de cette analyse du match, je privilégie donc Basilashvili, tout en accordant à Mannarino une vraie chance de faire mentir les projections. Pour l’Almaty Open 2026, mon pronostic tennis pour Nikoloz Basilashvili contre Adrian Mannarino reste une victoire du Géorgien en trois sets, sur surface dure, lors du match du 23 octobre.

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