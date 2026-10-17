Après son élimination en quarts de finale des Championnats d’Europe, Alexis Lebrun relativise : « Cela ne peut pas fonctionner à tous les coups »

Alexis Lebrun, tennis de table et Championnats d’Europe : comment expliquer cette élimination en quarts de finale, et que faut-il en retenir pour la suite ? Battu par l’Allemand Dang Qiu à Ljubljana, le Français ne défendra pas son titre en simple. Il choisit pourtant de relativiser : « Cela ne peut pas fonctionner à tous les coups ». Une réaction mesurée, qui rappelle qu’une performance sportive se juge sur un match, mais aussi sur la capacité à rebondir après une défaite. Le score, lui, ne laisse guère de place au doute : Lebrun s’incline 4 manches à 1, après avoir remporté le quatrième set. Je vois dans ce résultat moins une remise en cause de son niveau qu’un rappel utile sur les exigences d’une compétition européenne. Un tenant du titre peut tomber, même lorsqu’il arrive avec de l’ambition et de l’expérience. La question est donc moins de dramatiser cette sortie que de comprendre ce qui a fait basculer la rencontre, et ce que la résilience peut apporter à la suite de son parcours.

Alexis Lebrun éliminé en quarts de finale des Championnats d’Europe

Le samedi 17 octobre, à Ljubljana, Alexis Lebrun a été battu par Dang Qiu, champion d’Europe en 2022. Le Français, qui défendait son titre, s’arrête ainsi en quarts de finale et ne réalisera pas le doublé en simple.

Ce revers n’efface pas son précédent sacre européen, mais il rappelle combien le tennis de table se joue sur des séquences courtes. Un mauvais départ ou quelques points perdus dans les moments décisifs peuvent rapidement peser sur l’ensemble d’un match.

Repère Détail Compétition Championnats d’Europe de tennis de table Lieu Ljubljana, en Slovénie Tour Quarts de finale Adversaire Dang Qiu, Allemagne Résultat Défaite d’Alexis Lebrun, 4 manches à 1

Un score qui montre les moments clés du match

Les manches se sont achevées sur les scores de 11-4, 14-12, 11-4, 8-11 et 11-4 en faveur de Qiu, sauf la quatrième, remportée par Lebrun. Le Français a donc gagné un set sur cinq, tandis que son adversaire a pris les trois manches décisives avec une marge de sept points.

Le décompte des points donne un autre éclairage : Alexis Lebrun en a inscrit 35, contre 55 pour Dang Qiu. Cet écart ne raconte pas tout, mais il confirme la difficulté du Français à installer durablement son jeu, malgré une réaction dans la quatrième manche.

La deuxième manche mérite une attention particulière : gagnée 14-12 par Qiu, elle a dépassé le score habituel de 11 points parce qu’il faut deux points d’écart pour conclure. Je retiens ce passage comme un tournant possible : dans un match aussi exigeant, laisser filer une manche disputée peut coûter cher sur le plan du rythme et de la confiance.

« Cela ne peut pas fonctionner à tous les coups » : une défaite à relativiser

La formule d’Alexis Lebrun traduit une lecture lucide de la compétition. Elle ne minimise pas la défaite : elle rappelle plutôt qu’un titre ne garantit pas le suivant, et qu’un parcours sportif comporte aussi des journées moins maîtrisées.

Je pense à ce que vivent les jeunes joueurs en club après un match serré : ils retiennent parfois un point manqué et oublient tout le travail qui les a menés jusque-là. Le cas de Lebrun invite à faire l’inverse. Il faut regarder les manches perdues, bien sûr, mais sans réduire toute une saison à une seule élimination.

Le Français a déjà montré qu’il pouvait rebondir après des passages difficiles. Son parcours antérieur dans les grands tournois, notamment lors d’une remontée marquante à Montpellier, offre un repère concret : la résilience se construit aussi dans les matchs où rien n’est acquis.

Ce que cette sortie peut lui apprendre

Relativiser ne signifie pas ignorer les difficultés. Cela permet de les examiner sans transformer un revers ponctuel en jugement définitif sur le niveau d’un athlète.

Revoir les fins de manche : la deuxième manche, perdue 14-12, montre l’importance des points joués sous pression.

: la deuxième manche, perdue 14-12, montre l’importance des points joués sous pression. Identifier les phases efficaces : le set remporté 11-8 peut aider à comprendre quand Lebrun a réussi à reprendre l’initiative.

: le set remporté 11-8 peut aider à comprendre quand Lebrun a réussi à reprendre l’initiative. Préserver la confiance : l’élimination en quarts de finale ne remet pas en cause son titre précédent ni sa capacité à viser de nouveaux objectifs.

Je garde aussi en tête une évidence parfois oubliée dans les commentaires sportifs : un adversaire n’est pas un simple obstacle. Dang Qiu a su imposer son rythme et conclure les manches importantes. C’est une performance à reconnaître, sans en faire une catastrophe pour le camp français.

Les supporters qui souhaitent replacer ce résultat dans le parcours du joueur peuvent aussi consulter ce retour sur un autre sacre européen d’Alexis Lebrun. La comparaison rappelle que les trajectoires sportives alternent victoires et revers, et que la suite se construit rarement en ligne droite.

La suite du parcours, entre analyse et résilience

Pour Alexis Lebrun, l’enjeu sera maintenant de tirer des enseignements précis de ce quart de finale, sans perdre de vue ses acquis. Une défaite peut devenir utile si elle aide à mieux gérer les moments serrés et à retrouver plus vite ses solutions lorsque l’adversaire prend l’avantage.

Cette élimination ne résume ni le joueur ni sa saison. Aux Championnats d’Europe, Alexis Lebrun a perdu en quarts de finale, mais sa manière de relativiser cette défaite rappelle que la résilience fait aussi partie de la performance sportive en tennis de table.

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