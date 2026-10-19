Bahia, Flamengo, Brasileirão et compositions : vous cherchez l’équipe titulaire, les joueurs absents et le résultat du match du 19 octobre 2026 ? Les informations disponibles décrivent une rencontre à l’Arena Fonte Nova, à Salvador, mais ne donnent pas les noms des onze joueurs alignés. Elles indiquent en revanche une victoire de Flamengo, 3-0, au terme du match. La date varie selon les fiches : certaines situent la rencontre au 18 octobre, d’autres au 19, un décalage qui peut s’expliquer par l’heure et le fuseau retenus.

Je préfère distinguer les éléments confirmés des détails manquants : publier une composition probable comme si elle était officielle induirait les lecteurs en erreur. Le contexte reste parlant pour suivre le football brésilien : Flamengo avait déjà battu Bahia 2-0 lors du match aller du championnat du Brésil, tandis que le bilan historique fourni lui est favorable. Voici les repères utiles, les chiffres disponibles et ce que l’on peut raisonnablement dire des équipes.

Bahia – Flamengo : les informations disponibles sur le match

Repère Information disponible Compétition Brasileirão, championnat du Brésil Affiche Bahia contre Flamengo Date mentionnée 18 ou 19 octobre 2026 selon les fiches Stade Arena Fonte Nova, à Salvador Score indiqué Bahia 0-3 Flamengo Compositions détaillées Noms des titulaires et des remplaçants non fournis dans les éléments disponibles

Cette distinction entre date et résultat compte : une page peut afficher le jour local du coup d’envoi, une autre celui de sa mise à jour ou de sa publication. Pour éviter toute confusion, je retiens ici le score signalé après 90 minutes et précise que les feuilles de match complètes ne sont pas documentées dans les données fournies.

Compositions de Bahia et Flamengo : ce qui est confirmé

Les compositions officielles devraient permettre de connaître l’équipe titulaire, le système de jeu et les remplaçants. Or, aucun nom de joueur ni schéma tactique n’est indiqué ici. Je ne présente donc pas de onze supposé comme une information vérifiée : dans un article de match, une liste précise sans feuille officielle serait plus trompeuse qu’utile.

Les joueurs absents ne sont pas davantage identifiés. Pour une lecture fiable de l’actualité sportive, il faut vérifier la feuille publiée le jour de la rencontre et distinguer les forfaits confirmés des simples doutes. Un supporter qui consulte les compositions à la dernière minute cherche justement cette précision, pas une prédiction habillée en certitude.

Bahia : composition détaillée et absences non précisées dans les informations disponibles.

composition détaillée et absences non précisées dans les informations disponibles. Flamengo : onze de départ, remplaçants et éventuels forfaits non précisés.

onze de départ, remplaçants et éventuels forfaits non précisés. Résultat indiqué : Flamengo s’est imposé 3-0 à l’Arena Fonte Nova.

Pour comparer avec une autre feuille de match du club carioca, je peux aussi consulter cette présentation des titulaires de Flamengo face à Vasco. Elle concerne une autre rencontre et ne doit pas être confondue avec la composition contre Bahia.

Un bilan historique favorable à Flamengo

Les deux clubs se sont affrontés 64 fois toutes compétitions confondues selon les chiffres disponibles. Flamengo compte 31 victoires, Bahia en totalise 14 et les deux équipes se sont quittées sur un nul à 19 reprises : l’avantage historique est net, sans garantir pour autant l’issue d’une nouvelle confrontation.

Le match aller du Brasileirão 2026 s’était terminé sur une victoire 2-0 de Flamengo au Maracanã. Le score de 3-0 signalé à Salvador prolonge cette dynamique sur les deux rencontres de championnat, mais ne suffit pas, à lui seul, à résumer la saison des deux équipes.

Pour replacer cette affiche dans le calendrier du club bahianais, ce guide consacré à Bahia face à Fluminense offre un autre point de comparaison dans le championnat. Le contexte d’une rencontre change, bien sûr, avec l’adversaire, le terrain et les enjeux du jour.

Ce que le score dit de cette affiche

Un 3-0 à l’extérieur est un résultat marquant : Flamengo a trouvé le chemin des filets à trois reprises, tandis que Bahia n’a pas marqué. Sans détails sur les buteurs, les occasions ou les statistiques de possession, je m’en tiens à ce constat plutôt que d’inventer un récit tactique que les données ne permettent pas d’étayer.

J’imagine le supporter de Bahia qui découvre le score en consultant son téléphone après le coup de sifflet : il veut savoir si l’écart vient d’une domination durable ou de quelques moments décisifs. À l’inverse, un fan de Flamengo cherchera les titulaires et les buteurs pour comprendre la portée de cette victoire. Ces questions sont légitimes, mais elles nécessitent une feuille de match complète.

Pour suivre une rencontre de ce type, je conseille de vérifier ces trois éléments dans cet ordre :

La feuille officielle : elle confirme les titulaires et les remplaçants. Les absences annoncées : elles éclairent les choix des entraîneurs, sans remplacer les faits de match. Le compte rendu final : il permet de relier le score aux buteurs et aux principaux temps forts.

Cette méthode évite notamment de reprendre une composition probable après le match comme si elle avait été validée. Dans le football brésilien, où les calendriers et les horaires peuvent compliquer le suivi à distance, le détail de la date et de la feuille officielle n’est jamais accessoire.

Les repères à retenir sur Bahia – Flamengo

Les chiffres disponibles dessinent une affiche à l’avantage historique de Flamengo : 31 succès contre 14 pour Bahia et 19 nuls en 64 confrontations. À ces données s’ajoutent deux résultats signalés en 2026, une victoire 2-0 de Flamengo lors du match aller, puis un succès 3-0 à Salvador, tandis que les compositions détaillées et les noms des joueurs absents restent à confirmer par une feuille officielle.

Pour suivre Bahia, Flamengo, le Brasileirão et les compositions sans confondre rumeur et information vérifiée, je retiens donc le score de 3-0, l’écart de date entre le 18 et le 19 octobre 2026, et l’absence de détails confirmés sur l’équipe titulaire. C’est le point de départ le plus solide pour comprendre ce match du 19 octobre 2026 et son contexte dans le championnat du Brésil.

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