Bu face à Djokovic : suivez en direct le deuxième tour de l’ATP 500 de Pékin, le 2 octobre 2026

Bu face à Novak Djokovic : le match en direct du deuxième tour à Pékin

Bu peut-il faire vaciller Novak Djokovic sur le court central ? Et le Serbe saura-t-il reprendre la main après avoir concédé la première manche ? Le match en direct du deuxième tour de l’ATP 500 de Pékin, disputé le vendredi 2 octobre 2026, oppose un joueur chinois porté par son public à l’un des champions les plus titrés du tennis masculin. Au dernier pointage communiqué, Bu mène 6-4, tandis que Djokovic est devant 5-4 dans le deuxième set : la rencontre reste donc ouverte, et chaque jeu peut peser lourd.

Le contexte donne du relief à ce duel. Avant le tournoi de Pékin, Yunchaokete Bu était classé 104e mondial et Novak Djokovic, 11e. Le Serbe a commencé sa campagne par une victoire contre Nuno Borges et connaît bien les lieux, où il a remporté le tournoi à six reprises. Mais les références passées ne gagnent pas les points à sa place : face à un adversaire local, soutenu par les tribunes, il doit encore trouver la solution sur le court. Je suivrai surtout la qualité de ses retours et la capacité de Bu à tenir l’échange lorsque la pression monte.

Score en direct et repères du match à Pékin

Voici les données disponibles pour suivre cette rencontre. Le score correspond au pointage fourni pour le match, et non à une annonce de résultat final.

Repère Information Tournoi ATP 500 de Pékin, tournoi de Pékin Tour Deuxième tour Date Vendredi 2 octobre 2026 Surface Dur Score communiqué Bu a remporté le premier set 6-4 ; Djokovic mène 5-4 dans le deuxième Classements avant le tournoi Bu : 104e ; Djokovic : 11e Confrontations précédentes Aucune, bilan 0-0 avant ce duel

À ce stade, le score raconte une opposition équilibrée : Bu a déjà pris un set, mais Djokovic s’accroche dans le suivant. Pour le résultat définitif, il faut attendre la fin du match et vérifier l’évolution du pointage en direct.

Les moments à surveiller pendant le deuxième set

Le jeu à 5-4 est un passage sensible pour les deux joueurs. Djokovic est en position de conclure le set s’il tient son engagement, tandis que Bu doit continuer à mettre la pression sans se précipiter. Dans ce type de moment, un retour profond ou une première balle efficace vaut souvent davantage qu’un coup spectaculaire.

Je me rappelle souvent de ces fins de set où le public retient son souffle avant même la balle de match : le silence devient presque un joueur supplémentaire. C’est une impression familière dans le tennis, mais elle ne remplace pas les faits du tableau d’affichage. Ici, Bu a déjà montré qu’il pouvait résister à l’expérience du Serbe ; Djokovic, lui, connaît le prix d’un jeu de service mal négocié.

Le service de Djokovic : tenir son engagement lui permettrait d’égaliser à une manche partout.

: tenir son engagement lui permettrait d’égaliser à une manche partout. La relance de Bu : mettre la balle en jeu et prolonger l’échange peut créer une occasion de break.

: mettre la balle en jeu et prolonger l’échange peut créer une occasion de break. La gestion des points importants : les choix tactiques dans les jeux serrés pourraient faire basculer le set.

: les choix tactiques dans les jeux serrés pourraient faire basculer le set. La réaction après une faute : dans un match tendu, le point suivant compte souvent plus que le précédent.

Ce duel est aussi une première rencontre entre les deux joueurs. Il n’existe donc pas d’historique direct permettant d’anticiper leurs automatismes, ce qui rend les ajustements en cours de match particulièrement importants.

Bu et Djokovic : deux parcours, deux défis

Pour Bu, l’enjeu dépasse le simple score : affronter Djokovic à domicile constitue une occasion rare de se mesurer à un joueur qui a remporté six fois le tournoi de Pékin. Le public peut lui donner de l’élan, mais l’attente peut aussi rendre chaque erreur plus visible. Je l’ai souvent constaté en regardant les jeunes joueurs évoluer devant leurs proches : l’énergie des tribunes aide, jusqu’au moment où elle transforme chaque point en examen.

Djokovic arrive avec l’avantage de l’expérience et un premier succès contre Nuno Borges dans cette édition. Son classement, 11e avant le tournoi, reste un repère, pas une garantie. Dans un match disputé, la qualité du retour et la discipline dans les échanges pèsent parfois plus que la réputation, aussi impressionnante soit-elle. Son récent parcours sur le circuit donne d’autres éléments de contexte, notamment son retour sur les courts de Rome et sa campagne à Athènes.

Ces chiffres permettent de situer l’affiche sans tirer de conclusion hâtive : Bu est le joueur le moins bien classé, mais il a remporté le premier set. Djokovic possède, lui, un palmarès considérable à Pékin et cherche à convertir son expérience en avantage immédiat.

Pourquoi ce match compte dans le tournoi de Pékin

Une victoire ouvrirait au vainqueur la porte des quarts de finale de cet ATP 500. Pour Bu, ce serait un résultat marquant face à une tête d’affiche ; pour Djokovic, une étape de plus dans un tournoi où son passé est particulièrement solide. Le match illustre aussi l’attrait du tennis masculin en Chine, où un joueur local peut transformer une affiche internationale en rendez-vous très suivi.

Je garde une autre image en tête : celle d’un match où un favori, contrarié par le rythme adverse, finit par ralentir le jeu et construire chaque point avec patience. C’est souvent moins spectaculaire qu’un enchaînement de coups gagnants, mais bien plus efficace. Si Djokovic parvient à imposer cette méthode, Bu devra trouver des variations sans perdre la longueur de balle qui l’a aidé dans le premier set.

Pour suivre d’autres rencontres et consulter les résultats de tennis, je privilégie les tableaux actualisés et les comptes rendus qui précisent clairement si le score est provisoire ou définitif. C’est une précaution simple : en direct, un jeu peut changer la lecture d’un match en quelques minutes.

Questions fréquentes sur Bu contre Djokovic

Quel est le score de Bu contre Novak Djokovic ?

{« @context »: »https://schema.org », »@type »: »FAQPage », »mainEntity »:[{« @type »: »Question », »name »: »Quel est le score de Bu contre Novak Djokovic ? », »acceptedAnswer »:{« @type »: »Answer », »text »: »Au pointage communiquu00e9, Bu a remportu00e9 le premier set 6-4 et Djokovic mu00e8ne 5-4 dans la deuxiu00e8me manche. Ce score est un u00e9tat du match, pas un ru00e9sultat final. »}},{« @type »: »Question », »name »: »Quand se joue le match du deuxiu00e8me tour u00e0 Pu00e9kin ? », »acceptedAnswer »:{« @type »: »Answer », »text »: »La rencontre est programmu00e9e le vendredi 2 octobre 2026, dans le cadre du deuxiu00e8me tour de lu2019ATP 500 de Pu00e9kin. »}},{« @type »: »Question », »name »: »Bu et Djokovic se sont-ils du00e9ju00e0 affrontu00e9s ? », »acceptedAnswer »:{« @type »: »Answer », »text »: »Les donnu00e9es disponibles indiquent quu2019il su2019agit de leur premier face-u00e0-face, avec un bilan pru00e9alable de 0-0. »}},{« @type »: »Question », »name »: »Pourquoi Djokovic est-il attendu u00e0 Pu00e9kin ? », »acceptedAnswer »:{« @type »: »Answer », »text »: »Le Serbe a remportu00e9 six fois le tournoi de Pu00e9kin et a du00e9butu00e9 cette u00e9dition par une victoire contre Nuno Borges. Son expu00e9rience constitue un repu00e8re, mais le score montre que Bu lui oppose une ru00e9elle ru00e9sistance. »}},{« @type »: »Question », »name »: »Ou00f9 suivre les ru00e9sultats de tennis du tournoi ? », »acceptedAnswer »:{« @type »: »Answer », »text »: »Consultez les scores actualisu00e9s et le tableau de lu2019ATP 500 de Pu00e9kin pour connau00eetre lu2019u00e9volution du match en direct et le ru00e9sultat final entre Bu et Novak Djokovic en octobre 2026. »}}]}

Au pointage communiqué, Bu a remporté le premier set 6-4 et Djokovic mène 5-4 dans la deuxième manche. Ce score est un état du match, pas un résultat final.

Quand se joue le match du deuxième tour à Pékin ?

La rencontre est programmée le vendredi 2 octobre 2026, dans le cadre du deuxième tour de l’ATP 500 de Pékin.

Bu et Djokovic se sont-ils déjà affrontés ?

Les données disponibles indiquent qu’il s’agit de leur premier face-à-face, avec un bilan préalable de 0-0.

Pourquoi Djokovic est-il attendu à Pékin ?

Le Serbe a remporté six fois le tournoi de Pékin et a débuté cette édition par une victoire contre Nuno Borges. Son expérience constitue un repère, mais le score montre que Bu lui oppose une réelle résistance.

Où suivre les résultats de tennis du tournoi ?

Consultez les scores actualisés et le tableau de l’ATP 500 de Pékin pour connaître l’évolution du match en direct et le résultat final entre Bu et Novak Djokovic en octobre 2026.

Autres articles qui pourraient vous intéresser