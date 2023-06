La cellulite, peut-on vraiment en venir à bout ?

La cellulite est un terme esthétique que les femmes redoutent, qu’elles traquent durant toute leur vie. En ce qui concerne le milieu médical, c’est une inflammation des tissus situés sous la peau, rien à voir avec le terme cellulite couramment employé pour déterminer la peau d’orange ou les capitons qui se situe sur les fesses, les hanches, les cuisses. Elle est plus importante s’il existe énormément de graisses sous la peau en cas d’obésité, mais on peut aussi observer de la cellulite chez une femme très mince.

Certains facteurs aggravent le développement comme la prise d’une pilule contraceptive, une insuffisance veineuse. Que peut-on vraiment espérer des traitements, des crèmes et autres produits miracles ?

Le sport reste la meilleure solution pour faire disparaître cette cellulite disgracieuse

Les crèmes anti-cellulite, il en existe un certain nombre sur le marché, elles sont le plus souvent à base de caféine ou d’actifs drainants. Leur efficacité n’est que transitoire. Certains exercices sont particulièrement recommandés, ils musclent les zones de stockage.

Quant aux régimes, il est conseillé de réduire les graisses, les sucres, privilégier les fruits, les légumes. Il est important d’éviter de faire soi-même un régime restrictif qui conduit à des carences et un régime mal équilibré est souvent suivi d’une reprise de poids supplémentaire. Il existe également des traitements médicaux, que valent-ils vraiment, sont-ils aussi performants qu’annoncés ?

80 à 90% des femmes sont concernées par la cellulite

Le laser, les ultrasons, le palper rouler, les infrarouges, tous ces soins peuvent donner des résultats, mais attention aux arnaques, le prix devient aussi très élevé, car ces traitements demandent plusieurs séances. La chirurgie peut également être envisagée, elle consiste à enlever l’excès de graisse (liposuccion, lipoaspiration), elle va alors tenter de remodeler la silhouette mais cette intervention reste un acte chirurgical qui peut comporter des risques, saignements, ecchymose, œdème, infection, embolie pulmonaire post opératoire, mauvaise circulation.

Il est important de demander à son chirurgien les bonnes informations. Aujourd’hui, les femmes n’ont pas plus de cellulite qu’auparavant, seulement, elles sont davantage gênées par ce souci esthétique.

Une alimentation saine, équilibrée et une activité physique régulière peuvent aider à se débarrasser de cette graisse sous la peau. Avant de s’engager vers des soins lourds, onéreux, bien évaluer les risques, ils peuvent être plus importants que les bénéfices.

Quelques exercices pour supprimer la cellulite

La cellulite, ennemie pernicieuse et persistante, est une adversité que bien des femmes et hommes s’efforcent de vaincre. Pourtant, avec un arsenal adéquat d’exercices, il est possible de la combattre efficacement. En tant qu’expert en bien-être physique, je vous propose une panoplie d’activités ciblées pour remédier à ce fléau cutané.

D’abord, l’aquagym, cette discipline aquatique, est une excellente alliée. Son avantage? Elle combine cardio, musculation et drainage lymphatique naturel, trois éléments essentiels pour lutter contre la cellulite.

Par ailleurs, le yoga tonifie le corps en douceur tout en améliorant la circulation sanguine, éliminant ainsi progressivement les toxines responsables de la cellulite. Les postures comme le « chien tête en bas » ou le « guerrier » sont particulièrement recommandées.

Le cyclisme, quant à lui, est un excellent exercice pour renforcer les muscles des cuisses et des fessiers, zones souvent sujettes à la cellulite. Qu’il soit pratiqué en extérieur ou en salle, il aide à tonifier la peau et à brûler les graisses.

Enfin, n’oublions pas la marche rapide. Outre son aspect cardio, elle stimule le système lymphatique, contribuant à éliminer l’excès d’eau et les toxines.

La clé réside dans la régularité : ces exercices doivent être effectués de manière assidue pour constater des résultats. En y ajoutant une alimentation équilibrée et une hydratation suffisante, vous aurez une stratégie complète pour combattre la cellulite.

Régime alimentaire, Pixabay – PublicDomainPictures