Ces équipes qui ont fait le back to back en Ligue des Champions

Le 30 mai face à Arsenal, le Paris Saint-Germain aura un objectif clair en tête : remporter la Ligue des Champions pour la deuxième fois consécutive, soit l’un des exploits les plus difficiles du football européen. Depuis la création de la Coupe d’Europe des Clubs Champions en 1955, seule une poignée d’équipes a réussi ce qu’on appelle le « back to back ». etour sur ces clubs entrés dans la légende.

Real Madrid (1956-1960) : cinq titres d’affilée, le record absolu

Là où tout a commencé. Pour la toute première édition de la compétition en 1955-1956, seize clubs du Vieux Continent s’affrontent. Le grand Real Madrid s’impose et ne s’arrête plus : les Merengue enchaînent cinq titres consécutifs, portés par des joueurs de légende comme Alfredo Di Stéfano, Paco Gento et Ferenc Puskás. Une domination absolue qui restera à jamais inégalée. Le club espagnol est aujourd’hui le plus titré de la compétition, avec quinze Coupes aux grandes oreilles à son palmarès.

Benfica Lisbonne (1961-1962) : la fin du règne madrilène

Benfica est le premier club à mettre fin à la série du Real Madrid. Les Águias remportent deux éditions consécutives, en 1961 et 1962, avec Eusébio en tête d’affiche (la deuxième année) et l’entraîneur hongrois Béla Guttmann aux commandes. Le site spécialisé dans l’histoire du football Onze de Légende nous rappelle d’ailleurs que la malédiction de Guttmann vient de là : suite à son départ houleux à l’été 1962, le Hongrois aurait affirmé que « Benfica ne remportera pas une Coupe d’Europe pendant cent ans. » Le club lisboète n’a plus jamais soulevé le trophée depuis…

Inter Milan (1964-1965) : la Grande Inter d’Helenio Herrera

La Grande Inter d’Helenio Herrera — entraîneur argentin naturalisé français — devient championne d’Europe en 1964 et 1965, battant successivement le Real Madrid puis Benfica en finale. Une tactique révolutionnaire, fondée sur le contre et la solidité défensive, pour deux titres continentaux qui sont entrés dans la légende du football européen.

Ajax Amsterdam (1971-1973) : le football total

Après cinq éditions au cours desquelles le trophée vole de ville en ville, l’Ajax d’Amsterdam impose sa loi. Portés par Johan Cruyff, Johan Neeskens et Ruud Krol, les Hollandais de Rinus Michels inventent le « football total » et remportent trois Coupes d’Europe de suite. Une philosophie de jeu qui révolutionnera le football mondial pendant des décennies.

Bayern Munich (1974-1976) : la domination bavaroise

Les Bavarois prennent la relève de l’Ajax avec la même ambition, menés par le « Kaiser » Franz Beckenbauer. Les supporters stéphanois s’en souviennent encore : c’est contre ce Bayern dominant que l’AS Saint-Étienne perd sa fameuse finale de 1976, avec les non moins fameux poteaux carrés. Le Bayern règne sur l’Europe pendant trois ans.

Liverpool FC (1977-1978) : le back to back anglais

Quatrième club le plus titré de la compétition avec six trophées, Liverpool doit attendre 1977 pour remporter sa première C1. Les Reds enchaînent l’année suivante, avec des joueurs comme Ray Clemence ou Kevin Keegan, en battant le Club Bruges en finale. Un back to back qui ancre Liverpool parmi les géants du continent.

Nottingham Forest (1979-1980) : l’exploit le plus improbable

L’exploit le plus improbable de l’histoire de la compétition. Deux ans seulement avant leur premier sacre européen à Munich, Nottingham Forest évoluait en deuxième division anglaise. Leur ascension fulgurante est entièrement due au génie de Brian Clough, entraîneur visionnaire et charismatique. Deux titres consécutifs qui demeurent parmi les pages les plus romanesques de la Ligue des Champions.

AC Milan (1989-1990) : une équipe mythique

Avec son formidable trio néerlandais — Marco Van Basten, Ruud Gullit, Frank Rijkaard — et le génie tactique d’Arrigo Sacchi sur le banc, l’AC Milan de Silvio Berlusconi domine l’Europe en 1989 et 1990. Un jeu offensif et collectif qui fascine le monde entier, pour un back to back qui reste l’une des pages dorées de l’histoire du football européen.

Real Madrid (2016–2018) : la trilogie Zidane

Le club de la capitale espagnole réalise l’exploit ultime : trois Ligues des Champions consécutives sous les ordres de Zinédine Zidane. Le premier sacre, face à l’Atlético de Madrid aux tirs au but, est le plus disputé. Les deux suivants, contre la Juventus Turin et Liverpool, sont acquis avec plus de sérénité. Une trilogie historique qui confirme le Real comme la référence absolue en Ligue des Champions.

Et maintenant, le PSG ?

Après leur premier sacre en Ligue des Champions en 2025 face à l’Inter Milan, les hommes de Luis Enrique sont de retour en finale le 30 mai prochain, contre Arsenal. Un parcours impressionnant qui a vu Paris écarter Liverpool et le Bayern Munich en cours de route. Si le PSG l’emporte, il rejoindra cette caste très fermée des clubs doubles champions d’Europe consécutifs — et s’inscrira définitivement dans la légende de la compétition.