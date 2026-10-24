Côme-Sassuolo : suivez en direct le match de Serie A du 24 octobre 2026

Côme, Sassuolo, Serie A : vous cherchez l’heure du coup d’envoi, la chaîne et le résultat en direct du match du 24 octobre 2026 ? La rencontre est programmée à 15 h au stade Giuseppe-Sinigaglia, à Côme, pour la 8e journée du championnat italien. Les données disponibles avant le match placent les locaux à la 5e place avec 14 points, contre la 13e place et 8 points pour Sassuolo. Le score du match n’étant pas fourni ici, je préfère ne pas en inventer un : cette page rassemble les informations de la rencontre et les repères utiles pour suivre l’actualité football.

L’affiche oppose deux équipes aux objectifs différents au classement, mais un écart de points ne décide jamais d’un match à lui seul. Côme peut s’appuyer sur son terrain et sur ses deux précédentes victoires face à Sassuolo en Serie A, tandis que les visiteurs chercheront à inverser cette tendance. Pour suivre le match en direct, voici les horaires, les informations de diffusion annoncées et les chiffres à garder en tête avant le coup d’envoi.

Information Détail Match Côme – Sassuolo Compétition Serie A, 8e journée Date et heure Samedi 24 octobre 2026 à 15 h Stade Giuseppe-Sinigaglia, Côme Diffusion annoncée DAZN Classement avant la rencontre Côme : 5e, 14 points ; Sassuolo : 13e, 8 points Score du match À suivre pendant la rencontre

Côme – Sassuolo en direct : horaires et diffusion

Le coup d’envoi est prévu à 15 h, heure française, au stade Giuseppe-Sinigaglia. La diffusion en direct est annoncée sur DAZN ; les modalités d’accès peuvent dépendre de l’abonnement et de l’offre disponible dans votre région.

Je conseille de vérifier la programmation de votre service avant le début de la rencontre : un horaire affiché ne garantit pas toujours que le match soit inclus dans chaque formule. Pour compléter votre suivi, retrouvez aussi nos pages consacrées au calendrier de Serie A et aux résultats de football.

Classement et chiffres avant le match de Serie A

Avant cette 8e journée, Côme compte 14 points et occupe la 5e place. Sassuolo totalise 8 points, à la 13e position : les six points d’écart donnent un avantage comptable aux Lombards, mais ne suffisent pas à prédire l’issue de la rencontre.

Les confrontations récentes fournissent un autre repère : les deux équipes se sont rencontrées deux fois en Serie A depuis le 28 novembre 2025, et Côme a remporté ces deux matches. C’est une série favorable aux locaux, pas une garantie pour ce rendez-vous d’octobre 2026.

Dans mon approche, je distingue toujours le classement de la forme du jour : le premier situe l’enjeu, la seconde se mesure sur le terrain. Un supporter qui consulte le tableau avant le match gagne un repère utile, mais il a encore intérêt à surveiller les compositions et les premières minutes.

Les repères à surveiller pendant la rencontre

Le résultat en direct : vérifiez le score et les événements du match au fil de la partie plutôt que de vous fier à une ancienne mise à jour.

vérifiez le score et les événements du match au fil de la partie plutôt que de vous fier à une ancienne mise à jour. Le rythme du début de match : une équipe qui presse haut peut imposer son tempo, mais s’expose aussi aux contres.

une équipe qui presse haut peut imposer son tempo, mais s’expose aussi aux contres. L’avantage du terrain : Côme joue à domicile, un élément favorable qui doit se confirmer dans le jeu.

Côme joue à domicile, un élément favorable qui doit se confirmer dans le jeu. La réaction de Sassuolo : après deux revers récents contre cet adversaire en championnat, les visiteurs ont un motif supplémentaire pour chercher un résultat.

Je me méfie des pronostics qui transforment une série courte en certitude : deux victoires donnent une tendance, pas une loi. C’est précisément ce qui rend ce duel intéressant à suivre au-delà des seules places au classement.

Suivre le score du match et les temps forts

Pour suivre le score du match, les buts et les principaux événements, consultez une page de résultats actualisée pendant la rencontre. À défaut d’un flux de données confirmé dans ces informations, aucun score ni événement en temps réel n’est indiqué ici.

Si vous regardez le match à la télévision ou en streaming, gardez en tête le décalage possible entre l’image et les notifications reçues sur téléphone. C’est un détail pratique, mais il évite de découvrir un but par une alerte avant de le voir à l’écran.

Une affiche qui compte dans l’actualité football

Cette rencontre réunit deux enjeux lisibles : Côme veut défendre sa place dans la première moitié du classement, tandis que Sassuolo cherche à réduire l’écart avec les équipes qui le précèdent. Pour les amateurs de football italien, l’intérêt tient autant à ce rapport de forces qu’aux retrouvailles entre deux clubs qui se sont déjà croisés cette saison.

Le rendez-vous est fixé au 24 octobre 2026 à 15 h au stade Giuseppe-Sinigaglia. Pour suivre Côme – Sassuolo en Serie A, retrouvez les informations de diffusion et consultez le résultat en direct pendant le match.

Autres articles qui pourraient vous intéresser