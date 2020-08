Comment reconnaître un faux maillot du PSG ?

En milieu sportif, nombreux sont les articles de foot tels que les maillots qui font l’objet de grandes contrefaçons. Les raisons sont toutes simples : soit il s’agit d’une équipe qui bénéficie d’une impressionnante cote de popularité, soit les maillots de cette équipe sont conçus avec un design original qui attire le public cible. Ainsi, les contrefacteurs n’hésitent pas à concevoir de faux maillots qu’ils mettent sur le marché. Plusieurs équipes ou clubs de foot, à l’instar du PSG, sont victimes de ces actes déplorables. Comment alors reconnaître un maillot du PSG contrefait ?

Vérifier le numéro de série

Pour identifier un vrai maillot du faux, il est important de vérifier les étiquettes de composition qui se situent à l’intérieur du maillot. En effet, elles représentent un gage d’authenticité de la tenue. Sur un maillot non contrefait, l’ensemble des inscriptions sont faites de façon claire et lisible, même pour ce qui concerne les mentions en petits caractères. Généralement, lorsqu’il s’agit d’un maillot contrefait, les étiquettes sont en caractère chinois. En principe, la première partie de l’étiquette doit faire ressortir le pays de production et le siège social de la marque.

Pour la marque Nike par exemple, les informations sont écrites de la façon suivante : « Nike European Opérations Netherlands B.V. colosseum 1, 124 NL Hilversum, The Netherlands ». Par ailleurs, un maillot de qualité a une étiquette de moins de 2 cm2 qui précise le numéro de série et un mini swoosh s’il s’agit de la marque Nike.

De même, il est important de vérifier la taille du maillot du PSG avant d’effectuer un achat. Il est possible de vérifier certaines informations sur Paris Memorabilia qui est un site qui vend des maillots authentiques.

Faire attention au flocage

Si entre temps, il était plus aisé d’identifier un flocage contrefait, la contrefaçon s’apparente de plus en plus à l’original. Il faudra alors bien contrôler afin d’éviter l’achat d’un maillot contrefait. Pour identifier un maillot authentique, il faut vérifier le logo qui se trouve en bas du flocage. Outre cela, il est possible que le maillot contrefait ne respecte pas les espacements entre les lettres.

Vérifier les coutures

Souvent, sur les maillots non authentiques, les coutures sont réduites et plus espacées. De même, il est possible de noter des erreurs sur les raccords. Dans plusieurs cas de contrefaçons, les coutures sont parfois remplacées par un imprimé.

Outre ces différents points qui permettent de reconnaître un maillot vrai du faux, il existe d’autres éléments tels que la qualité du tissu et le prix.