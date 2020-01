Comment s’échauffer pour éviter les maux de dos après le sport ?

Il n’est pas rare de voir de nombreuses personnes se plaindre de maux de dos après la pratique du dos. En effet, ces maux sont causés souvent par la négligence de certains principes fondamentaux de préparation physique. Résultat, ces individus sont confrontés à des blessures importantes qui se manifestent par des douleurs lombaires, des douleurs de hanche. Vous aussi vous souffrez des maux de dos après vos entrainements ? Alors vous devez lire cet article qui vous décrit quelques techniques d’échauffement que vous pouvez adopter pour les éliminer.

Faire des exercices de gainage

Les exercices de gainage sont primordiaux non seulement pour l’optimisation de ses séances d’entrainement, mais aussi pour soigner ses maux de dos. Ils ont plusieurs avantages dont le renforcement de la musculature profonde, l’amélioration de la posture, la protection de toutes les articulations, l’amélioration des performances sportives et des mouvements de la vie quotidienne, etc. Toutefois, pour jouir de tous ces atouts, vous devez veiller à l’observance de certains principes pendant chaque exercice :

D’abord, vous devez toujours faire en sorte que votre tête, votre colonne et votre bassin soient bien alignés ;

Essayez de respirer avec le ventre pendant l’exécution de chaque exercice ;

Les fesses doivent être bien contractées ;

Vous devez essayer de vous faire grandir au maximum pendant chaque exercice ;

Évitez les maintiens statiques de plus de 30 secondes ;

Faire des exercices de relaxation

Comme exercice de relaxation pouvant permettre de ne plus avoir mal au dos, vous pouvez faire le relâchement du bas du dos en position allongée et l’étirement passif dorso-lombaire en suspension à une barre. Le premier consiste à prendre la position allongée pendant 10 minutes tout en ayant les jambes surélevées posées sur une chaise. Il permet le relâchement des muscles dorsaux. Quant au second exercice, il faut se mettre en position suspendue à une barre. Ensuite, vous devez vous détendre et allonger votre corps tout en ayant les genoux pliés et les pieds au sol. Essayez ces mouvements le plus longtemps possible avec une profonde respiration.

Faire des exercices pour muscler les fessiers

Il a été constaté que la plupart des personnes qui souffrent des maux de dos ont des muscles fessiers assez faibles ou en état de dysfonctionnement. En effet, les fessiers jouent un grand rôle dans la stabilisation du bassin, du genou et du dos. Ils protègent votre dos et réduisent considérablement le risque de blessures. Raison pour laquelle vous devez à tout prix faire des exercices pour bien renforcer ces muscles.