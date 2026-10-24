Coupe de France : découvrez tous les résultats du 6e tour en Pays de la Loire

Vous cherchez les résultats du 6e tour de la Coupe de France en Pays de la Loire, et surtout les scores qui ont décidé de la qualification ? Les rencontres se sont disputées du vendredi 24 au dimanche 26 octobre, avec une nouvelle étape à franchir pour les clubs amateurs. Le bilan disponible confirme le passage au 7e tour de quatre équipes issues de première division départementale, mais ne donne pas le détail de chaque match. Je préfère le dire clairement plutôt que d’attribuer un score au mauvais club : en Coupe de France, une erreur de quelques buts suffit à transformer un compte rendu en fiction.

Ce tour rappelle ce qui fait le sel de la compétition régionale : des affiches parfois déséquilibrées sur le papier, des matchs qui se jouent sur un détail et des équipes locales qui défendent leurs chances jusqu’au bout. Pour suivre la suite, je conseille de vérifier les feuilles de match et les annonces des clubs concernés. Le tableau ci-dessous rassemble les éléments confirmés, tandis que les liens proposés permettent de suivre les prochains tours et leurs résultats.

Repère Information confirmée Compétition Coupe de France, 6e tour Région Pays de la Loire Dates des rencontres Du 24 au 26 octobre Clubs de première division départementale qualifiés Quatre Détail des scores Non précisé dans les éléments disponibles

Résultats du 6e tour de Coupe de France en Pays de la Loire

Le chiffre le plus parlant du bilan est celui des quatre clubs de première division départementale qui poursuivent l’aventure. Pour ces équipes, atteindre le 7e tour constitue déjà une performance notable : elles s’approchent d’un stade où les adversaires et l’exposition médiatique peuvent changer d’échelle.

Je pense à un scénario fréquent dans les coupes : un club de district mène tôt, puis doit résister à la pression d’un adversaire plus expérimenté. Un but ne raconte pas tout, mais il peut résumer des semaines de travail et offrir à un groupe amateur une soirée dont il parlera longtemps. C’est précisément pour cela que les scores exacts méritent d’être vérifiés avant publication.

Un bilan à lire sans confondre qualification et score

La qualification indique quelle équipe continue, tandis que le résultat détaillé précise le score, les éventuels tirs au but et parfois les buteurs. Ces informations ne sont pas interchangeables : une rencontre décidée aux tirs au but peut se terminer sur un nul après le temps réglementaire, puis désigner un vainqueur.

Pour suivre les prochains rendez-vous, je renvoie vers le suivi des résultats des 7e et 8e tours et vers les informations sur le programme du 7e tour. Pour un supporter, le réflexe est simple : vérifier le score final, puis confirmer si la qualification s’est jouée dans le temps réglementaire ou aux tirs au but.

Pourquoi ce tour compte pour les clubs amateurs

Le 6e tour sert de passerelle entre les premières étapes régionales et la suite nationale de la Coupe de France. Les clubs amateurs doivent composer avec des effectifs parfois réduits, des contraintes de déplacement et une préparation souvent menée en parallèle du travail ou des études. Une qualification récompense donc autant la cohésion du groupe que la performance du jour.

Je prends l’exemple fictif d’un bénévole chargé d’organiser le déplacement de son équipe : il réserve le car, mobilise les supporters et prépare le retour, sans savoir si la soirée se terminera par une victoire. Ce travail discret explique pourquoi un match de coupe mobilise bien plus que les onze joueurs alignés. Sur le terrain comme en coulisses, chaque étape compte.

Les rencontres se sont étalées sur trois journées, du 24 au 26 octobre. Cette répartition a permis d’échelonner les matchs du 6e tour, mais elle rappelle aussi qu’un bilan régional doit être établi après la dernière rencontre, et non à partir des seuls premiers scores tombés.

Autre repère chiffré : quatre équipes de première division départementale ont obtenu leur place au tour suivant. Ce nombre souligne la capacité des formations de niveau local à prolonger leur parcours, même si les résultats détaillés restent nécessaires pour comprendre comment chacune a gagné son billet.

Les clés pour suivre les prochains matchs

Je recommande de contrôler trois éléments avant de retenir un résultat : le score à la fin du temps réglementaire, l’issue des tirs au but lorsqu’il y en a, puis la qualification officielle. Cette méthode évite les confusions, particulièrement quand les comptes rendus publiés en direct évoluent au fil de la soirée.

Vérifier le score final auprès des communications des équipes ou de la compétition.

auprès des communications des équipes ou de la compétition. Repérer les tirs au but lorsqu’un match nul est suivi d’une séance décisive.

lorsqu’un match nul est suivi d’une séance décisive. Confirmer le tour suivant avant de présenter une équipe comme qualifiée.

Dans une autre scène fictive, un jeune supporter note le score sur son téléphone avant même le coup de sifflet final. Il découvre ensuite que la rencontre se décide aux tirs au but : une petite vérification lui évite de célébrer trop tôt. En coupe, l’enthousiasme est précieux, mais le tableau officiel reste le dernier arbitre.

Les résultats complets du 6e tour en Pays de la Loire doivent donc être lus avec leurs scores vérifiés et leur contexte de qualification. Pour les clubs amateurs, chaque succès ouvre une nouvelle page de la Coupe de France, et le prochain tour dira jusqu’où cette aventure peut les mener.

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