novembre : certains magasins Lidl et Action pourraient fermer, vérifiez leurs horaires avant de partir

Novembre : magasins Lidl et Action, vérifiez les horaires avant de partir

Votre magasin sera-t-il ouvert en novembre, ou risquez-vous de trouver porte close après le trajet ? Pour les magasins Lidl comme pour les magasins Action, les horaires peuvent varier selon l’adresse et le jour férié. La fermeture n’est donc pas automatique à l’échelle d’une enseigne, et l’ouverture d’un point de vente ne garantit pas celle du magasin voisin. Avant de partir, une vérification rapide évite un déplacement inutile, surtout autour du 1er et du 11 novembre.

Je conseille de contrôler la fiche du magasin précis plutôt que de se fier aux horaires habituels affichés dans un moteur de recherche. Une modification exceptionnelle peut ne concerner qu’un seul établissement, parfois en raison de décisions locales ou de l’organisation propre au point de vente. Dans le tableau ci-dessous, je résume les bons réflexes : ils valent aussi pour les autres commerces, dont les horaires de jours fériés ne suivent pas toujours une règle uniforme.

À vérifier Pourquoi c’est utile Quand le faire La fiche du magasin Les horaires peuvent différer d’une adresse à l’autre. La veille, puis avant le départ La date exacte Le 1er et le 11 novembre sont des jours fériés en France. Avant d’organiser les courses Les horaires exceptionnels Une ouverture partielle ou une fermeture peut remplacer le planning habituel. Le jour même, si l’information a changé Le trajet Un magasin ouvert peut aussi avoir des horaires réduits. Juste avant de partir

Magasins Lidl et Action : pourquoi les horaires peuvent changer

Un jour férié ne signifie pas que tous les magasins ferment, pas plus qu’il ne garantit leur ouverture. Les décisions peuvent varier selon la ville, la zone commerciale et le point de vente ; il faut donc éviter les affirmations générales du type « toute l’enseigne sera ouverte ». Pour les magasins Lidl, comme pour les magasins Action, l’information la plus utile reste celle qui correspond à l’adresse où vous comptez vous rendre.

Je pense à un cas très banal : une personne prévoit ses courses après le déjeuner, se fie aux horaires habituels et découvre sur place une fermeture anticipée. Ce scénario n’a rien d’extraordinaire, mais il rappelle pourquoi la vérification compte davantage qu’une supposition. Pour mieux anticiper les périodes d’affluence, vous pouvez aussi consulter cet article sur les questions soulevées par l’affluence chez Lidl.

Les dates de novembre à garder en tête

En France, le calendrier légal compte 11 jours fériés sur l’année. En novembre, deux dates sont à retenir : la Toussaint, le 1er, et l’Armistice, le 11. En 2026, le 1er novembre tombe un dimanche et le 11 novembre un mercredi ; ces repères calendaires aident à prévoir les courses, mais ne suffisent pas à déterminer l’ouverture d’un commerce.

Autre chiffre concret : en 2026, ces deux jours fériés sont séparés de 10 jours. Cette proximité peut pousser certains clients à faire leurs achats en avance, mais elle ne permet pas de déduire les horaires d’un magasin particulier. Je vérifie donc la date, puis l’adresse, et enfin les heures annoncées : dans cet ordre, on évite de transformer une course rapide en détour touristique non prévu.

Comment vérifier l’ouverture avant vos déplacements

Pour limiter les mauvaises surprises, je recommande une vérification en deux temps : consultez d’abord la fiche officielle du magasin, puis regardez si une indication d’horaires exceptionnels apparaît pour la date visée. Les pages locales et les outils de localisation des enseignes sont généralement plus pertinents qu’une fiche générique sur les horaires de l’ensemble du réseau.

Recherchez l’adresse exacte , pas seulement le nom de l’enseigne.

, pas seulement le nom de l’enseigne. Contrôlez le jour concerné et repérez toute mention de fermeture ou d’ouverture exceptionnelle.

et repérez toute mention de fermeture ou d’ouverture exceptionnelle. Confirmez les heures le jour même si votre déplacement dépend de cette information.

si votre déplacement dépend de cette information. Prévoyez une alternative proche si le magasin affiche des horaires réduits ou reste fermé.

Un exemple simple : si je dois acheter quelques articles le 11 novembre, je ne pars pas du principe que les horaires du mercredi ordinaire s’appliquent. Je vérifie le magasin voulu et, si l’information reste ambiguë, je choisis une autre adresse plutôt que de miser sur la chance. Pour comparer les pratiques lors d’un autre jour férié, cet article consacré aux ouvertures de magasins le 8 mai donne un point de comparaison utile.

Une information locale vaut mieux qu’une règle générale

Les horaires affichés peuvent changer, et une ouverture annoncée ne signifie pas nécessairement que le magasin accueillera les clients toute la journée. Je privilégie donc une information datée et liée au point de vente, en particulier pour les jours fériés. Des questions de sécurité et d’organisation peuvent aussi compter dans le fonctionnement des commerces ; cet article sur un incident ayant perturbé un magasin rappelle, dans un tout autre contexte, que les conditions locales peuvent influer sur l’accueil du public.

La règle pratique est donc simple : en novembre, ne présumez ni de la fermeture ni de l’ouverture des magasins Lidl et Action. Une vérification des horaires avant vos déplacements reste le moyen le plus fiable d’éviter une porte close et de planifier vos courses les jours fériés.

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