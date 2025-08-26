DIRECT. Vuelta 2025 : Paret-Peintre se retire, le peloton s’installe en France… Suivez en direct la 4e étape de Susa à Voiron sur RMC Sport

Vuelta 2025 : Valentin Paret-Peintre abandonné, le peloton s’installe en France pour une étape stratégique

Depuis le départ de cette Vuelta 2025, les passions ne cessent de monter, et cette quatrième étape entre Susa et Voiron n’échappe pas à la règle. La course, très attendue par les amateurs comme par les spécialistes, a connu un rebondissement majeur avec le retrait inattendu de Valentin Paret-Peintre, victime d’une maladie. Cette absence ouvre la voie à une nouvelle dynamique dans le peloton, où des équipes comme Cofidis, Groupama-FDJ, et AG2R Citroën Team tentent de tirer leur épingle du jeu. Par ailleurs, le tourisme cycliste s’est installé durablement en France après le Tour de France, avec un intérêt renouvelé pour les étapes comme celle de Voiron. Si vous souhaitez suivre chaque tour de roue, n’hésitez pas à consulter notre guide pour suivre la Vuelta en direct depuis la France.

Éléments clés Données importantes Nom du coureur Valentin Paret-Peintre Motif de l’abandon Maladie Étapes remarquables Susa à Voiron, étape 4 Conséquences pour le peloton Reconfiguration stratégique Partenaires de visibilité RMC Sport, Eurosport

Pourquoi Paret-Peintre a-t-il dû abandonner la Vuelta 2025 ?

Un coup dur pour l’un des favoris du peloton, Valentin Paret-Peintre a été contraint de jeter l’éponge pour cause de maladie. Lorsqu’un coureur de cette trempe quitte la compétition, cela modifie immédiatement l’échiquier stratégique. La question qui taraude l’esprit de nombreux fans : était-ce une baisse de forme ou simplement un coup du sort ? La réponse est double, mais ce qui est certain, c’est que cette défection redessine la carte des favoris pour la fin de la course. Pour en savoir plus sur la composition des équipes et la favorite du moment, je vous invite à découvrir la formation de Visma pour la Vuelta 2025.

Le peloton en France : un nouveau souffle pour la course

Après la grande diagonale du Tour de France, la Vuelta a su confirmer son intérêt en s’implantant dans des régions stratégiques françaises. La 4e étape est une parfaite illustration de cette tendance. La splendeur des paysages de Voiron et les routes sinueuses offrent un décor idéal pour un scénario de course haletant. Sur la route, les équipes comme LCL, Skoda, ou même Le Coq Sportif misent sur l’esprit d’équipe et la tactique pour dominer ce mini-championnat. Si vous souhaitez suivre cette étape en direct, RMC Sport offre une couverture complète, que ce soit en streaming ou à la télé.

Quels enjeux pour les équipes françaises dans cette étape ?

Le passage en France est toujours une occasion pour les formations tricolores de briller. Groupama-FDJ et Cofidis ont un rôle clé à jouer, surtout avant la grande montée vers les Alpes. Leur stratégie : contrôler la course, éviter les accidents et profiter des spécialistes pour conserver ou améliorer leur classement. Pendant ce temps, des outsiders comme UAE ou Ineos tentent de surprendre dans la dernière ligne droite. La proximité avec le public et le soutien des spectateurs sont aussi un facteur de motivation, notamment pour les coureurs locaux. Pour plus d’informations sur les favoris et les outsiders, suivez notre analyse détaillée.

Les stratégies des équipes françaises et étrangères

Les tactiques ne sont pas qu’une question de puissance, mais aussi d’intelligence. Voici ce qui pourrait faire la différence lors des prochains kilomètres :

Anticiper les attaques en restant vigile dans le peloton.

en restant vigile dans le peloton. Utiliser les équipiers pour temporiser ou dynamiser la course.

pour temporiser ou dynamiser la course. Garder de l’énergie pour la dernière ascension ou contre-attack.

pour la dernière ascension ou contre-attack. S’adapter aux conditions météorologiques souvent changeantes dans la région alpine.

La gestion du rythme est primordiale pour éviter les erreurs fatales. Le choix des moments d’accélération peut faire la différence entre la victoire et la défaite. Les stratégies de communication entre coureurs et directeurs sportifs sont cruciales.

Les grandes figures de cette édition 2025 et leurs aspirations

Si Valentin Paret-Peintre ne sera pas de la partie, d’autres noms dominent encore le drap du classement général. Chez AG2R Citroën Team, par exemple, on mise sur la jeunesse et la régularité. Tandis que chez Groupama-FDJ, le vétéran Thibaut Pinot cherche à renouveler ses exploits passés. La course est aussi l’occasion pour des coureurs comme Thomas Pidcock, qui pourrait retrouver toute sa puissance pour un final explosive. Restez connecté avec EUROSPORT pour suivre ces performances en temps réel.

Les favoris et les outsiders à surveiller

Une course ne se résume pas aux leaders habituels. Parmi les outsiders, certains pionnent dans l’ombre, en attendant une opportunité. La concurrence est rude, les équipes comme LCL ou Skoda affûtent leurs stratégies pour la poursuite. Si vous cherchez un décryptage précis, je vous recommande de lire le guide pratique pour suivre la Vuelta 2025.

Questions fréquentes

Quelle est la particularité de cette étape 4 ? Elle relie Susa à Voiron en proposant un profil mixte, avec des sections plates et des ascensions modérées, idéale pour les stratégies mêlées d’attaques et de contre-attaques.

Comment suivre la Vuelta 2025 en France ? RMC Sport et Eurosport assurent une couverture complète en streaming et à la télévision. Une excellente façon pour tous de vivre l’événement en temps réel.

Les équipes françaises ont-elles une chance de briller cette année ? Absolument, notamment chez Groupama-FDJ ou Cofidis, qui disposent de coureurs expérimentés et motivés pour tirer profit des terrains français.

