Finale Rinderknech-Vacherot à Shanghai : une cousinade pas comme les autres sur Eurosport à 10h30

Masters 1000 de Shanghai, Rinderknech-Vacherot, Eurosport à 10h30 ce dimanche : si on m’avait dit qu’un jour j’écrirais cette phrase, j’aurais sans doute levé un sourcil. Deux cousins, l’un français, l’autre monégasque, qui se disputent un titre de Masters 1000 ? C’est presque une réunion de famille retransmise en direct. Et autant le dire tout de suite : le tennis n’a jamais eu autant de cœur.

Un duel de famille… à 10 000 kilomètres du salon

J’imagine déjà la scène : deux gamins jouant dans le jardin familial, raquette à la main, rêvant un jour de fouler le court central. Des années plus tard, Arthur Rinderknech et Valentin Vacherot se retrouvent en finale du Masters 1000 de Shanghai. L’un, 54e mondial, tombeur de Medvedev. L’autre, 204e, qui s’est offert Djokovic comme on s’offre un dessert qu’on n’ose même pas commander.

Franchement, si ce n’était pas écrit noir sur blanc, on croirait à une fiction sportive.

Petit rappel pour situer l’exploit

Joueur Nationalité Classement avant le tournoi Exploit marquant Nouveau classement estimé Arthur Rinderknech Français 54e mondial Victoire sur Daniil Medvedev Top 30 Valentin Vacherot Monégasque 204e mondial Victoire sur Novak Djokovic Top 60

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : une finale pareille, c’est du jamais vu depuis belle lurette. Et pour les Français, l’espoir d’un titre en Masters 1000 — le premier depuis Tsonga en 2014 — refait surface.

Une histoire de mental et de famille

Ce que j’aime dans cette rencontre, c’est qu’elle va au-delà du sport. On parle de deux cousins qui ont grandi ensemble, se connaissent par cœur, et se retrouvent dans l’arène pour se battre sans se blesser. C’est un peu comme jouer contre son frère au ping-pong de Noël, sauf qu’ici, il y a quelques millions de téléspectateurs en plus.

Et puis, quelle belle revanche pour le tennis tricolore ! Après des années de disette, voir un Français briller dans un tournoi de cette ampleur redonne le sourire. Même si, ironie du sort, ce sourire pourrait bien être volé par un Monégasque de la même famille…

Pourquoi cette finale est si spéciale

Ce match, c’est :

Une première historique entre deux cousins à ce niveau.

entre deux cousins à ce niveau. Une promesse de beau jeu , sans calculs ni rivalités malsaines.

, sans calculs ni rivalités malsaines. Un moment de pure émotion, comme seul le sport peut en offrir.

Je ne sais pas pour vous, mais moi, je compte bien poser mon café, éteindre mon téléphone et profiter de ce moment suspendu. Car peu importe le vainqueur, Rinderknech et Vacherot ont déjà gagné quelque chose de plus grand : une place dans l’histoire du tennis.

Alors, qui soulèvera le trophée ?

Difficile à dire. Rinderknech a la puissance, Vacherot la grinta. Et entre cousins, les pronostics deviennent vite des sujets de discorde… Ce qui est sûr, c’est que cette finale du Masters 1000 de Shanghai entre Rinderknech et Vacherot sera à suivre sur Eurosport à 10h30 ce dimanche, et qu’elle mérite bien qu’on mette le réveil.

Parce qu’au fond, combien de fois dans une vie peut-on dire : « Ce matin, j’ai regardé une finale de Masters 1000 entre cousins » ? Pas souvent, croyez-moi.

