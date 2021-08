Football : une passion qui traverse les générations

Le football tel que nous le connaissons aujourd’hui a été créé en Angleterre le 26 octobre 1863, lors de la première réunion de la Football Association. Toutefois, la passion pour le ballon rond ne date pas d’hier. Selon la Fédération internationale de football association (FIFA), les jeux de ballon existaient déjà en Chine depuis plus de 2 000 ans. Apparu à une époque où l’Angleterre était un empire, les Britanniques ont exporté ce sport sur tous les continents en l’espace de quelques décennies.

Qu’est-ce que le football a de si spécial ?

Comme on le sait tous, le football se joue principalement avec les pieds. C’est le seul parmi les sports les plus populaires à présenter cette caractéristique. Il s’agit probablement de l’une des raisons pour lesquelles les matchs sont si imprévisibles, puisque les équipes les plus fortes ne gagnent pas toujours. C’est un sport avec un très haut niveau d’imprévisibilité, ce qui explique son potentiel pour les adeptes des paris sportifs et la prolifération des sites et des applications de pronostic football !

Lors d’un match de football, l’émotion et la passion sont à fleur de peau. Pendant 90 minutes, le spectateur est complètement transporté. C’est un moment de tension incomparable. Lorsque son équipe favorite gagne le match, on est littéralement emporté par ses émotions, car ce n’est pas seulement le plaisir qui est mis en avant, mais aussi la signification de cet acte. C’est donc avec un plaisir immense qu’on suit les détails d’un match de football, sur et en dehors du terrain.

Comment la passion du football se développe-t-elle ?

Le fait de soutenir une équipe de football s’inscrit parfaitement dans un scénario confus de passions platoniques et utopiques que nous ressentons sans aucune logique prédéfinie. L’influence de la famille, les contextes socio-économiques et socioculturels, les expériences inoubliables de moments uniques qui nous ont fait avoir une appréciation particulière pour une certaine équipe. Rien, absolument rien ne permet d’expliquer objectivement et sans remise en question la naissance de cette passion.

Une grande partie des fans de football incitent leurs enfants et leurs proches à encourager un même club, ce qui se transmet de génération en génération et devient une sorte de tradition familiale. Cette « ligne de succession » entre les membres de la famille a commencé à être brisée avec l’influence des nouveaux médias : les clubs européens (qui ont les moyens) ont fini par monopoliser les meilleurs joueurs et les championnats, ont aussi créé une idéalisation que les yeux du monde entier se sont tournés vers ces « géants du football ».

Différentes façons de suivre les matchs de football

La radio a longtemps dominé la couverture des retransmissions sportives, puisque lors des premières Coupes du monde, elle a été le principal « lien » entre le public et les matchs. La popularisation de la télévision dans les années 70 et 80 a réduit le monopole de la radio et a fait de la télévision le principal moyen de suivre le sport le plus célèbre du monde. Mais actuellement, le domaine de la télévision est confronté à une forte concurrence des nouvelles technologies, telles que les transmissions via les réseaux sociaux.

Dans un monde globalisé, il existe désormais différentes options de suivre les matchs de football, ce qui contribue à sa démocratisation auprès de tous les publics. Télévisions, radios, internet, réseaux sociaux. Les dispositifs permettant de vivre le football de la manière la plus intense et la plus immersive possible ne manquent pas.