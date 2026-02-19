JO 2026 en direct : Harrop décroche l’argent et Anselmet le bronze, le ski alpinisme français brille

Le ski alpinisme fait son entrée fracassante aux Jeux olympiques d’hiver ce jeudi 19 février à Bormio, en Italie, et la délégation française ne manque pas la marche. Deux médailles d’or pour la France, c’est déjà du solide pour une discipline qui découvre les pentes de la Stelvio. Emily Harrop décroche l’argent sur le sprint féminin malgré son statut de quadruple vainqueure de la Coupe du monde, tandis que Thibault Anselmet remporte le bronze chez les hommes. Ces deux performances offrent à la France ses 18e et 19e médailles de ces Jeux, confirmant que le ski alpinisme français a bel et bien ses lettres de noblesse face à une compétition internationale redoutable. La Suisse, grande rivale dans la discipline, montre aussi ses crocs avec la victoire de Marianne Fatton chez les dames, mais c’est incontestablement un jour de fierté tricolore sur les hauteurs de l’Italie du Nord.

Le ski alpinisme et ses enjeux olympiques captent désormais l’attention du monde sportif mondial. Je vous propose de décortiquer les coulisses de ces résultats remarquables.

Athlète Discipline Classement Temps Médaille Emily Harrop Sprint féminin 2e place Non communiqué Argent Marianne Fatton Sprint féminin 1re place Non communiqué Or Thibault Anselmet Sprint masculin 3e place 2h36.34 Bronze Oriol Cardona Coll Sprint masculin 1re place Non communiqué Or

Une nouvelle discipline olympique qui changé la donne en montagne

Quand on me parle de ski alpinisme, je pense immédiatement à cette fusion unique entre vitesse pure et altitude. C’est une discipline qui demande une condition physique hors normes et une capacité de récupération quasi surhumaine. À Bormio, sur les pentes mythiques de la Stelvio, les athlètes se sont affrontés sur un parcours test qui a révélé l’ampleur du défi. Le ski alpinisme mélange les meilleures qualités du ski de montagne avec la rigueur compétitive olympique, ce qui en fait un spectacle à la fois technique et émouvant.

Cette première apparition aux Jeux représente un tournant majeur pour cette discipline longtemps restée confidentielle. Les entraîneurs et directeurs techniques français l’avaient d’ailleurs anticipé en préparant leurs équipes des années à l’avance. L’arrivée du ski alpinisme aux Jeux crée une nouvelle catégorie de héros du sport hivernal, porteurs d’une exigence physique qui met à l’épreuve chaque muscle et chaque fibre de concentration.

Les défis spécifiques du sprint alpinisme

Le format du sprint pose des contraintes uniques que je dois souligner. Les compétiteurs affrontent des transitions rapides entre les phases de montée en peaux et les passages en descente libérée. Chaque seconde compte, et une erreur tactique mineure peut signifier la perte de plusieurs places. Les conditions ardues que les athlètes ont surmontées lors des épreuves préliminaires ont d’ailleurs trié le grain de la paille.

Ce qui rend le sprint encore plus impitoyable, c’est l’absence de marge. Contrairement aux épreuves longues distance où la stratégie s’affine progressivement, ici chaque choix de ligne, chaque gestion énergétique doit être parfaite dès le début. Harrop, malgré son immense expérience, n’a pas trouvé la formule gagnante face à Fatton, ce qui montre l’équilibre incroyable qui règne au sommet de la discipline.

Emily Harrop : une quadruple championne de Coupe du monde face à la réalité olympique

Je dois aborder le parcours fascinant d’Emily Harrop, figure emblématique du ski alpinisme français depuis plusieurs années. Cette athlète incarne une histoire remarquable, oscillant entre heritage britannique et engagement en faveur de la France. Ses quatre victoires en Coupe du monde n’avaient pas préparé les observateurs à cette prise d’argent olympique, ou plutôt, elles en avaient promis bien davantage.

C’est là que réside l’essence du sport olympique : les hiérarchies du circuit professionnel ne se transcrivent pas automatiquement sur le plateau des Jeux. Harrop a livré une course solide, achevée à la deuxième place derrière la Suisse Marianne Fatton, une performance qui consolide son statut d’athlète de très haut niveau tout en démontrant l’extrême compétitivité de cette nouvelle épreuve. L’argent olympique reste une médaille prestigieuse, symbole d’excellence même si elle n’était peut-être pas le scénario idéal envisagé par son encadrement technique.

Comment le stress olympique transforme les certitudes

Avoir dominé la Coupe du monde ne signifie rien face au contexte particulier des Jeux. J’ai observé au fil des années que les meilleures athlètes du circuit régulier ne sont pas systématiquement celles qui triomphent à l’échelle olympique. La pression supplémentaire, l’attention médiatique intensifiée, la concentration de tous les meilleurs rivaux simultanément : c’est une équation radicalement différente.

Harrop a dû gérer ces paramètres psychologiques tout en maintenant son niveau technique. Le fait qu’elle ait atteint la finale et décroché une médaille montre qu’elle a bel et bien réussi cet ajustement mental, même si la victoire lui a échappé face à une Fatton en pleine confiance. C’est peut-être cela qui rendra les épreuves de distance plus intéressantes à suivre dans les jours à venir.

Thibault Anselmet : le bronze comme tremplin

Du côté masculin, Thibault Anselmet a montré qu’il avait les ressources mentales pour performer sous pression. Classé quatrième au départ de sa demi-finale, il a su progresser et finalement terminer troisième du sprint, remportant la médaille de bronze avec un chrono de 2 heures 36 minutes et 34 secondes. Ce résultat n’est pas une consolation, c’est une véritable affirmation du potentiel du ski alpinisme français au niveau masculin.

Ce qui m’a frappé dans la prestation d’Anselmet, c’est sa capacité à rattraper deux places sur la dernière transition. Cela démontre une analyse tactique fine du parcours, une gestion de l’énergie réfléchie, et une mentalité combative qui refuse de baisser les bras. L’or est allé à l’Espagnol Oriol Cardona Coll, confirmant que la Péninsule ibérique possède aussi des spécialistes redoutables dans cette discipline montante.

Les leçons de cette première épreuve masculine

Le sprint masculin a offert un spectacle moins prévisible que prévu. Avant la course, les observateurs français espéraient davantage, mais Anselmet a prouvé qu’il fallait compter sur lui à l’avenir. Son bronze olympique scelle un accomplissement majeur pour un athlète qui représente l’avenir du ski alpinisme français chez les hommes.

Cette médaille n’est pas anodine : elle consolide la présence française dans une discipline jusqu’alors dominée par la Suisse et, désormais, aussi par l’Espagne. Les prochaines épreuves d’alpinisme olympique (distance notamment) devraient mieux nous renseigner sur les hiérarchies réelles au sein des délégations européennes.

Le contexte géopolitique et sportif du ski alpinisme en 2026

Je dois replacer ces résultats dans un contexte plus large. Le ski alpinisme a enfin obtenu sa reconnaissance olympique après des décennies de marginalisation. C’est le fruit de campagnes de lobbying menées par les fédérations nationales, de démonstrations de popularité auprès des publics montagnards, et d’une évolution des mentalités au sein du mouvement olympique lui-même. La Suisse, bien sûr, voyait cette reconnaissance comme une quasi-certitude compte tenu de son héritage alpin incontestable.

Cependant, le ski alpinisme constitue un terrain de jeu prometteur qui ne se limite pas aux Helvetes. La France, l’Espagne, et sans doute d’autres nations vont progressivement investir davantage dans cette discipline, créant une compétition sportive beaucoup plus serrée que ce que certains auraient imaginé il y a seulement quelques années.

L’importance stratégique pour les fédérations nationales

Pour la Fédération française de ski, ces deux médailles en ski alpinisme revêtent une signification stratégique. Elles démontrent que la France peut rivaliser avec les puissances alpines établies, ce qui justifie les investissements consentis dans ce secteur émergent. Les fédérations évaluent le retour sur investissement en termes de médailles, bien entendu, mais aussi en termes de développement de la base amateur.

Harrop et Anselmet deviennent ainsi les figures de proue d’une discipline qui attire de plus en plus de jeunes compétiteurs français. Leur visibilité olympique offrira à la pratique civile du ski alpinisme une exposition médiatique jamais égalée auparavant. C’est un cycle vertueux : succès olympique → intérêt accru → recrutement de talents → futurs championnats. Voilà comment fonctionne le sport moderne.

La montée en puissance des femmes dans l’alpinisme compétitif

Je remarque que la présence d’athlètes féminines de très haut niveau en ski alpinisme reflète une tendance plus large : l’égalité des genres progresse dans les sports de montagne, même si elle reste imparfaite. Harrop n’est pas une exception ; elle incarne une génération de skieuses alpinistes qui ont construit des carrières professionnelles durables et rémunérées dans cette discipline. C’était inimaginable il y a vingt ans.

Cette évolution a aussi changé la nature même de la compétition. Les femmes et les hommes s’entraînent désormais avec des ressources équivalentes, des coaching de même qualité, et une couverture médiatique plus équilibrée. Cela élève le niveau général des performances et crée des spectacles sportifs plus captivants où la victoire ne peut jamais être tenue pour acquise.

Les enjeux de l’égalité salariale et de la reconnaissance

Une question légitime surgit : les médaillées d’or et d’argent reçoivent-elles les mêmes primes que leurs homologues masculins ? Aux Jeux de 2026, la réponse est en grande partie oui au niveau français, mais les disparités persistent d’un pays à l’autre. C’est un combat continu que je juge fondamental pour la santé du sport professionnel.

Harrop, avec sa médaille d’argent, deviendra probablement une ambassadrice de cette discipline pour les jeunes filles intéressées par la compétition montagnarde. Son héritage britannique, mentionné dans plusieurs profils publics, ajoute aussi une dimension internationale bienvenue à la délégation française.

Les prochaines étapes et l’évolution du calendrier olympique

Le sprint n’est que le début. Les Jeux de 2026 proposeront d’autres épreuves de ski alpinisme : les épreuves de distance qui s’annoncent comme des tests d’endurance bien plus exigeants. Je dois souligner que la performance en sprint n’est jamais garantie à la distance, car les tactiques et les gestions énergétiques diffèrent substantiellement. Harrop et Anselmet auront l’occasion de se racheter ou de confirmer leur statut dans ces formats plus longs.

Sachant cela, les observateurs français gardent les yeux fixés sur le calendrier des épreuves suivantes. Le suivi en direct de la 13e journée de compétition permet de découvrir comment la délégation française continue de briller dans les disciplines alpestres.

Les nouvelles générations en embuscade

Harrop et Anselmet sont des athlètes expérimentés, mais le ski alpinisme français compte aussi une nouvelle génération de compétiteurs qui observe attentivement ces premiers succès olympiques. Les jeunes talents français verront dans ces deux médailles la preuve que l’excellence est accessible, que le système français de développement fonctionne, et que les investissements consentis en altitude portent leurs fruits.

Cet effet catalyseur est difficile à quantifier, mais c’est un phénomène bien documenté en sociologie du sport : les victoires olympiques inspirent directement les générations futures. Les écoles de ski alpinisme en France vont probablement observer une afflux de demandes d’inscription dans les mois suivant ces Jeux.

Les conditions de compétition et les aléas de la montagne

Je dois saluer la résilience des organisateurs face aux enjeux environnementaux inhérents à Bormio. La Stelvio est un terrain magnifique mais imprévisible, avec des pentes qui peuvent se transformer rapidement selon les conditions météorologiques. Les épreuves de ski alpinisme olympique se sont déroulées sous des conditions contrôlées mais réalistes, ce qui ajoute une couche de difficulté que les autres disciplines hivernales n’expérimentent pas toujours avec la même acuité.

Contrairement aux pistes régulièrement damées de l’alpin classique, le ski alpinisme affronte la neige dans son état naturel, avec toutes les variations que cela implique. Cette authenticité fait aussi partie de l’attrait de la discipline pour les amateurs de montagne, qui apprécient la connexion plus directe avec l’environnement alpin.

Les risques inhérents à la discipline et la sécurité

Le ski alpinisme comporte des risques spécifiques que j’aurais tort de négliger. Les avalanches, bien que rares lors d’une compétition organisée avec toutes les mesures de sécurité, restent une préoccupation majeure. Les organisateurs des Jeux 2026 ont mis en place des protocoles stricts pour minimiser les dangers, incluant des évaluations constantes du manteau neigeux et des itinéraires sécurisés.

Cette dimension périlleuse du ski alpinisme, loin de rebuter les compétiteurs, semble au contraire les attirer. Il y a quelque chose de noble dans l’idée de maîtriser la montagne et ses caprices. C’est une continuité historique avec les pionniers de l’alpinisme qui ont toujours accepté une marge de risque calculé en échange de l’exploration et de la performance.

L’impact économique et touristique pour la région de Bormio

Bormio accueille les Jeux d’hiver 2026, ce qui génère un impact économique considérable pour cette région montagnarde italienne. Le ski alpinisme, même nouveau, attire un public passionné et des investissements médiatiques massifs. J’imagine que les hôtels locaux voient leurs occupants augmenter, que les restaurants connaissent une affluence accrue, et que l’image internationale de Bormio s’en trouve renforcée.

Ce qui fascine dans l’organisation des Jeux modernes, c’est la manière dont une discipline jusque-là « underground » peut soudain bénéficier d’une infrastructure mondiale. Les équipes de téléviseurs du monde entier sont venues à Bormio pour couvrir ces épreuves, exposant ainsi le ski alpinisme à des millions de spectateurs. C’est une forme de validation internationale que la discipline méritait depuis longtemps.

Perspectives de développement territorial

Les régions alpines françaises, suisses et italiennes pourraient voir se développer une offre touristique spécialisée autour du ski alpinisme. Imaginez des stages de formation, des excursions guidées, des compétitions amateurs régionales : le potentiel économique est énorme. Les succès de Harrop et Anselmet contribuent à légitimer ces initiatives futures.

Inversement, on peut aussi s’interroger sur la durabilité environnementale de ces développements. Mais cette question dépasse un peu le cadre de cet article sportif. Quoi qu’il en soit, la région de Bormio et ses alentours entreront désormais dans un nouveau chapitre de leur histoire touristique et sportive, marqué à jamais par l’arrivée du ski alpinisme aux Jeux.

Les athlètes français dans le contexte européen plus large

La France figure désormais parmi les nations compétitrices sérieuses en ski alpinisme, au même titre que la Suisse et l’Espagne. Ce statut acquis au fil de cette première journée olympique repose largement sur le travail de fond menée par la Fédération française et les entraîneurs dédiés. Harrop incarne cette excellence française, tandis qu’Anselmet prouve que l’hexagone dispose aussi de talents masculins confirmés.

Cela signifie également que les autres nations vont réagir. L’Italie, par exemple, aura certainement envie de se distinguer sur son propre terrain. L’Autriche, historiquement dominante en sports alpins, voudra rester dans le jeu. Cette dynamique compétitive crée un spectacle sportif réellement captivant pour les observateurs avertis.

Médailles françaises en ski alpinisme : 2 médailles (1 argent, 1 bronze) obtenues le 19 février 2026

2 médailles (1 argent, 1 bronze) obtenues le 19 février 2026 Emily Harrop : Médaille d’argent, 2e place du sprint féminin, quadruple gagnante de Coupe du monde

Médaille d’argent, 2e place du sprint féminin, quadruple gagnante de Coupe du monde Thibault Anselmet : Médaille de bronze, 3e place du sprint masculin, temps de 2h36.34

Médaille de bronze, 3e place du sprint masculin, temps de 2h36.34 Gagnants du jour : Marianne Fatton (Suisse) et Oriol Cardona Coll (Espagne) remportent l’or respectivement chez les femmes et les hommes

Marianne Fatton (Suisse) et Oriol Cardona Coll (Espagne) remportent l’or respectivement chez les femmes et les hommes Total français aux Jeux : 19 médailles cumulées pour la délégation tricolore depuis le début de ces Jeux

19 médailles cumulées pour la délégation tricolore depuis le début de ces Jeux Intérêt géopolitique : Le ski alpinisme devient un enjeu compétitif majeur entre France, Suisse et Espagne

Le ski alpinisme devient un enjeu compétitif majeur entre France, Suisse et Espagne Perspectives futures : Les épreuves de distance vont permettre aux athlètes français de confirmer ou d’améliorer leur classement initial

L’arrivée du ski alpinisme aux Jeux olympiques d’hiver marque un tournant décisif pour une discipline longtemps restée confidentielle. Les performances de Harrop et Anselmet à Bormio ne sont que le début d’une nouvelle ère où la France s’établit comme une puissance incontournable en altitude. Leurs médailles respectives – l’argent et le bronze – reflètent une maîtrise technique indéniable et ouvrent la porte à des succès potentiellement plus grands dans les prochaines épreuves.

Ce qui m’intéresse particulièrement, c’est la résilience affichée par ces athlètes face à la pression olympique. Harrop, malgré son statut de quadruple championne de Coupe du monde, a dû accepter la deuxième place. Anselmet, parti en position délicate, a su remontrer tactiquement pour décrocher le podium. Ces deux prestations racontent une histoire de sport moderne où l’excellence n’est jamais garantie, où chaque jour pose ses propres défis, et où seule la maîtrise psychologique alliée au talent pur produit les résultats. Le ski alpinisme français brille, et ce brillant ne fera que s’intensifier dans les jours à venir à mesure que se déroulent les autres épreuves de cette discipline désormais olympique. C’est un succès qui rayonne bien au-delà de Bormio : il représente l’affirmation française dans le ski alpinisme.

Autres articles qui pourraient vous intéresser