Le PSG enchaîne trois penalties manqués : Luis Enrique reconnaît l’absence d’un spécialiste

PSG : trois penalties manqués et une question sans réponse pour Luis Enrique

Comment expliquer trois penalties manqués de suite par le PSG ? Et l’absence d’un spécialiste des penalties devient-elle un vrai problème avant les prochaines échéances ? Après la victoire parisienne 3-1 contre Strasbourg, Luis Enrique a reconnu que son équipe ne disposait pas d’un tireur clairement désigné. Le penalty manqué par Ousmane Dembélé a ainsi prolongé une série préoccupante, après deux tentatives ratées lors des matchs précédents. Dans le football de haut niveau, une occasion pareille pèse lourd : elle peut changer le rythme d’une rencontre, même lorsque l’efficacité offensive permet ensuite de l’emporter.

Je retiens surtout le contraste : Paris a pris les trois points en Ligue 1, mais a laissé filer une opportunité de régler le match plus tôt. Luis Enrique préfère miser sur la qualité et la personnalité de ses joueurs plutôt que d’imposer un nom unique. Cette confiance peut se défendre, mais elle ne remplace pas une méthode précise lorsque la pression monte. Les tirs au but obéissent à une logique différente, et les réussir dans une séance ne garantit pas la même maîtrise pendant le match. La question n’est donc pas de désigner un coupable, mais de savoir si le PSG doit organiser davantage cet exercice.

Repère Élément observé Enjeu Série récente Trois penalties manqués en trois matchs Une difficulté répétée, et non un incident isolé Dernier match cité Victoire 3-1 contre Strasbourg Un résultat positif malgré l’occasion gâchée Position de l’entraîneur Pas de spécialiste désigné La responsabilité reste partagée entre les tireurs Statistique rapportée Neuf échecs sur les 19 dernières tentatives hors séances de tirs au but Une tendance qui mérite un travail ciblé

Le penalty manqué de Dembélé prolonge une série inquiétante

Le chiffre le plus parlant est celui de la série : le PSG a raté trois penalties consécutifs en trois rencontres. Désiré Doué et Ferran Torres sont associés aux tentatives précédentes dans les éléments disponibles, mais l’attribution de la seconde est incohérente avec l’effectif parisien. Je préfère donc retenir le fait vérifiable dans le récit du match : Dembélé a manqué sa tentative contre Strasbourg, et Paris a enchaîné trois échecs.

Un autre bilan rapporté fait état de neuf penalties ratés sur les 19 dernières tentatives parisiennes hors tirs au but. Cela représente près d’une tentative sur deux, un taux trop élevé pour être traité comme une simple mauvaise passe. Ce chiffre ne dit pas tout sur la qualité des frappes ou les arrêts adverses, mais il souligne une fragilité récurrente dans un geste qui peut décider d’un match.

J’ai souvent vu, au bord d’un terrain, un tireur changer d’avis au dernier moment après avoir aperçu le gardien bouger. Ce bref doute suffit parfois à transformer une routine en hésitation. C’est pourquoi la répétition, le choix du tireur et la clarté des consignes comptent autant que la technique.

Luis Enrique défend la confiance, mais le PSG doit structurer ses choix

La position de Luis Enrique est compréhensible : il estime que ses joueurs ont la qualité et le caractère nécessaires pour prendre leurs responsabilités. Il rappelle aussi que les séances de tirs au but ne se confondent pas avec les penalties en cours de match. Pourtant, laisser le choix ouvert n’empêche pas de préparer une hiérarchie, ou au moins un protocole. Le joueur désigné sait alors qu’il a la confiance du groupe, tandis que ses coéquipiers évitent de se retrouver à décider dans l’urgence.

À mes yeux, le vrai débat ne porte pas sur l’existence d’un tireur « naturel », mais sur la préparation collective. Lors d’un match que je suivais depuis les tribunes, j’ai vu une équipe perdre de longues secondes parce que deux joueurs se disputaient le ballon avant une tentative. La scène avait presque l’air banale ; elle révélait pourtant une consigne insuffisamment claire. Au PSG, mieux vaut régler ce détail à l’entraînement que sous les sifflets d’un stade.

Établir une première option et une solution de secours , selon les joueurs présents sur le terrain.

, selon les joueurs présents sur le terrain. Répéter les frappes sous pression , avec une routine stable plutôt qu’un choix improvisé.

, avec une routine stable plutôt qu’un choix improvisé. Analyser les tentatives pour distinguer les tirs mal placés des arrêts réussis par les gardiens.

pour distinguer les tirs mal placés des arrêts réussis par les gardiens. Éviter de confondre penalties et tirs au but, car le contexte émotionnel et le déroulement ne sont pas les mêmes.

Cette organisation ne garantit pas la réussite, mais elle réduit l’incertitude. Pour situer cet enjeu parmi les autres débats autour du club, on peut aussi lire cet article sur la place de Vitinha dans les choix de tireurs. La décision doit rester sportive, pas devenir un sujet de spéculation permanente.

Un problème d’efficacité à corriger avant les grands rendez-vous

Une équipe qui domine n’a pas toujours le luxe de multiplier les occasions. Un penalty représente une chance nette, mais pas une formalité : le gardien peut lire l’intention, et le tireur doit gérer l’attente, le bruit et les conséquences possibles. Pour Paris, la priorité est donc de convertir plus régulièrement ces situations, sans transformer chaque échec en crise. Une victoire 3-1 atténue la frustration du soir, mais ne fait pas disparaître la tendance.

Le sujet dépasse le seul PSG. Dans toutes les compétitions, les arrêts des gardiens rappellent qu’une frappe à onze mètres reste un duel. On peut comparer cet aspect du jeu avec des arrêts marquants réalisés en MLS : le gardien n’est pas un figurant, et la précision du tireur fait toute la différence. Pour Paris, le prochain progrès ne viendra pas d’un discours spectaculaire, mais d’une routine répétée et d’un choix assumé.

Le PSG conserve une force offensive capable de gagner malgré une occasion manquée, mais cette marge n’est pas infinie face aux adversaires les plus solides. Luis Enrique a reconnu le manque d’un spécialiste des penalties ; il lui reste à décider si le club désigne un tireur régulier ou maintient le partage des responsabilités. À mes yeux, la meilleure réponse est une hiérarchie souple, préparée à l’avance : elle protège les joueurs de la pression et peut rendre au PSG son efficacité sur penalties.

Autres articles qui pourraient vous intéresser