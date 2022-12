Foot21 est un site qui présente l’actualité de l’univers sportif. Vous y trouverez des informations utiles sur les plus importantes compétitions de football dans le monde entier, notamment la Coupe du Monde qui se joue au Qatar. Vous y verrez également des pronostics des matchs de football les plus suivis. Découvrez ici les 6 dernières actualités du foot parues sur ledit site.

Point sur la réaction de la presse après la victoire de l’Argentine face à la Croatie

La bande à Messi est désormais en finale après avoir marqué trois buts contre la Croatie qui n’a pas pu trouver le chemin des filets lors de cette demi-finale historique. À la fin de la rencontre, chaque média sportif a relayé l’information à sa manière. Si vous souhaitez obtenir les informations sportives les plus actuelles, vous aurez toute l’actualité sur foot221. Comme vous pouvez le deviner, la plupart des médias argentins ont rendu hommage à Lionel Messi (auteur d’un but et d’une passe décisive) et à Julián Álvarez (auteur de deux buts).

À titre illustratif, le journal argentin « Journal El Clarín » a titré : « L’Argentine est finaliste grâce à un Messi magique et un Julián Álvarez létal ». Du côté de la presse croate, certains médias comme « La voix de la Croatie » ont applaudi tout ce que les joueurs ont réussi à faire jusque-là et les ont encouragés à finir 3e de cette grande compétition pour faire honneur à leur nation. Les journaux européens n’ont pas manqué de saluer les performances de La Pulga. Par exemple, « Comme » parle de Messi comme un Martien. On peut lire chez le quotidien « L’équipe », « Messi dans un match pour l’éternité ».

Foot21 présente les controverses de la demi-finale qui opposait l’Argentine à la Croatie

Foot21 fait savoir que 23 fautes ont été commises durant cette rencontre. Chaque équipe a écopé de deux cartons jaunes. Selon lui, l’arbitre Daniele Orsato a bien joué son rôle. Il est resté calme et serein dans ses décisions, même si des protestations ont lieu pendant la rencontre.

À la 31e minute, les Argentins ont par exemple voulu qu’il revienne sur une faute commise sur Messi. Même si tout le monde n’était pas d’accord au sujet du pénalty sur Julián Álvarez, l’arbitre n’a pas tort de l’accorder aux Argentins. Un autre devrait être sifflé à la 41e minute quand le ballon a touché le bras de Gvardiol. Ce match ne ressemblait en rien à celui qui a opposé Hollandais et Argentins, car le duel n’a pas dégénéré jusqu’au coup de sifflet final.

Les déclarations des entraineurs et joueurs des équipes françaises et marocaines avant la demi-finale Maroc vs France

Foot21 a également publié les déclarations des acteurs qui joueront la dernière demi-finale de la Coupe du Monde 2022 sur le territoire qatarien. Pour le sélectionneur français, l’équipe marocaine a une défense solide et soudée et une bonne attaque quand elle a le ballon. Les Français devront donc être efficaces au risque de disputer la troisième place avec la Croatie.

Le gardien des bleus n’a pas manqué de saluer la bonne défense de l’équipe adverse et sa vitesse qui lui permet de bien conclure en cas de contre-attaque. Le tacticien marocain a promis que son équipe fera tout ce qui est en son pouvoir pour avoir la chance de soulever le trophée le plus convoité de l’univers. Ilias Chair a, quant à lui, fait les éloges de son entraineur.

Les temps forts du match opposant l’Argentine à la Croatie

L’une des dernières actualités de Foot21 présente les temps forts du match entre l’Argentine et la sélection croate. Un article en particulier fait cas des temps forts qui ont marqué la première mi-temps de ce duel que le monde aura du mal à oublier. Il s’agit notamment du pénalty transformé par Messi et du but majestueux de Julian.

Les changements qui y ont été faits en seconde période y sont mentionnés. En outre, le média parle de la passe décisive faite par Messi à Julian après avoir fait voir de toutes les couleurs à Gvardiol. C’était le troisième et dernier but de la rencontre. Notez que c’est le numéro 10 argentin qui est nommé meilleur joueur du match.

Pronostic France vs Maroc

Si vous aimez les paris sportifs, vous devez vous dépêcher de vous rendre sur le site foot21. Ainsi, vous découvrirez son pronostic du duel France contre Maroc. Cela pourrait vous aider à remporter une mise à la fin du match.

Liste des joueurs qui seraient en train de jouer leur dernière coupe du monde

Vous voudriez certainement connaître ces légendes que vous ne verrez probablement plus sur le rectangle vert d’une coupe du monde. Dans ce cas, sachez qu’une liste desdites légendes figure dans l’actualité du site foot21. Consultez-la dès à présent et profitez du génie de ces joueurs pendant qu’ils sont encore en fonction.