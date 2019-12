C’est une évidence, et les chiffres en disent long. Les enfants français ne font plus assez de sport. En 2010, dans son rapport d’étude sur l’activité physique des adolescents, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a classé la France 119e sur 146 pays étudiés. Mais depuis, la situation a-t-elle changé ? Bien au contraire. Nous vous en disons plus ici.

Épidémie du numérique ou programme scolaire chargé ?

Si les enfants français ne se remuent plus assez aujourd’hui, l’ère du numérique en est bien pour quelque chose. C'est ainsi que la majorité de ceux rencontrés préfère s’adonner aux distractions sur la toile, plutôt que de s’exténuer à faire une activité sportive. Entre les tablettes et les réseaux sociaux, plus de temps à consacrer au sport.

Cependant, il faut également pencher la balance de la culpabilité vers le programme scolaire. En effet, de nombreux acteurs de la santé, dénoncent la longueur des journées dans les écoles. Durant la semaine, les enfants se rendent à l’école, y restent jusqu’au soir, sans une prédilection à l’effort physique. Une fois à la maison, s’enchaînent les devoirs. Comment alors pratiquer une heure d’activité physique par jour comme le recommande l’OMS, si toute la journée est saturée ? Il s’avère donc nécessaire de promouvoir dans les établissements français, le développement de l’éducation physique et sportive au profit des enfants, notamment les activités récréatives.

Les conséquences sur la santé

Dans le cadre de son dernier sondage Sport Santé, la Fédération Française d'Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire, fait savoir qu’un français sur 5 ne fait plus du tout du sport. Dans ce lot, les adolescents de 11-17 ans s’illustrent en grand nombre.

Pour le médecin Michel Cymes, l’inactivité des Français, en l’occurrence des enfants, est une véritable catastrophe. C’est à juste titre que certains d'entre eux développent des affections comme le surpoids, le diabète, les problèmes cardiovasculaires, qui s’observent normalement chez les adultes.