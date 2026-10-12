Ligue des champions : quelle attaque le PSG alignera-t-il pour défier Manchester City à l’Etihad ?

Qui Luis Enrique choisira-t-il pour mener l’attaque du PSG à l’Etihad Stadium ? Face à Manchester City, une question pèse sur chaque composition probable : faut-il privilégier la vitesse de Bradley Barcola, la mobilité d’Ousmane Dembélé ou un avant-centre de métier ? La réponse dépendra autant des joueurs disponibles que du plan de jeu parisien, car l’équipe devra résister au pressing de City sans renoncer à attaquer.

Un point mérite d’être clarifié avant de parler de Kylian Mbappé : il ne fait plus partie de l’effectif parisien depuis son départ en 2024. Il peut éclairer les choix offensifs du passé, mais ne constitue pas une option pour une composition actuelle. Je miserais plutôt sur un trio mobile, avec Dembélé et Barcola dans les couloirs et un joueur capable d’occuper l’axe. Ce choix reste conditionné à la forme et à la disponibilité du groupe le jour du match.

Option offensive Atout principal Point à surveiller Ousmane Dembélé Créer le décalage et attaquer les espaces La précision dans le dernier geste Bradley Barcola Accélérer en transition et prendre la profondeur La couverture défensive sur son côté Un avant-centre axial Fixer les défenseurs et offrir une cible dans la surface Ne pas isoler le joueur du reste de l’équipe

Compositions probables du PSG face à Manchester City

À mes yeux, le scénario le plus cohérent repose sur une attaque parisienne capable de permuter plutôt que sur un trio figé. Dembélé peut partir du côté droit, Barcola étirer la défense depuis la gauche et un avant-centre occuper les centraux. L’objectif est simple : obliger City à défendre en reculant, au lieu de lui laisser le temps d’installer son pressing.

Je me souviens d’analyses où l’on annonçait une grande soirée pour un seul buteur, comme si le football se résumait à une affiche de statistiques. À ce niveau, le détail qui change tout est souvent le mouvement du joueur qui n’a pas le ballon. Si Barcola attire un défenseur vers l’aile, Dembélé peut trouver une brèche dans l’intervalle, à condition que le milieu suive l’action.

Option de départ : Dembélé et Barcola sur les ailes, avec un attaquant axial pour fixer la défense.

Dembélé et Barcola sur les ailes, avec un attaquant axial pour fixer la défense. Option plus mobile : Dembélé dans l’axe par séquences, afin de créer des supériorités autour de la surface.

Dembélé dans l’axe par séquences, afin de créer des supériorités autour de la surface. Option de fin de match : ajouter un joueur de percussion si le PSG doit renverser le score, ou renforcer le milieu pour protéger un avantage.

Pourquoi Dembélé et Barcola peuvent faire la différence

Leur complémentarité est intéressante parce qu’ils ne menacent pas la défense de la même manière. Dembélé aime recevoir dans les pieds et provoquer son vis-à-vis, tandis que Barcola peut exploiter l’espace derrière la ligne. Pour que cette stratégie offensive fonctionne, le PSG devra aussi éviter les pertes de balle dangereuses dans l’axe.

J’ai souvent vu un plan offensif s’effondrer pour une raison très simple : les ailiers partent trop tôt et se retrouvent seuls, loin du soutien de leurs milieux. Contre Manchester City, je privilégierais des appels coordonnés et des passes rapides après récupération. Ce n’est pas spectaculaire sur le papier, mais c’est souvent ce qui empêche une défense organisée de reprendre ses marques.

Les choix autour de Barcola font aussi partie des sujets qui alimentent les discussions sur l’effectif parisien. Pour replacer ces interrogations dans leur contexte, on peut lire cet éclairage sur l’avenir de Bradley Barcola au PSG. Une chose ne change pas : son profil de profondeur devient particulièrement précieux si City avance ses lignes.

Le précédent européen qui éclaire le duel

Le match disputé à l’Etihad en janvier 2025 offre un repère concret, mais pas une composition à recopier. Le PSG s’était imposé 4-2 après avoir été mené 2-0, avec quatre buts parisiens inscrits après la pause. Ce retournement rappelle qu’une rencontre contre City peut basculer lorsque Paris accélère et attaque les espaces au bon moment.

Le résultat officiel donne aussi une indication sur la variété des menaces parisiennes : Ousmane Dembélé et Bradley Barcola avaient marqué, tout comme João Neves et Gonçalo Ramos. Autrement dit, la réponse ne vient pas forcément d’un seul attaquant. Pour préparer un nouveau duel, mieux vaut donc regarder les déplacements et les relais offensifs que s’arrêter au nom d’un buteur attendu.

Pour suivre d’autres analyses sur l’animation offensive parisienne, cet article consacré aux mécanismes de l’attaque du PSG apporte un éclairage complémentaire. La leçon du précédent match est nette : Paris a davantage de chances de faire mal lorsqu’il alterne les courses dans la profondeur et les combinaisons courtes.

La stratégie offensive dépendra du premier pressing

Le PSG devra choisir ses moments. Si City presse haut, une passe verticale vers Barcola peut ouvrir le terrain ; si les Anglais protègent leur profondeur, Dembélé devra davantage provoquer entre les lignes. Dans les deux cas, l’attaque ne peut pas rester coupée du milieu : sans soutien proche, chaque ballon perdu devient une occasion de contre pour l’adversaire.

Une autre anecdote, plus tranchée : j’ai vu des équipes chercher à tout prix le jeu direct contre City et finir par rendre le ballon presque aussitôt. Le courage ne consiste pas à envoyer chaque passe loin devant, mais à savoir quand jouer vite et quand conserver la possession. C’est ce dosage qui peut transformer une attaque parisienne prometteuse en véritable menace.

La composition probable dépendra donc des états de forme et des choix de Luis Enrique, mais le principe paraît plus important que les noms : écarter le bloc, multiplier les appels et garder assez de joueurs près du porteur. Kylian Mbappé appartient à une période antérieure du PSG ; aujourd’hui, Dembélé et Barcola incarnent les options de percussion à considérer pour défier Manchester City en Ligue des champions à l’Etihad Stadium.

Autres articles qui pourraient vous intéresser