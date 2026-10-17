Manchester City garde le rythme parfait contre Ipswich, avec Doku à la passe décisive

Manchester City conserve son rythme parfait en Premier League après une victoire 3-2 contre Ipswich, mais le score rappelle qu’un match peut vite échapper au contrôle. À l’Etihad, Jérémy Doku a signé une passe décisive pour Phil Foden, tandis qu’Erling Haaland a inscrit un doublé. City poursuit ainsi sa série de succès, au terme d’une rencontre bien plus disputée que ne le laissait espérer son statut de favori.

Le scénario a aussi offert un retour attendu : Foden, de nouveau titulaire, a marqué son premier but avec le club depuis décembre 2025. J’ai souvent constaté qu’un but peut changer la façon dont un joueur aborde les minutes suivantes ; ici, l’Anglais a rapidement retrouvé de l’assurance, sans empêcher Ipswich de répondre presque aussitôt. C’est précisément ce contraste qui donne du relief à cette performance : City a gagné, mais n’a pas eu droit à une soirée tranquille.

Repère Donnée Rencontre Manchester City – Ipswich Town Score final 3-2 pour Manchester City Passe décisive Jérémy Doku pour Phil Foden Buteur décisif Erling Haaland, auteur d’un doublé Enjeu au classement Septième victoire en sept journées, soit 21 points

Manchester City – Ipswich : Doku lance Foden

Après 19 minutes, Jérémy Doku a trouvé Phil Foden avec une passe précise. L’attaquant anglais a conclu l’action et inscrit son premier but avec City depuis décembre 2025, un moment important pour un joueur récemment revenu dans le onze de départ.

Je retiens surtout la simplicité de cette séquence : Doku a créé le décalage, puis Foden a choisi la finition sans hésiter. Mais Ipswich a réagi seulement deux minutes plus tard. Cette égalisation rapide a rappelé que, même face à un adversaire promu, la moindre baisse de vigilance se paie au tableau d’affichage.

Une passe décisive qui change le tempo

Doku a apporté de la vitesse et de la percussion sur son côté. Sa passe décisive ne constitue pas seulement un fait marquant : elle illustre la capacité de City à transformer une accélération individuelle en occasion nette, un atout essentiel lorsque l’adversaire resserre les espaces.

Pour suivre d’autres actions marquantes du Belge, je peux aussi revenir sur un but spectaculaire de Doku avec Manchester City. Contre Ipswich, son apport a été moins spectaculaire dans la finition, mais tout aussi utile dans la construction.

Une victoire 3-2 qui a demandé de la maîtrise

Le résultat final, 3-2, résume une rencontre ouverte où les visiteurs ont su mettre City sous pression. Erling Haaland a inscrit deux buts et permis aux siens de reprendre l’avantage, mais Ipswich est resté assez dangereux pour maintenir le suspense jusqu’au bout.

Je garde de ce match l’image d’une équipe qui ne s’est pas contentée de son statut : Manchester City a dû répondre aux temps forts adverses et protéger son avance. Dans ce genre de soirée, la victoire compte autant que la manière de gérer les dernières minutes, surtout lorsque l’écart reste d’un seul but.

Sept succès et 21 points après sept journées

Cette victoire porte la série de Manchester City à sept succès en sept journées, soit 21 points. Ces chiffres confirment un départ parfait en Premier League, même si le score serré contre Ipswich montre que la régularité ne signifie pas nécessairement une domination sans résistance.

La performance de Haaland pèse lourd dans ce bilan : son doublé a fait basculer le match et offert à City la marge nécessaire pour conserver son avance. Pour replacer ce résultat dans la course au championnat, le programme des prochaines rencontres reste un bon indicateur, notamment lors du déplacement de Manchester City à Bournemouth.

Ce match rappelle enfin ce qui fait la force des champions : savoir trouver des solutions même quand l’adversaire répond coup pour coup. Jérémy Doku, sa passe décisive, le doublé de Haaland et la victoire contre Ipswich prolongent le rythme parfait de Manchester City en Premier League, mais cette performance rappelle aussi que chaque match doit encore se gagner sur le terrain.

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