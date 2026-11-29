MotoGP : Ducati préparerait Bulega pour 2027 et Quiles pour 2028

La rumeur dessine déjà un scénario ambitieux pour le mercato des pilotes en MotoGP : Ducati miserait sur Nicolò Bulega en 2027, avant d’ouvrir la porte à Máximo Quiles en 2028, aux côtés de Pedro Acosta. Mais ce calendrier est-il établi, ou s’agit-il d’une projection qui anticipe les décisions du constructeur ? À ce stade, ces mouvements ne doivent pas être présentés comme des recrutements officiellement confirmés.

Le projet a néanmoins une logique : préparer la relève sans bouleverser l’équipe d’un seul coup. Bulega apporterait son expérience des courses sur circuit et de la compétition de haut niveau, tandis que Quiles représenterait un pari à plus long terme. Dans ce scénario, Acosta serait un élément central de la stratégie sportive. J’y vois une feuille de route séduisante sur le papier, mais qui reste suspendue aux contrats, aux résultats et aux annonces officielles.

Échéance envisagée Pilote concerné Rôle évoqué Statut 2027 Nicolò Bulega Arrivée possible chez Ducati en MotoGP Scénario rapporté, non confirmé ici 2028 Máximo Quiles Accession envisagée aux côtés de Pedro Acosta Projection à plus long terme

Pourquoi Nicolò Bulega serait une option crédible pour 2027

Pour Ducati, faire appel à Bulega dès 2027 permettrait de miser sur un pilote déjà aguerri à la compétition, plutôt que de confier immédiatement une place de premier plan à un débutant. Sa trajectoire en Superbike nourrit cette hypothèse, mais une réussite dans une catégorie ne garantit jamais une adaptation immédiate à la MotoGP. Le pilotage, les réglages et la pression d’un championnat différent imposent un nouveau départ.

Le parcours récent de l’Italien alimente naturellement les discussions sur son avenir. Pour situer cet intérêt, on peut lire ce point sur les performances de Bulega en Superbike à Misano. Cela donne du contexte à la rumeur, sans constituer une confirmation d’un transfert en MotoGP.

Je préfère, à ce stade, distinguer le potentiel du contrat signé. Dans un paddock, une bonne performance peut accélérer les conversations, mais elle ne règle ni la question du calendrier ni celle de la place disponible. C’est précisément là que la prudence devient plus utile que les certitudes prématurées.

Une transition qui dépendra des résultats

Si Ducati envisage réellement Bulega pour 2027, le choix devra aussi s’accorder avec ses résultats, sa capacité à progresser sur une moto de Grand Prix et l’équilibre de l’effectif. À ce jour, aucun chiffre officiel communiqué dans les éléments disponibles ne permet d’évaluer ses chances de promotion ou de confirmer la durée d’un éventuel engagement. Les années 2027 et 2028 indiquent donc ici des échéances envisagées, pas des statistiques ni des dates de contrat établies.

Dans mon analyse, une saison d’observation aurait autant de valeur qu’une annonce spectaculaire : elle montrerait si Bulega peut convertir son expérience en vitesse et en régularité dans un nouvel environnement. C’est un test plus parlant qu’une rumeur, même bien construite.

Máximo Quiles et Pedro Acosta, un duo possible pour 2028

Le scénario concernant Quiles se projette plus loin. L’idée serait de l’intégrer en 2028, avec Pedro Acosta dans l’équation, afin de bâtir une équipe autour d’un pilote déjà identifié comme une figure majeure du projet. Mais l’expression « aux côtés de » ne précise pas, à elle seule, la structure exacte de l’équipe ni le statut contractuel de chacun.

Acosta est déjà au centre de nombreuses spéculations autour de Ducati et des prochaines saisons. Pour comprendre pourquoi son nom revient dans le débat, je peux renvoyer à cet article sur les discussions autour de Pedro Acosta et de Ducati. Là encore, une piste de mercato ne vaut pas annonce officielle.

Quiles incarnerait, lui, l’investissement dans la relève. Le pari est intéressant, mais exigeant : un jeune pilote doit disposer du temps nécessaire pour apprendre, sans être immédiatement comparé aux meilleurs. À mes yeux, l’enjeu ne serait pas seulement de trouver du talent, mais de construire les conditions de sa progression.

Ce que le calendrier 2027-2028 implique

Les deux échéances avancées dessinent une transition en deux temps : Bulega pourrait être considéré pour 2027, puis Quiles pour 2028, tandis qu’Acosta ferait partie de la configuration envisagée. Les années donnent un repère utile au débat, mais aucun chiffre officiel sur les contrats, les durées ou les places disponibles n’accompagne ces informations. Il faut donc traiter cette chronologie comme une hypothèse, et non comme un plan confirmé.

Pour mesurer l’importance d’une telle stratégie, je regarde moins les noms que la cohérence de l’ensemble : continuité technique, stabilité de l’équipe et progression des pilotes. Une formation ne se bâtit pas uniquement avec des espoirs ; elle doit aussi leur laisser le temps de devenir des références.

Une stratégie sportive à confirmer

Le projet attribué à Ducati a un fil conducteur clair : associer expérience et jeunesse, puis préparer progressivement la relève en MotoGP. Toutefois, tant que les annonces officielles ne précisent pas les contrats et les équipes concernées, le conditionnel reste indispensable. Dans le mercato des pilotes, les performances comptent, mais le calendrier des négociations peut tout changer.

Pour 2027 : Nicolò Bulega est présenté comme une option possible, pas comme un pilote confirmé.

Nicolò Bulega est présenté comme une option possible, pas comme un pilote confirmé. Pour 2028 : Máximo Quiles serait envisagé dans une configuration avec Pedro Acosta.

Máximo Quiles serait envisagé dans une configuration avec Pedro Acosta. Pour Ducati : la stratégie sportive dépendra aussi des résultats, des contrats et des places disponibles.

Je retiens donc une piste crédible à surveiller, plutôt qu’une composition déjà verrouillée. Si Ducati confirme cette trajectoire, Bulega, Quiles et Pedro Acosta pourraient incarner une nouvelle étape de sa stratégie sportive en MotoGP, entre mercato des pilotes et préparation de la relève.

Autres articles qui pourraient vous intéresser