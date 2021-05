Offrir un stage de foot à son enfant, son rêve !

Nombreux sont les garçons qui rêvent de devenir footballeur professionnel et commencent ce sport avec cet espoir tout en se passionnant pour une équipe en particulier. Pour les parents, cela implique d’accompagner leur enfant aux entraînements, d’assister à leurs matchs et bien sûr d’aller voir de vrais matchs pour approcher leurs joueurs favoris. Alors que certains parents envoient leurs enfants en colonie de vacances et cherchent des séjours sur le thème du sport de leur enfant, pour les jeunes joueurs de foot, les vacances de rêve consistent simplement à faire un stage sur les lieux d’entrainement de leurs idoles. C’est désormais possible et on vous explique tout dans cet article.

Stage dans des infrastructures professionnelles

Toutes les grandes équipes de football possèdent des infrastructures d’entraînement et certaines d’entre elles les mettent à disposition des plus jeunes à l’occasion de stage dispensés par des entraîneurs du club. En France de nombreux sportifs professionnels pratiquent leur sport au sein du CREPS (Centre de Ressources d’Expertise et de Performance Sportive) situé à Chatenay-Malabry à seulement 30 kms de Paris.

Il s’agit d’un véritable campus dédié au sport, fermé et sécurisé, avec la capacité d’y pratiquer 20 activités différentes, ainsi que la possibilité d’y réaliser un stage de la PSG academy spécialement conçu pour les enfants de 8 à 17 ans. Les participants sont logés sur place dans des chambres avec un ou deux lits simples et pratiquent leur sport préféré en journée.

Au niveau des infrastructures sportives, le terrain de football est en synthétique, de la même qualité que celui utilisé par les joueurs professionnels. Le stage de 5 jours comprend 4 heures d’entraînement quotidien dispensé par des entraîneurs du PSG certifiés ainsi que des animations en soirée et une visite du Parc des Princes. D’autres clubs comme le FC Barcelone, le Real Madrid ou le Milan AC organisent aussi des stages pendant les vacances scolaires.

Un apprentissage sportif de qualité

Offrir un stage de football à son enfant, c’est le faire accéder au meilleur niveau grâce à un environnement professionnel et des coaches certifiés par les clubs. Durant une ou deux semaines, tout est mis en place pour que le jeune joueur en apprenne davantage sur la tactique, l’entretien de sa forme physique, l’intelligence du jeu et les différentes techniques et stratégies.

Les élèves sont regroupés par niveau afin que les exercices soient adaptés au maximum à leur progression et tant qu’une compétence ne sera pas acquise l’entraîneur la fera travailler sous forme d’exercices différents.

Chaque stage de foot comprend aussi la visite des installations et pour que les enfants soient complètement plongés dans l’ambiance, un kit de sport leur est remis comprenant un maillot, un short et des chaussettes aux insignes du club.

L’entraînement est réparti en deux séances journalières de 2 heures. Certains stages proposent aussi en option des formations spéciales gardien de but ou attaquant qui permettent de vraiment travailler avec le coach les techniques spécifiques de ces deux postes essentiels dans une équipe de football.