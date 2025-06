Olympique Lyonnais rétrogradé en Ligue 2 : comment en est-on arrivé là ?

L’Olympique Lyonnais rétrogradé en Ligue 2 pour raisons financières ? Quand j’ai lu ça, j’ai eu un choc. Comme beaucoup de passionnés, je n’ai pas tout de suite voulu y croire. Comment un club aussi historique, avec une telle renommée, peut-il se retrouver dans une telle situation ?

Une décision tombée comme un couperet

Mardi matin, le couperet est tombé. La DNCG – le « gendarme financier » du foot français – a tranché : l’OL descend en Ligue 2. Oui, vous avez bien lu. Malgré les déclarations confiantes de John Textor, président du club, et les efforts affichés pour redresser les finances, cela n’a pas suffi.

« Nous sommes l’un des clubs les mieux capitalisés de France », disait Textor… mais la DNCG n’a pas été convaincue.

Et pourtant, ils ont tenté de sauver les meubles. Nouveaux capitaux injectés, vente de Crystal Palace, réduction de la masse salariale… Rien n’y a fait. Le verdict reste le même : rétrogradation confirmée (même si un appel est encore possible).

Pourquoi l’OL est-il sanctionné ?

Honnêtement, c’est une question que je me suis posée immédiatement. Et après avoir plongé dans les détails, voilà ce que j’ai compris :

Liquidités fragiles malgré les investissements : même si de l’argent a été injecté, les dettes restent lourdes.

: même si de l’argent a été injecté, les dettes restent lourdes. Modèle économique flou : les garanties sur la stabilité financière n’étaient pas jugées assez solides par la DNCG.

: les garanties sur la stabilité financière n’étaient pas jugées assez solides par la DNCG. Manque de transparence sur certaines transactions, notamment autour de la revente de Crystal Palace.

Bref, aux yeux de la DNCG, le projet lyonnais ne rassure pas sur sa pérennité à court terme.

Une onde de choc dans le football français

Je me souviens encore des années fastes de l’OL : les titres de Ligue 1 en série, Juninho, Benzema, les soirées européennes… Aujourd’hui, les temps ont changé. Cette descente, c’est un séisme, non seulement pour les supporters, mais aussi pour toute la Ligue 1.

À côté, d’autres clubs comme Monaco, Nantes ou encore le Paris FC ont passé leur audition sans encombre. Même Ajaccio, relégué provisoirement, garde bon espoir de se maintenir grâce à des garanties bancaires en cours. Le contraste est dur à avaler.

Que va-t-il se passer maintenant ?

Le club a encore la possibilité de faire appel. Et vu les discours de Textor, on sent bien qu’ils vont se battre jusqu’au bout. Mais soyons lucides : revenir en Ligue 1 ne sera pas une formalité.

Voici les scénarios possibles :

Si l’appel réussit , l’OL resterait en Ligue 1 mais sous surveillance.

, l’OL resterait en Ligue 1 mais sous surveillance. Si l’appel échoue, c’est une saison complète en Ligue 2, avec toutes les conséquences économiques et sportives que cela implique (perte de droits TV, départs de joueurs…).

Mon ressenti de supporter et journaliste

Je vais être honnête : j’ai le cœur serré. J’ai grandi avec l’OL en haut de l’affiche. Voir ce géant tomber pour des raisons financières me laisse un goût amer. Mais au fond, ça rappelle une vérité : dans le football moderne, la gestion financière est aussi décisive que les résultats sur le terrain.

Et si cette crise servait de déclencheur pour une refondation plus saine et plus durable ? On l’a vu avec des clubs comme Lens ou Auxerre : on peut renaître en Ligue 2, si l’on garde l’ADN et qu’on reconstruit avec humilité.

Ce qu’il faut retenir :

L’Olympique Lyonnais est rétrogradé en Ligue 2 pour raisons financières , selon la DNCG.

, selon la DNCG. Malgré les investissements et les discours rassurants, les garanties n’ont pas suffi.

Un appel est en cours, mais la situation reste critique.

Cette décision pourrait marquer un tournant majeur dans l’histoire du club.

En conclusion, l’Olympique Lyonnais est officiellement relégué en Ligue 2 pour raisons financières, et c’est un vrai moment de bascule pour le football français. J’espère sincèrement que le club saura rebondir, pour ses supporters, pour son histoire… et pour le foot.