Ce type de pêche présente de nombreux avantages. Cela permet notamment d’être plus efficace. La gamme des fluot tube proposés sur le marché est variée et accessible à tous les budgets. Il est largement conseillé de sélectionner une version parfaitement adaptée à sa morphologie. Vous devez être à l’aise dans votre embarcation. Le dossier et l’assise sont deux éléments cruciaux. Vous allez passer de longues heures sur l’eau, d’où la nécessité de choisir un float tube de qualité.

Pêcher en float tube, une bonne ou une mauvaise idée ?

Vous adorez la pêche, vous rêvez de rentrer chez vous avec votre besace bien remplie. Vous avez peut-être un petit attrait à la fois pour le brochet et pour le sandre. Pour bien se préparer pour l’ouverture de la pêche, il faut être parfaitement équipé. La pêche en float tube ne cesse de séduire de nouveaux adeptes. C’est composé de plusieurs compartiments gonflables. C’est un peu comme un siège flottant rempli d’air.

Tranquillement assis, le pêcheur a les pieds dans l’eau jusqu’au niveau du ventre et il contrôle son embarcation grâce à des palmes aux pieds. Le float tube est très prisé pour la pêche des carnassiers. On peut avec le float tube accéder à des endroits impossibles à pratiquer en bateau. Une fois dégonflé, le bateau pourra être stocké dans un placard. On trouve des modèles à partir de 160 euros dans les magasins de sport.

Le float tube apprend la patience

Avec ce type d’embarcation gonflable, vous serez en mesure de vous approcher au plus près des obstacles en toute discrétion. Simple, ludique, le float tube se pratique en rivière, dans un lac, un étang, sur des zones calmes. Il faut accepter d’être sous la pluie, d’avoir les pieds dans l’eau. Il faut seulement adapter sa tenue en fonction de la saison. En pêchant avec un float tube, vous allez démultiplier les sensations surtout si vous arrivez à remonter de très grosses pièces.

Votre ligne s’est accrochée dans une branche, plus besoin de la casser. Avec votre float tube, vous allez pouvoir vous approcher au plus près pour décrocher. Nul besoin de remorque, sa mise à l’eau est facile. Certains modèles possèdent des bretelles, vous pourrez ainsi le porter comme un sac à dos. Le float tube est particulièrement utilisé pour la pêche des carnassiers tels les brochets.