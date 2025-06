PSG – Atlético de Madrid : où regarder le match, à quelle heure et en streaming gratuit ou payant ?

PSG – Atlético de Madrid : deux géants vont s’affronter ce dimanche 15 Juin 2025, et vous vous demandez sans doute où voir le match, à quelle heure et s’il est possible de le regarder en streaming gratuit ou payant ? Pas de panique, je vous explique tout.

Un choc d’ouverture de la coupe du monde des clubs 2025

C’est l’une des affiches les plus attendues de cette nouvelle Coupe du monde des clubs 2025. D’un côté, le Paris Saint-Germain, tout juste sacré champion d’Europe, veut démontrer son statut de meilleure équipe du monde. De l’autre, l’Atlético Madrid, renforcé par Griezmann, espère faire chuter le géant parisien, quelques mois après leur dernier choc en Ligue des champions (victoire des Madrilènes 2-1).

Marquinhos, le capitaine parisien, a d’ailleurs été clair : « On veut voir le PSG triompher jusqu’au bout et remporter ce trophée historique. »

PSG – Atlético : toutes les infos pratiques

PSG – Atlético Madrid Date Dimanche 15 Juin 2025 Heure 21h (heure française) Lieu Rose Bowl, Pasadena (USA) Compétition Coupe du monde des clubs TV / Stream TF1-DAZN (gratuit, après -inscription)

Comment regarder PSG – Atlético en streaming gratuit ?

Oui, vous pouvez voir le match PSG – Atlético de Madrid en streaming gratuit sur DAZN ou TF1.

Il vous suffit de vous inscrire sur leur application ou leur site et de lancer le direct, sans aucun abonnement payant.

Quelques infos pratiques :

Inscrivez-vous sur DAZN France

Profitez de l’intégralité des 63 matchs de la coupe du monde des clubs, sans débourser un centime

La création d’un compte prend quelques minutes et est sans engagement

Un match que je ne veux pas rater

En tant que passionné de football, je dois vous dire que c’est LE choc de ce début de tournoi.

D’un côté, le PSG avec son expérience, son jeu technique et son expérience des grands rendez-vous.

De l’autre, l’Atlético, avec son bloc défensif difficile à bouger et un Griezmann plus que jamais en forme.

Bref, toutes les conditions sont réunies pour vivre une grande expérience, que l’on soit installé sur son canapé ou avec quelques amis.

PSG – Atlético de Madrid : rendez-vous dimanche 15 Juin 2025

PSG – Atlético de Madrid, c’est ce dimanche 15 Juin 2025, à 21h sur DAZN ou TF1, en streaming gratuit.

Un choc tant espéré, que je vous recommande de ne pas manquer si vous aimez le football de haut niveau.