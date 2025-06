Revalorisation des pensions de retraite Agirc-Arrco : ce que je vais toucher en novembre 2025 ?

Comment savoir si ma pension va vraiment augmenter ?

Franchement, je me suis posé la question moi-même. Avec les prix qui grimpent lentement mais sûrement, je surveille mes revenus de près. Et comme beaucoup d’entre nous, je compte sur chaque euro pour tenir le mois. Alors quand j’ai appris qu’une revalorisation des pensions Agirc-Arrco était prévue pour novembre 2025, j’ai voulu comprendre ce que ça allait vraiment changer dans mon quotidien.

Tableau récapitulatif des principales données à connaître

Événement Date Détail Revalorisation annuelle 1er novembre 2025 Hausse automatique des pensions Agirc-Arrco Versement effectif 3 novembre 2025 Montant versé sur les comptes bancaires Estimation de la hausse entre 0,9 % et 1,3 % Selon l’inflation – 0,4 % et ajustement possible de +/-0,4 % Pension moyenne actuelle 514 €/mois Source : chiffres Agirc-Arrco Nouvelle pension estimée Environ 520 €/mois Si hausse de 1,2 % Autres revalorisations en 2025 Janvier 2025 +2,2 % pour la retraite de base et certains régimes complémentaires

Ce que dit l’Agirc-Arrco : une hausse prévue… mais modeste

Si vous êtes comme moi et que vous touchez une retraite complémentaire via l’Agirc-Arrco, voici ce qu’il faut retenir :

La hausse est prévue pour le 1er novembre 2025 .

. Vous verrez le changement dès le 3 novembre sur votre compte bancaire .

. La méthode de calcul est claire : on prend l’inflation estimée pour l’année, on enlève 0,4 %, et on ajuste dans une marge de ±0,4 % si besoin.

est claire : on prend l’inflation estimée pour l’année, on enlève 0,4 %, et on ajuste dans une marge de ±0,4 % si besoin. En 2025, l’inflation est évaluée à 1,3 %. Donc, on peut espérer une hausse entre 0,9 % et 1,3 %.

Pas de quoi sauter au plafond, je sais. Mais quand on voit que certains avaient encore des malus jusqu’à juin 2025 (à cause du fameux coefficient de solidarité), cette légère hausse reste un petit soulagement.

Ce que ça donne en euros : mon exemple concret

Je touche environ 515 € par mois d’Agirc-Arrco. Avec une augmentation de 1,2 %, je gagnerais un peu plus de 6 € par mois, soit 72 € sur un an. Ce n’est pas énorme, mais c’est toujours ça de pris.

Et je me dis que si les prix de l’alimentaire ou du chauffage restent contenus, ça peut m’aider à garder un peu plus de marge chaque mois.

Ce qui change aussi pour certains retraités depuis juin

Ce que peu de gens savent, c’est qu’en juin 2025, certaines pensions ont été modifiées discrètement. Aucune lettre, pas de mail, rien. Mais votre pension a pu augmenter ou diminuer, à cause de la suppression de malus ou de la fin de certains bonus temporaires.

Par exemple :

Si vous êtes parti à la retraite entre 2020 et 2022 , vous avez peut-être fini de payer un malus de 10 % sur 3 ans.

, vous avez peut-être de 10 % sur 3 ans. Si vous aviez attendu un peu plus longtemps pour partir, vous avez peut-être bénéficié d’un bonus temporaire, qui s’est arrêté.

Résultat : même avant novembre, il est possible que votre pension ait évolué sans que vous ne soyez averti.

Astuce personnelle : j’ai vérifié tout ça dans mon espace Agirc-Arrco, section « Détail de mes paiements ». C’est là que j’ai vu la mention « mise à jour fiscale 2025 ». Et je vous le recommande vivement, histoire d’éviter les mauvaises surprises.

Pourquoi ces hausses restent vitales

Je le vois dans mon entourage : même quelques euros en plus, ça permet de compenser la hausse des dépenses essentielles, comme :

L’alimentation, qui reste chère malgré la baisse de l’inflation.

Le loyer ou les charges de copropriété.

Les frais médicaux ou de transport.

Et même si cette hausse n’est pas aussi forte qu’en 2022 (+5,1 %) ou 2023 (+4,9 %), elle est toujours mieux que rien.

Rester informé pour ne pas passer à côté

Cette revalorisation des pensions Agirc-Arrco en novembre 2025 est une mesure attendue, surtout dans un contexte où chaque centime compte. Elle sera modeste mais bienvenue, et s’ajoute à d’autres ajustements récents que vous pourriez ne pas avoir vus passer.

Alors si je peux vous donner un dernier conseil :

Prenez 10 minutes pour consulter votre compte Agirc-Arrco en ligne. Ce petit geste peut vous éviter bien des surprises… bonnes ou mauvaises.

Un impact sur les finances

Entre inflation et budget serré, chaque euro gagné est précieux. La revalorisation des pensions Agirc-Arrco prévue pour novembre 2025 peut paraître discrète, mais elle aura un impact direct sur nos finances. Et ça, moi, je ne le néglige jamais.