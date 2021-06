Quel est l’avenir des paris sportifs dans le monde ?

Le secteur des paris sportifs ne cesse de progresser depuis des années et attire toujours plus de joueurs à travers le monde. Cependant, la crise sanitaire a provoqué un tournant important qui nous amène à nous questionner sur l’avenir de la filière. Bien que la pandémie ne soit pas encore totalement derrière nous, les amateurs de paris en ligne ont pu à nouveau profiter des plus grandes compétitions sportives pour satisfaire leur envie de jouer. L’approche de l’Euro offre d’ailleurs des opportunités intéressantes à tous les amoureux de football.

Malgré le retour à cette presque normalité, il n’empêche que la crise de la Covid a modifié certaines habitudes et profondément transformé le secteur. Il est intéressant d’analyser cette évolution des paris sportifs et les nouvelles pratiques en vigueur.

Les parieurs de plus en plus nombreux et connectés

La propagation de l’épidémie Covid-19 survenue en 2020 aura eu pour effet de booster le taux de connectivité sur internet. En effet, avec les mesures de distanciation sociale et les épisodes de confinement imposés, le besoin de se connecter à l’internet a fortement augmenté, autant chez les citoyens lambda que chez les parieurs.

Selon des études et statistiques de plusieurs cabinets spécialisés, les plateformes de jeux de hasard et de paris en ligne ont subi une augmentation massive de leur nombre d’abonnés dans le monde entier. Une croissance spectaculaire qui bénéficie en même temps d’une offre accrue puisque de multiples opérateurs ont vu le jour ces dernières années. En France, les derniers arrivants sur le marché sont VBet, BarrièreBet et Betway qui vient tout juste d’ouvrir sa plateforme. Ces nouveaux venus affichent déjà de belles promesses mais il est trop tôt pour juger et il vaut mieux parfois choisir un opérateur plus ancré sur le marché, notamment si vous débutez. Nous vous invitons à lire cet avis de France Pari pour vous faire une meilleure idée.

Un point important concerne les paris sur mobile, qui ont pris une toute autre dimension ces dernières années et offrent maintenant quasiment le même nombre de fonctionnalités que la version web. Le jeu sur mobile prend aujourd’hui en compte les différents types de paris disponibles (simples, multiples ou combinés) ainsi que les paris en direct.

La montée en puissance des monnaies numériques

Les monnaies numériques se positionnent désormais sur le segment des paris sportifs virtuels. Grâce à la technologie blockchain, ces monnaies ont connu une croissance remarquable ces dernières années. Si le Bitcoin reste la crypto-monnaie de référence, il faut savoir qu’il en existe des milliers d’autres, chacune remplissant un objectif bien particulier.

On a ainsi vu de nouvelles crypto-monnaies se créer ces derniers mois et se spécialiser dans l’industrie du betting. Ces nouvelles monnaies digitales promettent de réelles avancées en vous assurant des paris en toute sécurité, confidentiels, sans limite de mise ou encore sans restriction de localisation.

Les acteurs du secteur commencent d’ailleurs à prendre conscience de cet engouement croissant, et de nombreux sites de paris acceptent désormais les monnaies numériques comme méthodes de paiement.

L’émergence de nouveaux sports devenus populaires

Dans le milieu des paris sportifs, il existe des sports majeurs qui sont plébiscités par un très grand nombre de parieurs à travers le monde. En effet, certains sports sont plus populaires que d’autres et l’équation est relativement simple : plus un sport est populaire, plus le nombre de joueurs est important et plus les bookmakers proposent de paris.

Le football est évidemment le sport planétaire par excellence qui fait vibrer les parieurs aux 4 coins du globe. Mais il existe d’autres sports qui rencontrent un fort succès auprès des parieurs. On pense notamment au basket, à la boxe ou encore au tennis.

Mais ces dernières années, de nouveaux sports ont émergé et se sont fait une place au soleil. On peut citer, entre autres :

Le football féminin : longtemps resté dans l’anonymat le plus complet, le football féminin a gagné en popularité ces dernières années. La coupe du monde 2019 a marqué un réel tournant avec une couverture médiatique d’envergure et un intérêt fort de la part des parieurs. Avec la Champions League féminine, il est clair que certains championnats féminins risquent d’être disponibles chez de nombreux bookmakers.

Le hockey sur glace : bien qu’il ne soit pas pratiqué sur tous les continents, le hockey sur glace est un sport majeur en Amérique du Nord et en Europe. Du côté des paris sportifs, cette discipline est considérablement montée en puissance ces dernières années. Atout de taille pour les parieurs, les pronostics sont plus évidents à établir par rapport à certaines autres disciplines.

L’esport : le sport électronique ou esport est le grand gagnant de ces dernières années. Il y a de plus en plus d’amateurs de jeux vidéos, et par conséquent de grandes compétitions commencent à voir le jour. C’est donc logique que les bookmakers suivent le pas et proposent de parier sur ces nouvelles compétitions en vogue.

Les paris sportifs ont donc bien évolué depuis leur digitalisation et il y a fort à parier que cette transformation du secteur n’est pas prête de s’arrêter étant donné le nombre croissant de parieurs et d’opérateurs sur le marché.