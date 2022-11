Vous rêvez d’évasion, d’un moment de lâcher-prise, le vol en montgolfière, c’est ce qu’il vous faut. Cet engin provoque un sentiment de liberté. Le vol en montgolfière est le cadeau idéal qui plaira à toute personne qui souhaite vivre une expérience exceptionnelle. Nous vivons dans un monde ultra connecté ou tout est en réseau, la montgolfière est parfaite pour vivre une activité unique au gré du vent.

Juste le silence, le vent, l’horizon avec un vol en montgolfière

On est enfermé toute l’année à la maison, au bureau, dans les transports en commun. Pourquoi ne pas opter pour un vol en montgolfière pour s’évader un peu, oublier les contraintes du quotidien ? Il est grand temps de prendre l’air. C’est décidé, vous laissez vos peurs de côté et vous grimpez dans la nacelle et vous partez à l’aventure pour un vol exceptionnel.

Une des promesses du vol en montgolfière est de pouvoir respirer à pleins poumons. Depuis la nacelle, vous allez découvrir un paysage enchanteur, une vue imprenable. Le ballon peut s’élever à plus de 1000 mètres d’altitude. En montgolfière, le voyage est axé sur la lenteur. On a le temps de contempler les paysages diversifiés.

Un moment enchanteur à chaque fois

La montgolfière ne vole que par temps calme. Si vous recherchez un cadeau original pour les fêtes de fin d’année à partager en famille, entre amis, le vol en montgolfière est l’occasion de se retrouver en toute convivialité et partager des moments forts. Jules Verne l’avait parfaitement pressenti, le vol en montgolfière, c’est la promesse de vivre une aventure hors du commun. Il y a bien des raisons de réserver un vol en montgolfière. Cela plaît autant aux petits qu’aux grands. La montgolfière se déplace à la vitesse du vent de 7 à 20 km/h. Pour voler, il faut une tenue adaptée, un bonnet, un pull en hiver, une casquette en été. Les robes et les chaussures à talons ne sont pas conseillées.

Aucune limite d’âge pour apprécier un vol en montgolfière. Les femmes enceintes, les personnes à mobilité réduite, les personnes ayant des problèmes de santé doivent s’interroger avant de réserver un vol. Le prix d’un vol en montgolfière coûte environ 200 euros. Les prix débutent à partir de 140 euros. Vous pouvez vous faire plaisir en optant pour un week-end avec hébergement et vol en montgolfière pour environ 1000 euros, tout va dépendre de la région.