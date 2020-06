Quels sont les accessoires indispensables pour le Canicross ?

La Canicross est une activité sportive qui consiste à courir avec son chien. C’est une course qui permet, non seulement de pratiquer du sport, mais aussi de partager des moments de partage avec son animal de compagnie. Pour un meilleur confort du chien et du propriétaire pendant l’exercice de cette activité, il est indispensable que certains accessoires soient utilisés. Voici une liste des accessoires nécessaires pour le Canicross.

La ceinture

La ceinture est le premier accessoire du Canicross. Elle est reliée à taille du propriétaire. Son rôle est de transmettre l’effort de traction de l’animal sur l’homme. Ce lien renforce les deux coureurs et offre plus de liberté de mouvement étant donné que vos mains sont libres. Pour plus de confort, la ceinture doit être rembourrée, souple et très extensible. Elle soulagera ainsi votre dos pour plus d’aisance dans l’exécution des mouvements. Certaines ceintures sont même équipées de plusieurs petites pochettes qui sont situées autour de la taille. Vous pouvez y ranger quelques effets dont vous aurez besoin pendant la course.

Le baudrier

Le baudrier est en quelque sorte la partie supérieure de la ceinture. Ce dispositif offre plus de confort et de liberté au propriétaire. Il peut ainsi courir sur une longue distance avec son animal sans avoir à sentir le poids de la fatigue due à une traction de trop longue durée. Pour un meilleur confort de course, il est important de connaitre le rythme, l’intensité et l’endurance de votre chien afin de choisir le type de baudrier à utiliser. Cela permet de mieux se préparer lorsqu’il s’agit des chiens un peu plus grands et plus puissants. Vous pouvez ainsi choisir votre baudrier en fonction de sa taille.

Le harnais

Le Harnais, tout comme la ceinture est un accessoire indispensable pour le Canicross. Le Harnais de canicross est différent du harnais d’une simple promenade. Il est plus rembourré et offre plus de confort à l’animal, lui permettant de supporter la force de la traction. Il est ainsi bien protégé et ne risque pas de se blesser durant la course. Les harnais existent en plusieurs tailles selon vos objectifs de courses. Pour tous vos besoins en accessoires Canicross pour le maitre et son chien, contactez les professionnels.

La laisse

La laisse est l’accessoire qui est directement lié à la ceinture. Elle permet de relier l’animal à son propriétaire. Elle a généralement une courte taille et est dotée d’amortisseur de choc. Cela assure une plus grande sécurité au chien et le maintien à une distance règlementaire du coureur.