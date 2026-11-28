Les Bleus pouvaient-ils battre la Norvège après avoir repris la tête dans le dernier relais ? À Kontiolahti, le relais mixte français a longtemps entretenu cet espoir avant de terminer à la deuxième place, à environ dix secondes des Norvégiens. Julia Simon, Océane Michelon, Oscar Lombardot et Émilien Claude offrent ainsi à l’équipe de France une médaille d’argent dès cette première confrontation collective de la saison de biathlon.

Le scénario a tenu à peu de choses : après une erreur de Vetle Sjåstad Christiansen au tir debout, la France est revenue devant, mais le Norvégien a ensuite repris l’avantage dans la dernière boucle. J’ai surtout retenu ce basculement, qui rappelle qu’en relais la précision au pas de tir ne suffit pas toujours à compenser la vitesse sur les skis. Pour les Bleus, cette compétition apporte néanmoins un repère solide et un podium prometteur dans ce sport d’hiver.

Place Équipe Fait marquant 1re Norvège Victoire après un dernier relais décisif 2e France Médaille d’argent, à environ dix secondes 3e Allemagne Dernière place sur le podium

À Kontiolahti, un relais mixte renversé dans la dernière boucle

La course française s’est construite dans le rythme du groupe de tête. Les quatre relayeurs ont maintenu les Bleus au contact de la Norvège, sans parvenir à creuser un écart décisif avant le passage des hommes.

Le moment charnière survient au tir debout de Vetle Sjåstad Christiansen. Son passage moins maîtrisé permet à la France de revenir en tête, mais Émilien Claude ne peut contenir le retour norvégien jusqu’à la ligne. J’ai trouvé cette séquence révélatrice : dans un relais serré, une hésitation peut ouvrir une porte, mais encore faut-il avoir les jambes pour la garder ouverte.

Le tableau d’arrivée donne la mesure de l’écart : la Norvège s’impose, la France prend la deuxième place à près de dix secondes et l’Allemagne complète le podium. Ce résultat confirme aussi la densité de la course, où une petite différence sur la piste a suffi à départager les deux premières équipes.

La composition française et les repères à retenir

Julia Simon, Océane Michelon, Oscar Lombardot et Émilien Claude formaient le quatuor tricolore. Leur deuxième place récompense une performance collective, plutôt qu’un seul passage décisif : chacun a contribué à maintenir la France dans la lutte pour la victoire.

La France termine deuxième , derrière la Norvège et devant l’Allemagne.

, derrière la Norvège et devant l’Allemagne. Émilien Claude a défendu la position française dans le dernier relais avant d’être dépassé sur la boucle finale.

dans le dernier relais avant d’être dépassé sur la boucle finale. Le podium s’ajoute à celui du relais mixte simple, où les Français avaient également terminé troisièmes lors de cette journée.

Ce doublé de podiums apporte un signal encourageant à l’équipe de France, même si la victoire reste hors de portée. Pour suivre les autres épreuves et les horaires du rendez-vous finlandais, consultez le programme de biathlon à Kontiolahti. Le parcours d’Océane Michelon dans le biathlon éclaire aussi la place grandissante de la jeune Française dans le collectif.

Deux podiums français dans la même journée

La deuxième place du relais mixte s’inscrit dans une journée déjà positive pour les Français : le relais mixte simple avait apporté une troisième place, derrière la Suède et l’Allemagne. Deux podiums dans deux formats différents montrent que le groupe sait rester compétitif malgré des compositions et des rythmes de course distincts.

J’ai également retenu la portée du résultat pour Émilien Claude : chargé de conclure, il a vécu une fin de course sous pression, avec la Norvège revenue à portée. Cette expérience ne transforme pas l’argent en victoire, mais elle donne au collectif un point d’appui concret pour la suite de la compétition.

Un départ encourageant pour les Bleus

La France peut donc quitter Kontiolahti avec une satisfaction mesurée : le relais a été solide, le podium est acquis, mais la Norvège a conservé l’avantage dans les derniers mètres. Dans cette course de biathlon, le relais mixte des Bleus décroche la deuxième place et la médaille d’argent à Kontiolahti, derrière une Norvège décisive dans cette compétition de sport d’hiver.

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