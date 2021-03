Réparation de vélo : comment réparer les pannes les plus courantes ?

Saviez-vous que plus de 50 % d’hommes en France et plus de 40 % de femmes sont en surpoids ou souffrent d’obésité ? Dans ce contexte, beaucoup choisissent de faire du sport. À cet effet, 20 % des Français adoptent le vélo pour maintenir leur forme physique, et prévenir des affections liées au sédentarisme et à des mauvaises habitudes alimentaires. Mais parfois, quand vous prenez le vélo, vous vous rendez compte qu’il y a une panne à résoudre avant de sortir pédaler !

Le vélo connaît un regain d’intérêt sans précédent !

Au cours de la pandémie Covid-19, l’intérêt des citoyens pour l’utilisation du vélo comme moyen alternatif de répondre à leurs besoins quotidiens en matière de transport urbain et parfois interurbain a augmenté.

Son utilisation est compatible avec le maintien de la distance physique pour prévenir la propagation du virus, et favorise également la réduction de la pollution, la réduction des émissions de CO2, une faible génération de bruit et l’utilisation de l’espace public, ainsi que le développement de saines habitudes de vie et l’exercice physique.

Bien que pour les adeptes, les vélos sont destinés à être utilisés toute l’année, mais le beau temps durant le printemps et l’été est plus propice à leur utilisation et, comme les jours sont plus longs, nous avons la possibilité de faire de longs parcours et d’en profiter davantage. Mais lorsque nous sortons à vélo, il y a toujours une chose qui nous guette : les pannes les plus fréquentes à vélo.

Quelles sont les pannes classiques de vélo ?

C’est vrai qu’un vélo tout neuf fonctionne toujours bien, mais au fil des ans, des signes d’usure apparaissent et des défauts peuvent survenir. La plupart des utilisateurs ont déjà fait face à toutes sortes de pannes. Pour ne plus être prise de panique quand votre vélo subi une panne, nous allons expliquer les problèmes les plus courants que vous puissiez rencontrer. Si vous n’êtes pas apte à faire la réparation, il est plus prudent de trouver un bon réparateur de vélo dans ce cas !

La crevaison

L’un des problèmes courants du cycliste, c’est d’avoir un pneu crevé. Lorsque vous avez une crevaison, vous avez plusieurs options : mettre un nouveau tube, réparer la crevaison à l’aide d’un kit spécial ou utiliser une bombe anti-crevaison pour vous en sortir.

L’écart de rayons

Il s’agit d’un problème qui se produit habituellement pendant la conduite. Parfois, vous ne le remarquez pas avant de sortir, et c’est pourquoi beaucoup sont contraints de s’arrêter en cours de route. Normalement, l’écart de rayons est provoqué par un pneu plié ou à plat.

Chaîne cassée

La chaîne d’un vélo est un élément essentiel pour son fonctionnement. Lorsqu’elle est cassée, il est impossible de continuer sur sa route. La principale cause de ce problème est l’usure ou un manque d’entretien. Quand elle n’est pas correctement serrée, la chaîne peut s’user plus rapidement.

La désynchronisation des pignons de pin

L’usure des commandes peut rapidement rendre les pignons hors de contrôle. Les pignons de pin sont essentiels pour tirer correctement la roue arrière. La panne la plus courante et la désynchronisation des pignons qui peut parfois être causé par un choc ou une chute.

Câble de dérailleur cassé

Le cas du câble de dérailleur cassé, peut se produire en cas d’absence de lubrifiant. Certains cyclistes négligent cet aspect et sous-estiment les problèmes qui peuvent s’en suivre.

Des freins usés

Comme le câble, les freins usés sont également un des problèmes les plus courants lorsque vous faites sur un vélo. Pour prévenir ce genre de problème, il est important d’utiliser un lubrifiant de façon régulière !

Nous avons essayé de lister dans ce billet les problèmes les plus courants sur un vélo. La plupart sont inévitables et peuvent se produire à un moment donné le long de votre chemin, mais en adoptant des recommandations d’entretien périodique de votre vélo, il est possible d’éviter un bon nombre de ces pannes !