Vous cherchez l’horaire du match Trail Blazers contre Spurs et la chaîne TV pour ne pas manquer le coup d’envoi ? La rencontre de NBA est programmée jeudi 26 novembre 2026 à 4 h, heure française, au Moda Center de Portland. La diffusion en direct est annoncée sur beIN SPORTS 2, avec beIN SPORTS 1 et beIN SPORTS 3 également mentionnées dans les informations de programmation.

Ce duel entre les Portland Trail Blazers et les San Antonio Spurs s’inscrit dans la phase de groupes de la NBA Cup. L’horaire très matinal risque de faire hésiter les supporters français, mais l’enjeu et la présence de Victor Wembanyama devraient attirer les amateurs de basket-ball. Pour ma part, quand un match commence à 4 h, je préfère vérifier la chaîne la veille plutôt que de découvrir au réveil que j’ai raté l’entre-deux. Voici les informations essentielles pour préparer votre soirée, ou votre nuit.

Information Détail Affiche Portland Trail Blazers contre San Antonio Spurs Date Jeudi 26 novembre 2026 Horaire français 4 h Salle Moda Center, Portland Compétition NBA Cup, phase de groupes Chaînes annoncées beIN SPORTS 2, beIN SPORTS 1 et beIN SPORTS 3

Trail Blazers – Spurs : l’horaire et la chaîne TV

Le coup d’envoi est prévu à 4 h, dans la nuit de mercredi à jeudi, heure française. La rencontre se jouera à Portland, dans l’Oregon, où les Trail Blazers retrouveront leur public au Moda Center.

La diffusion en direct est annoncée sur beIN SPORTS 2. Les grilles disponibles citent aussi beIN SPORTS 1 et beIN SPORTS 3 : mieux vaut donc vérifier le programme de votre opérateur à l’approche du match, car la chaîne précise peut varier selon la programmation. Pour suivre d’autres rencontres de San Antonio, consultez également le point sur les Spurs et leur actualité NBA.

Un rendez-vous de NBA Cup à ne pas confondre avec un match ordinaire

Cette affiche compte pour la phase de groupes de la NBA Cup, une compétition intégrée au calendrier de la saison. L’enjeu dépasse donc le simple bilan de saison régulière : chaque rencontre de groupe peut peser dans la course à la qualification.

Les données de programmation donnent une date précise, le 26 novembre 2026, et un horaire français de 4 h. Ce décalage est peu pratique, mais il correspond aux matchs disputés à Portland et retransmis en France pendant la nuit.

Comment suivre le match en direct en France

Pour regarder la rencontre à la télévision, vérifiez la grille de beIN SPORTS le jour même et assurez-vous que votre abonnement inclut la chaîne annoncée. Les informations de diffusion citent trois chaînes du groupe, mais la programmation principale indique beIN SPORTS 2.

Si vous ne pouvez pas rester devant l’écran à cette heure, vous pouvez consulter les services de suivi en direct proposés par les diffuseurs et les plateformes NBA. Je garde généralement le programme du match sous les yeux avant de me coucher : un rappel bien réglé est plus fiable qu’une promesse de réveil héroïque à 3 h 55.

À la télévision : vérifiez d’abord beIN SPORTS 2, puis les autres chaînes annoncées.

vérifiez d’abord beIN SPORTS 2, puis les autres chaînes annoncées. En ligne : consultez les options de streaming associées à votre abonnement.

consultez les options de streaming associées à votre abonnement. En différé : recherchez une rediffusion si l’horaire nocturne ne vous convient pas.

recherchez une rediffusion si l’horaire nocturne ne vous convient pas. Avant le coup d’envoi : confirmez l’horaire et la chaîne le jour de la rencontre.

Pourquoi cette affiche peut retenir l’attention

Les Spurs attirent naturellement les regards avec Victor Wembanyama, tandis que Portland cherchera à profiter de l’avantage du terrain. Le duel offre ainsi deux angles de lecture : l’évolution d’une équipe de San Antonio suivie de près et la capacité des Trail Blazers à imposer leur rythme à domicile.

Je trouve qu’un match à l’extérieur se lit souvent dans ses premières possessions : une équipe qui contrôle le rebond et limite les pertes de balle peut rapidement faire taire la salle. C’est une observation de spectateur, pas une garantie de résultat, mais elle aide à comprendre pourquoi le début de rencontre compte autant. Pour revenir sur un précédent face-à-face, voici un compte rendu d’un duel entre Portland et San Antonio.

Les repères pratiques avant le coup d’envoi

Le créneau annoncé pour la retransmission est d’environ 2 h 45 dans certaines grilles, durée correspondant à la plage de programme et non au temps de jeu effectif. Les interruptions, la mi-temps et les éventuelles prolongations peuvent modifier l’heure de fin.

Pour éviter les mauvaises surprises, je vérifie toujours deux choses avant un match nocturne : l’horaire local affiché par le diffuseur et la chaîne exacte sur mon bouquet. Ce petit réflexe évite de confondre l’heure française avec celle de Portland, ou de compter sur une chaîne qui ne retransmet finalement pas la rencontre.

Le rendez-vous est donc fixé au jeudi 26 novembre à 4 h, heure française, au Moda Center. Pour suivre ce match NBA, retenez l’affiche Portland Trail Blazers contre San Antonio Spurs, vérifiez la chaîne TV annoncée et préparez votre diffusion en direct de basket-ball avant le coup d’envoi.

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