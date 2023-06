Une pilule à la place du sport, les scientifiques y pensent

L’exercice physique est sans aucun doute l’un des meilleurs traitements contre bien des maux. À tout âge, on peut s’adonner à un sport et très rapidement en trouver un bien-être, mais parfois la condition ne permet pas de faire autant de sport que l’on voudrait, maladie, lassitude, âge trop avancé, la pilule miracle est-elle pour demain ?

Actuellement, parler d’une pilule qui donnerait les mêmes résultats qu’une bonne séance de sport n’est sans doute pas pour tout de suite, mais les scientifiques y pensent très sérieusement, ils cherchent la bonne formule pour enfermer dans une petite capsule tous les bienfaits d’une bonne heure de sport. Les universités de Copenhague et de Sydney ont publié leurs résultats dans la revue « Cell Metabolism ».

L’exercice physique est une thérapie extrêmement puissante, elle permet à certains malades de se préserver comme ceux atteints de diabète 2, ceux qui souffrent de problèmes cardio-vasculaires et même ceux qui présentent des troubles neurologiques comme l’expliquent les professeurs de médecine au journal « Sciencedaily ». Les chercheurs se penchent sur une molécule capable de redonner au corps tous les bienfaits du sport en avalant une simple petite pilule.

Examiner les réactions au sport pour trouver la pilule miracle

Les scientifiques pour trouver un médicament adéquat ont prélevé un morceau de muscle au moyen d’une biopsie sur quatre personnes en parfaite santé, mais pas très enclines au sport puis les volontaires ont pédalé durant dix minutes et ils ont de nouveau subi une petite ablation de muscle, les chercheurs ont comparé les deux échantillons pour établir un schéma général. La pilule que l’on avalera pour remplacer l’exercice physique ne sera sans doute pas commercialisée dès demain, mais ces recherches permettent de mieux comprendre comment fonctionne le corps humain.

Encore quelques recherches pour qu’une pilule remplace le sport

Les scientifiques devront mettre au point un médicament apte à modifier plusieurs molécules, les chercheurs ont mis trois ans pour arriver à de tels résultats. Ils ont déclaré qu’il faudra sans doute encore très longtemps avant que le sport soit remplacé par une petite pilule magique. Tout cela peut sembler un peu farfelu, il demeure que la science est capable du pire comme du meilleur.

Quels sont les sports les plus bénéfiques pour la santé ?

Le sport est un élément crucial pour une bonne santé globale. Il peut améliorer la forme physique, renforcer le système immunitaire, et contribuer au bien-être mental. Toutefois, certains sports peuvent offrir des avantages spécifiques pour la santé. Voici quelques exemples :

La natation : C’est un sport doux pour les articulations et bénéfique pour la santé cardiovasculaire. Elle sollicite tous les muscles du corps, aide à maintenir un poids santé et améliore la flexibilité. Le cyclisme : En plus d’être un moyen de transport écologique, le vélo est excellent pour renforcer les muscles des jambes et améliorer l’endurance cardiovasculaire, tout en minimisant l’impact sur les articulations. La course à pied : Elle offre des avantages cardiovasculaires significatifs et peut aider à maintenir un poids santé. La course à pied peut également avoir un effet positif sur l’humeur grâce à la libération d’endorphines, les hormones du bonheur. Le yoga : Il contribue à améliorer la flexibilité, la force musculaire et l’équilibre. De plus, il aide à réduire le stress et l’anxiété grâce à sa composante de méditation et de concentration sur la respiration. Le tai-chi : Cet art martial chinois doux est excellent pour l’équilibre et la flexibilité, en particulier chez les personnes âgées. Il peut également aider à réduire le stress. La musculation : Elle permet de renforcer les muscles, d’augmenter la densité osseuse et d’améliorer le métabolisme. Elle est particulièrement bénéfique pour la prévention de l’ostéoporose. La danse : En plus de procurer du plaisir, la danse offre une bonne condition cardiovasculaire, renforce de nombreux groupes musculaires et améliore la coordination et l’équilibre.

Il est important de noter que le sport le plus bénéfique pour la santé est celui que vous aimez et que vous pratiquez régulièrement. La clé est de trouver une activité physique qui vous motive et de l’intégrer à votre routine quotidienne. Et n’oubliez pas de consulter un professionnel de la santé avant de commencer un nouveau programme d’exercices, surtout si vous avez des conditions médicales préexistantes.