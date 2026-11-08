VIDÉO. Pauline Coatanéa savoure la victoire du BBH : « Les Roumaines étaient déstabilisées »

Comment le Brest Bretagne Handball a-t-il fait basculer ce match en sa faveur, après deux revers européens ? Et qu’a vu Pauline Coatanéa dans le regard de l’équipe roumaine ? La victoire du BBH contre le CSM Bucarest, 40 à 25, apporte une réponse nette : une défense plus solide, un rythme élevé et une confiance retrouvée. À l’issue de la rencontre, l’ailière brestoise a estimé que les Roumaines étaient déstabilisées par la prestation de son équipe.

Disputée le samedi 7 novembre lors de la septième journée de la Ligue des champions, cette rencontre compte parmi les soirées marquantes de la saison brestoise. Le club restait sur deux défaites face à Ferencváros et Esbjerg. Il a pourtant dominé Bucarest et signé sa cinquième victoire en compétition européenne. Je retiens surtout le contraste : après des performances irrégulières, les Brestoises ont livré un match où leur intensité a longtemps dicté les débats.

Donnée Repère Affiche Brest Bretagne Handball contre CSM Bucarest Résultat 40 à 25 pour le BBH Compétition Ligue des champions, septième journée Bilan européen évoqué Cinquième victoire de la saison Contexte immédiat Deux défaites précédentes contre Ferencváros et Esbjerg

Pauline Coatanéa décrit des Roumaines déstabilisées

La réaction d’après-match de Pauline Coatanéa résume l’impression laissée par la rencontre : selon elle, les joueuses de Bucarest semblaient perdre leurs repères au fil du match. Ce constat ne tient pas seulement au score final. Il traduit aussi la pression défensive et le rythme imposés par le BBH, deux aspects qui ont compliqué les réponses de l’adversaire.

La formule « Roumaines déstabilisées » frappe parce qu’elle désigne un effet visible sur le terrain, plutôt qu’une simple satisfaction après la victoire. Dans le handball féminin, une équipe qui n’arrive plus à installer ses attaques doit souvent précipiter ses choix. À Brest, cette difficulté a accompagné une soirée où les locales ont pris l’ascendant.

Une victoire qui répond aux doutes

Le résultat prend davantage de relief après les revers contre Ferencváros et Esbjerg. Le Brest Bretagne Handball avait été critiqué pour son irrégularité depuis le début de saison ; cette large victoire offre donc un contre-exemple concret, sans effacer pour autant les questions soulevées par les rencontres précédentes.

Je vois dans ce succès un repère utile plutôt qu’une garantie pour la suite. Une soirée maîtrisée prouve que l’équipe peut hausser son niveau face à un adversaire européen de premier plan, mais la confirmation se joue dans la durée. C’est là que ce match peut devenir une véritable référence pour Brest.

Un score de 40 à 25 qui marque les esprits

Avec quinze buts d’écart, le tableau d’affichage donne la mesure de la domination brestoise. Le BBH a inscrit 40 buts et limité le CSM Bucarest à 25. Ce total offensif et l’écart final permettent de comprendre pourquoi la soirée a été décrite comme un match référence par Coatanéa.

Cette performance a aussi une portée immédiate dans la compétition européenne : elle constitue la cinquième victoire du club cette saison. Après deux défaites consécutives, l’équipe a retrouvé des points et une dynamique. Le chiffre est parlant, mais c’est la manière qui nourrit l’espoir d’une suite plus régulière.

Les éléments qui ont fait la différence

Le résultat s’explique par un ensemble de facteurs, plutôt que par une seule séquence spectaculaire. La pression défensive a gêné l’équipe roumaine, tandis que l’efficacité offensive a permis aux Brestoises de creuser l’écart et de conserver leur maîtrise.

Une défense intense , qui a perturbé les attaques de Bucarest.

, qui a perturbé les attaques de Bucarest. Un rythme soutenu , qui a permis au BBH de maintenir la pression.

, qui a permis au BBH de maintenir la pression. Une attaque productive , avec 40 buts inscrits au terme de la rencontre.

, avec 40 buts inscrits au terme de la rencontre. Un contexte de réaction, après les défaites contre Ferencváros et Esbjerg.

Ces ingrédients ne garantissent pas des victoires à chaque sortie, mais ils dessinent une voie claire : Brest gagne en contrôle lorsque son engagement défensif soutient son efficacité devant le but.

Un match référence, à confirmer dans la durée

Pauline Coatanéa a qualifié cette prestation de repère important pour la saison. L’expression est convaincante, à condition de la prendre pour ce qu’elle est : le constat d’une équipe capable de produire un haut niveau, et non la preuve que ses difficultés d’irrégularité ont disparu.

La suite de la compétition européenne dira si cette soirée sert de point de départ. Pour le Brest Bretagne Handball, l’enjeu est désormais de retrouver cette cohésion lors des prochains rendez-vous. La victoire contre Bucarest a relancé la confiance ; la régularité, elle, reste le vrai test.

Avec cette victoire 40 à 25, Pauline Coatanéa et le BBH ont montré qu’un match maîtrisé pouvait déstabiliser une équipe roumaine et remettre Brest dans le bon rythme du handball féminin européen.

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