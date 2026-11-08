Après la vidéo virale de Marcel, 8 ans, filmé en manifestation, franceinfo exprime ses regrets

Que doit faire un journaliste lorsqu’un enfant tient des propos insultants devant une caméra ? Et comment éviter qu’une séquence filmée pendant une manifestation ne devienne, une fois partagée sur les réseaux sociaux, une polémique qui dépasse largement son contexte ? L’affaire de Marcel, 8 ans, remet ces questions au premier plan : après la diffusion d’une vidéo virale tournée lors d’un rassemblement à Paris, Franceinfo a exprimé ses regrets et reconnu qu’il n’aurait pas fallu donner la parole à un mineur dans ces conditions.

La scène s’est déroulée pendant une manifestation contre la vie chère et en faveur de la jeunesse. Marcel, qui accompagnait son père, a tenu des propos injurieux visant le président de la République et les policiers. Mais l’enjeu ne se limite pas au contenu de ses paroles : il concerne aussi la responsabilité des médias lorsqu’ils interrogent un enfant, le choix de diffuser ses propos et les conséquences durables d’une exposition publique. À mes yeux, le point essentiel est là : un micro tendu à un mineur engage d’abord l’adulte qui le tient.

Marcel, 8 ans : ce que l’on sait de la vidéo virale

Élément Informations disponibles Lieu et contexte Une manifestation à Paris contre la vie chère et en faveur de la jeunesse Enfant interrogé Marcel, âgé de 8 ans, présent avec son père Contenu diffusé Des insultes visant Emmanuel Macron et des policiers Réaction de la chaîne Franceinfo a exprimé des regrets et reconnu que l’enfant n’aurait pas dû être interrogé dans ces conditions

Les chiffres rapportés pour ce rassemblement donnent une idée de son ampleur : 146 000 personnes auraient manifesté dans le pays, dont 46 000 à Paris. Ces données situent la séquence dans un événement collectif, mais elles ne changent rien à la question éditoriale : la présence d’un enfant dans une foule ne signifie pas qu’il soit prêt à être exposé à l’antenne.

La vidéo a circulé sur les réseaux sociaux et son contenu a rapidement pris le dessus sur le contexte de la mobilisation. J’ai souvent constaté, dans la façon dont une actualité est reçue, qu’une courte séquence peut devenir l’histoire entière : quelques secondes sont partagées, tandis que les circonstances et les choix de diffusion disparaissent. C’est précisément pourquoi le travail de vérification et de mise en contexte reste indispensable.

Pourquoi Franceinfo exprime ses regrets

La réaction de Franceinfo porte sur la décision de donner la parole à un enfant en direct, alors que ses propos étaient susceptibles d’être injurieux et de provoquer une forte réaction. Le regret exprimé ne signifie pas que l’enfant porte seul la responsabilité de la séquence. Il rappelle plutôt que les adultes, journalistes comme responsables de diffusion, doivent anticiper ce que la caméra et la circulation en ligne peuvent produire.

Je me rappelle m’être déjà demandé, devant une interview de rue, si la spontanéité apparente d’une réponse justifiait vraiment sa diffusion. La réponse est parfois non : quand la personne interrogée est un mineur, le devoir de prudence doit peser davantage que la recherche d’une séquence frappante. Un enfant peut répéter une formule, réagir à l’ambiance ou ne pas mesurer qu’une vidéo restera accessible bien après la manifestation.

Le mineur filmé face à une exposition durable

Le statut de mineur filmé appelle une vigilance particulière. Même lorsqu’un enfant apparaît dans un lieu public, les médias doivent s’interroger sur l’intérêt de le montrer, sur la manière de recueillir ses propos et sur les effets possibles de leur diffusion. La viralité ajoute une difficulté : une séquence peut être découpée, republiée et commentée sans que l’enfant ou sa famille en maîtrisent la portée.

Une autre scène me revient, plus banale : autour d’une table, des adultes peuvent rire d’une phrase prononcée par un enfant sans penser qu’elle sera comprise, enregistrée et répétée par des milliers d’inconnus. Ce décalage entre le moment et sa diffusion publique est au cœur du problème. Une rédaction doit donc se demander non seulement si une séquence est intéressante, mais aussi si elle est juste à publier.

Avant l’interview , évaluer si l’enfant comprend la situation et les conséquences possibles d’une prise de parole filmée.

, évaluer si l’enfant comprend la situation et les conséquences possibles d’une prise de parole filmée. Pendant l’échange , éviter les questions qui poussent à la provocation ou à la surenchère.

, éviter les questions qui poussent à la provocation ou à la surenchère. Avant la diffusion , vérifier si l’image et les propos servent réellement l’information, et s’ils peuvent être présentés sans exposer inutilement le mineur.

, vérifier si l’image et les propos servent réellement l’information, et s’ils peuvent être présentés sans exposer inutilement le mineur. Après publication, réagir rapidement si le montage ou la circulation de l’extrait amplifie un préjudice prévisible.

Une polémique révélatrice des choix des médias

Les chiffres du rassemblement aident à comprendre pourquoi les équipes de reportage étaient présentes : une mobilisation annoncée à l’échelle nationale, avec plusieurs dizaines de milliers de personnes à Paris, offre une grande diversité de témoignages. Mais la recherche d’une parole représentative ne justifie pas de transformer un enfant en personnage central d’une polémique. La responsabilité journalistique consiste aussi à choisir les voix qui éclairent l’événement, sans confondre visibilité et pertinence.

La réaction du public rappelle également que la confiance repose sur des décisions concrètes, pas seulement sur des principes affichés. Les enjeux d’audience et de traitement de l’information sont régulièrement discutés, comme le montre cet article sur les audiences des stations d’information. Pour suivre la manière dont les événements sont hiérarchisés au fil d’une journée, on peut aussi consulter ce aperçu d’un journal télévisé.

La leçon dépasse cette séquence particulière : filmer un enfant pendant une manifestation exige de penser à ce qui se passe après le direct. Une rédaction peut reconnaître une erreur, mais la meilleure protection reste de l’éviter en amont. Dans le cas de Marcel, la vidéo virale, les regrets de Franceinfo et la polémique autour des médias rappellent qu’un mineur filmé mérite davantage de prudence, même au cœur d’une manifestation.

Pour prolonger la réflexion sur le traitement audiovisuel des rassemblements, voici une recherche vidéo consacrée aux pratiques de reportage en manifestation et à la protection des enfants.

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